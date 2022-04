Si vous êtes positif au Covid-19, avec ou sans symptômes, vous avez le droit de vous rendre dans un bureau de vote. Quant au port du masque, il n'est pas obligatoire mais "fortement recommandé", au vu de la circulation du virus.

Le port du masque ou le certificat de vaccination ne sont pas obligatoires. © AFP / Frederic Scheiber / Hans Lucas

En plus de devoir savoir pour qui voter, un scrutin présidentiel en pleine période de Covid pousse à se poser d'autres questions avant de se rendre dans l'isoloir. Protocole sanitaire, gel, masque, certificat de vaccination, carte d'électeur... Quelles sont les précautions à prendre et les documents à apporter pour pouvoir glisser son bulletin dans l'urne ?

Protocole sanitaire très léger

Le texte encadrant le déroulement du scrutin est très clair : rien, d'un point de vue sanitaire, ne peut empêcher un citoyen de venir voter. Si vous êtes positif au Covid-19, avec ou sans symptômes, vous avez le droit de vous rendre dans un bureau de vote. De même, le fait de ne pas être vacciné ne vous interdit pas l'accès. "Il ne pourra être exigé des électeurs et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin aucun des documents suivants : preuve de vaccination, certificat de rétablissement ou test virologique", peut-on lire.

Peu importe la situation épidémique, le port du masque n'est pas obligatoire dans les établissements accueillant le scrutin. Mais compte tenu de la circulation du virus, il reste "fortement recommandé" pour les personnes les plus à risques : personnes âgées, présentant des comorbidités, et les proches de malades ou aidants. Le port du masque FFP2 est bien entendu conseillé pour ces personnes mais aussi pour les personnes positives et symptomatiques.

Dans les bureaux, il n'y aura pas de limitation du nombre de personnes. Les locaux seront aérés régulièrement, et du gel hydro-alcoolique doit être mis à disposition des électeurs. Tout ce qui est touché (isoloirs, stylos, urnes) sera nettoyé.

Pas de carte d'électeur mais une preuve d'identité

Pour voter, la carte d'électeur n'est jamais obligatoire. Il s'agit d'un document qui permet de prouver qu'on est inscrit sur les listes électorales et qu'on se trouve dans le bon bureau de vote. Il n'a pas de limite de validité dans le temps, contrairement à une pièce d'identité. Mais ces informations sont également à disposition des assesseurs.

Si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et que vous n'avez pas de carte d'électeur, il sera obligatoire de justifier de votre identité (sauf dans les communes de moins de 1 000 habitants, mais le président du bureau de vote peut le demander). La carte nationale d'identité (CNI) n'est pas la seule preuve acceptée. Vous pouvez par exemple présenter un passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans, comme pour la CNI), une carte vitale avec photo, une carte d'invalidité avec photographie et en cours de validité ou encore un permis de conduire en cours de validité. La liste complète des documents est consultable sur le site Service Public.