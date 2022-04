Lundi sur France Inter, Emmanuel Macron a assuré qu'il ne proposait pas de "mettre des jeunes en apprentissage" dès 12 ans. Jean-Luc Mélenchon a affirmé le contraire dimanche lors d'un meeting. L'incompréhension vient d'une sortie confuse d'Emmanuel Macron lors d'un déplacement de campagne.

Emmanuel Macron, le Président de la République dans les studios de France Inter. © AFP / Ludovic Marin

"Tout le week-end, une fake news a circulé et a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans il fallait mettre des jeunes en apprentissage." Invité lundi du Grand entretien de France Inter, le président de la République Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, a souhaité "tordre le cou à un canard". Il a ainsi affirmé qu'il est favorable à ce que des enfants, à partir de 12 ans, puissent se renseigner sur leur orientation à venir.

L'attaque de Mélenchon à Toulouse

Dans son meeting du dimanche 3 avril à Toulouse, le candidat insoumis a en effet ciblé Emmanuel Macron sur ce sujet : "Comment a-t-il pu imaginer envoyer un gosse de 12 ans en apprentissage ? Quoiqu'il arrive, cela n'aura pas lieu. Parce que les conventions internationales signées par la France interdisent qu'on envoie un jeune au travail avant la fin de la scolarité obligatoire." En France, la fin de la scolarité obligatoire est fixée à 16 ans. L'extrait vidéo du meeting a été partagé sur le compte Twitter du candidat, et comptabilise ce lundi plus de 135.000 vues.

La réponse à un restaurateur qui prête à confusion

Tout part d'une vidéo partagée cette fois sur le compte Twitter de La République en marche. La scène se passe le 31 mars dernier, pendant un déplacement du président et candidat à Fouras, en Charente-Maritime. On y voit un restaurateur expliquer à Emmanuel Macron qu'il a "toutes les difficultés du monde pour recruter du personnel", lui demandant ce qu'il compte faire à ce sujet. Emmanuel Macron lui répond en trois points, notamment au sujet de l'orientation des jeunes, et évoque bien l'apprentissage : "On a besoin de faire mieux connaitre vos métiers. Et donc, orientation, apprentissage et orientation dès la cinquième pour faire connaître ces métiers". Voilà ce qu'il répond au restaurateur. Voulait-il parler que de l'orientation ou également de l'apprentissage ? Sa sortie peut prêter à confusion.

Jean-Luc Mélenchon n'est d'ailleurs pas le seul à avoir réagi à cette vidéo. Sur Twitter toujours, de nombreux internautes se sont offusqués, retenant de cet échange avec ce restaurateur que le candidat Macron proposera, s'il est élu, l'apprentissage dès la cinquième. Le compte Twitter "Les stylos rouges" par exemple, qui a plus de 20 000 abonnés, a partagé l'extrait en écrivant notamment : "L'école de Macron, c'est celle du XIXe siècle !" Confusion aussi chez nos confrères de RTL qui, sur leur site internet, ont d'abord publié un article avec pour titre "Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron veut instaurer l'alternance et l'apprentissage dès la cinquième" avant de supprimer la deuxième partie de ce titre pour finalement écrire "Macron veut mieux orienter les élèves dès la cinquième" .

Pas d'apprentissage dès la cinquième dans son programme

Invité sur France Inter lundi matin, Emmanuel Macron a donc précisé sa pensé affirmé qu'il pensait à l'orientation des élèves de cinquième mais pas à l'apprentissage pour les élèves dès la cinquième. "C'est un scandale de dire ça", a-t-il ajouté. Il a précisé : "J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers, ça n'a rien n'a voir."

Dans son programme, disponible sur internet, Emmanuel Macron précise son souhait pour l'orientation des jeunes élèves français s'il est réélu. Il parle bien de la découverte de plusieurs métiers "de la cinquième à la troisième", mais n'évoque pas, en revanche, la possibilité de réaliser un apprentissage ou d'une alternance possible dès 12 ans. Il précise aussi qu'en lycée professionnel, les périodes de stage en entreprise seront augmentées de moitié, et que les élèves seront rémunérés.

