Sur le plateau de BFM, Jean-Luc Mélenchon a jugé que le polémiste, probable candidat à l’élection présidentielle Éric Zemmour n’était pas antisémite, car il "reproduit beaucoup de scénarios culturels liés au judaïsme."

Le patron de la La France insoumise Jean-Luc Mélenchon à Reims, le 17 octobre 2021. © AFP / François Nascimbeni

Les mea-culpa sont rares chez Jean-Luc Mélenchon, mais en voilà un. Plus de 24 heures après son propos considérés comme "antisémite" par bon nombre de ses opposants, le leader de La France insoumise réagit. Il l’admet, il s’est "mal exprimé" sur le plateau de BFM jeudi matin, en toute fin d‘interview. Quand il lui a été demandé si le polémiste Éric Zemmour était antisémite, il a répondu :

Monsieur Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu’il reproduit beaucoup de scénarios culturels, 'on ne change rien, on ne bouge pas, la créolisation mon dieu quelle horreur' ! Tout ça ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Cela a ses mérites, cela lui a permis de survivre dans l’histoire. Donc je ne crois pas qu’il soit antisémite.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une "faute politique et morale"

Ce lien réalisé par Jean-Luc Mélenchon entre les positions politiques du polémiste et les "traditions juives" a suscité un tollé. C’est le co-sécrétaire d’EELV dans le Rhône, Nathan Guedj, qui est allé chercher ce passage pour le mettre sur les réseaux sociaux, se disant "très choqué par les propos antisémites" du leader LFI. Cette déclaration a suscité de vives réactions dans la classe politique, mais aussi au sein d’associations. Le patron de Médiapart Edwy Plenel qualifie cette déclaration de "faute politique et morale". Pour le chef de file LREM à l’Assemblée nationale Christophe Castaner : "Avec ces propos aux références les plus abjectes, il a franchi les dernières limites. Rien, jamais, ne justifie de sombrer dans l’antisémitisme."

La députée LREM Aurore Bergé fait part sur Twitter de sa "nausée". "Combattre un adversaire de la République en usant des pires clichés antisémites. Mais qui peut être sincèrement surpris par Jean Luc Melenchon qui a depuis longtemps déserté la République et l'universalisme ? C'est un naufrage"

"Le pire du pire vient d'être dit" ajoute le député européen Gilbert Collard. La Licra, la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme, a elle aussi embrayé : "L'ethnologue Jean-Luc Mélenchon reconduit à la tête du musée des Arts et Traditions antisémites." Guillaume Lacroix, le président du Parti radical de gauche, ajoute : "Défendre la créolisation mais commencer par définir Zemmour comme un juif forcément porteur d’un ‘scénario culturel’ propre à tous les juifs, c’est expliquer soi-même qu’on n’a pas compris le concept."

La riposte sur Facebook

24 heures après ses propos, Jean-Luc Mélenchon s’est expliqué, via un long post Facebook, titré en majuscule : "ENCORE ! ANTISÉMITISME ET ZEMMOURISME : LA NAUSÉE."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"À chaque occasion, l’accusation d’antisémitisme revient comme un refrain contre moi par les mêmes haineux" écrit le leader de La France insoumise. "Sans fondement, sans argument, à tous propos et surtout hors de propos. Jusqu’à la nausée." Il précise la question du journaliste de BFM : "Bruce Toussaint me demandait de réagir aux propos du rabbin Haïm Korsia selon lequel Zemmour serait antisémite. J’ai dit que je ne savais pas s’il l’était mais que raciste il l’est puisqu’il a été condamné pour cela." Jean-Luc Mélenchon tient à se défendre : "On m’attribue depuis que j’aurais situé l’origine des idées d’extrême droite de Zemmour dans le judaïsme. C’est une stupidité !"

Et je suis même prêt à admettre que je me suis mal exprimé puisque j’ai donné prise à des interprétations qui sont au contraire de ce que je pense.

Le "Mélenchon bashing"

Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon ont rapidement volé à son secours, et dénoncé sur Twitter un #Melenchonbashing. Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l’Assemblée nationale, estime ce samedi sur franceinfo que "Jean-Luc Mélenchon est vraiment clair. Nous avons assez d'antisémites dans notre pays sans en inventer des nouveaux". Selon l’élue, "toutes celles et ceux qui suivent le parcours de Jean-Luc Mélenchon qui regarde le programme France insoumise, ils verront la cohérence que nous avons dans la lutte contre ce poison".

En juin dernier, d’autres propos de Jean-Luc Mélenchon avaient suscité la polémique. Le député LFI avait été accusé de complotisme. Il avait prédit, dans l’émission Question politiques, "un grave incident ou un meurtre" lors de la dernière semaine de campagne de la présidentielle de 2022, en faisant référence notamment à Mohammed Merah. "Tout ça, c’est écrit d’avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau..." avait-il déclaré.