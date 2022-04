La visite sur le site de Whirlpool à Amiens, le débat raté de Marine Le Pen, le dîner de Macron à la Rotonde pour fêter la victoire au premier tour. En 2017, le second tour avait déjà opposé les deux mêmes candidats. Peut-il éclairer cet entre-deux-tours ?

Les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen entre 2017 et 2022. © AFP / *

Un coup d’œil dans le rétro. Fait rare, le second tour de cette élection présidentielle offre la même finale qu’il y a cinq ans. La grande différence, c’est qu’Emmanuel Macron est à présent le président sortant, et plus seulement un ancien ministre menant campagne pour la première fois. Lors du premier tour en 2017, le candidat En Marche s’était imposé avec 24,01% des suffrages, contre 21,3 % pour Marine Le Pen. Il l'avait emporté quinze jours plus tard avec 66,1% des votes.

Retour sur ces deux semaines haletantes de déplacements, de meetings, de débats, d’invectives, ponctuées par le débat jugé raté par Marine Le Pen. Déjà régnait la même animosité entre les deux candidats. À travers les tweets postés par les candidats entre le 23 avril et le 7 mai, nous avons retracé l’entre-deux-tours de 2017, qui à l’époque avait permis à Emmanuel Macron de s’imposer.

La soirée d'Emmanuel Macron à la Rotonde

Le 23 avril 2017, Emmanuel Macron fête sa victoire au premier tour à la Rotonde, une brasserie de la capitale, avec ses banquettes de velours carmin. L'animateur Stéphane Bern, la chanteuse Line Renaud, les comédiens Pierre Arditi et François Berléand sont présents. Une soirée auprès de ses proches qui suscite la polémique. Cette fête rappelle celle de Nicolas Sarkozy au Fouquet's le 6 mai 2007. En sortant, Emmanuel Macron répomp, avec aplomb :

Si vous n’avez pas compris que c’était mon plaisir ce soir d’inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui depuis le début m’accompagnent, c’est que vous n’avez rien compris à la vie. Donc c’est ce que vous voulez, mais c’était mon moment du cœur, vous voyez.

Emmanuel Macron, après les résultats du premier tour, à La Rotonde, le 23 avril 2017. © AFP / Geoffroy Van der Hasselt

Au Front national, les adversaires du candidat En Marche s'engouffrent dans la brèche. "On peut aller à la Rotonde, il n'y a pas de problème. Mais quand on y va entouré de tout le show-biz, comme un soir de victoire à la Sarkozy, à la bling-bling, je pense que ça montre un état d'esprit", lance Florian Philippot, alors lieutenant de Marine Le Pen.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une lente mise en route

En 2017, l'entre-deux-tours démarre mollement. Les deux premiers jours sont timides. Le lendemain du premier tour, Emmanuel Macron se rend devant un mémorial du génocide arménien au centre de Paris. Le lendemain, le candidat En Marche visite l’hôpital de Garches, rien d'autre. Cinq ans plus tard, l'agenda est beaucoup plus chargé pour le candidat sortant, entre sa visite dans le Nord lundi, puis son déplacement dans le Grand-Est mardi.

Il y a cinq ans, Marine Le Pen avait lancé sa campagne de l'entre-deux-tours dans son fief du Pas-de-Calais, à Rouvroy, sur un marché. Puis tôt, le mardi matin, la candidate du Front national s'était rendue au marché de Rungis en région parisienne. Dans les jours suivants, elle se rend sur un bateau de pêche au Grau-du-Roi et à Dol-de-Bretagne. Cette année, le programme de Marine Le Pen est beaucoup plus léger pour ce début de l'entre-deux-tours. Elle s'est déplacée ce lundi dans l'Yonne auprès d'un céréalier. La candidate du RN semble faire le choix de s'économiser.

L’épisode Whirlpool, le tournant de l'entre-deux-tours

Trois jours après le premier tour, le 26 avril 2017, c’est l’un des moments marquants de cette campagne. Quand une banale visite de campagne à l’usine de Whirlpool d'Amiens (Somme) prend une tout autre tournure. Le candidat En Marche rencontre des syndicalistes, en grève contre la délocalisation de leur usine en Pologne, à la chambre de commerce et d’industrie. Au même moment, Marine Le Pen se rend sur le parking de l’entreprise, contre toute attente. Un vrai coup de communication. Elle est bien accueillie, enchaîne les selfies pendant un quart d’heure avant de repartir.

La candidate Marine Le Pen, le 26 avril 2017 à Amiens, sur le site de Whirlpool. © AFP / STR

Macron est pris de court. Il se rend à son tour sur le parking auprès des salariés grévistes. "Whirlpool a été un temps fort sur le plan politique : nos deux styles, nos deux types de relations avec les Français se sont opposés", résumera Emmanuel Macron à froid quelques jours plus tard.

Le candidat Emmanuel Macron, le 26 avril à Amiens, sur le site de Whirlpool. © AFP / Eric Feferberg

Dans les jours suivants, Marine Le Pen dépasse les 41% d'intentions de vote, son plus haut niveau, mais la candidate n'arrivera pas à briser le plafond de verre. Elle ne progressera plus d'ici second tour.

Leurs grands meetings de l’entre-deux-tours

Après l'épisode de Whirlpool le 26 avril 2017, Emmanuel Macron organise ce soir-là son premier grand rassemblement, à Arras. Trois autres meetings auront lieu dans les jours suivants : à Châtellerault, à la Villette à Paris et un dernier le 4 mai à Albi. Cette année 2022, deux voire trois meetings sont prévus pour le président-candidat croit savoir Le Parisien : à Marseille, Lyon ou peut-être Bordeaux.

Emmanuel Macron, lors de son meeting à Arras, le 26 avril 2017. © AFP / Denis Charlet

En 2017, au lendemain du meeting d'Emmanuel Macron à Arras, Marine Le Pen riposte et remplit le Nikaia de Nice. Puis, la candidate du Front national choisit Villepinte le 1er mai, en compagnie de son nouvel allié Nicolas Dupont-Aignan, et va en Picardie à Ennemain, pour une "grande fête populaire", à trois jours du scrutin. L’expression "ne vous laissez pas voler cette élection", souvent entendue dans la campagne du premier tour de 2022, est déjà employée. Cinq ans plus tard, du côté de Marine Le Pen, un seul grand meeting est pour l'instant prévu, mercredi à Avignon, selon France Bleu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des attaques répétées l’un contre l’autre

Ces meetings ont amplifié l'opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats se sont rendu coup pour coup dans l’entre-deux-tours de 2017. "C'est le système des vieux partis politiques qui a nourri le Front national pendant tant et tant d'années", clame le candidat En Marche. Nous pourrions entendre certaines de ces phrases encore aujourd’hui :

Collectivement, nous avons normalisé le Front national alors même que ses valeurs ne sont pas républicaines. Madame Le Pen veut faire vivre cette fracture politique en attisant les haines, mais en n’apportant aucune réponse.

Quant à Marine Le Pen, ses attaques visaient à l’époque l’ancien ministre de l’Economie , qualifié "d'héritier de François Hollande". "Les Français vont découvrir le projet de Macron et il est d'une grande violence sociale, économique, migratoire", affirme la candidate du FN le 24 avril 2017 au JT de France 2. Encore une fois, certaines phrases pourraient être dites en 2022 dans la bouche de Marine Le Pen :

Macron est pour la mondialisation sauvage, pour la dérégulation du droit du travail, pour l'immigration de masse. Si vous trouvez que l'immigration de masse est une chance comme Monsieur Macron , alors votez pour lui...

Le débat du 3 mai 2017

C’est le moment fort de cet entre-deux tours. Sur le plateau de France 2, Marine Le Pen et Emmanuel Macron s’affrontent lors d’un débat houleux, pendant près de trois heures. 16 millions de téléspectateurs sont devant leur téléviseur. Marine Le Pen doit jeter ses dernières forces dans la bataille pour espérer l'emporter. Un débat "très offensif et souvent brouillon" écrira Les Echos le lendemain. Marine Le Pen apparaît approximative, comme sur la vente de SFR, et relaie même une fake news, une rumeur évoquant un prétendu "compte offshore aux Bahamas".

De ce débat, il en restera une scène, déroutante, très relayée sur les réseaux sociaux. Une imitation de Marine Le Pen :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux mois plus tard, Le Monde revient sur cette soirée catastrophique pour Marine Le Pen. "Elle est épuisée, pas assez préparée", écrit le quotidien. Quand Emmanuel Macron se déplace à moins d’une heure de Paris les jours précédents, pour s’économiser, la candidate continue de traverser le France, et se rend même jusqu’à Moscou, au Kremlin.

Cette année, le débat, qui pourrait s'annoncer décisif, aura lieu le mercredi 20 avril, à 21 heures sur TF1 et France 2. Il sera diffusé simultanément sur les quatre chaînes en continu : franceinfo, LCI, BFMTV ainsi que CNews.