L’Élysée indique que les ministres qui ne seront pas élus députés dans leurs circonscriptions devront quitter le gouvernement. Pour certains, la partie semble déjà gagnée, mais pour d'autres, ça s'annonce plus compliqué.

Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Stanislas Guerini, Amélie de Montchalin et Clément Beaune sont candidats aux élections législatives. © AFP / Ludovic Marin / Bertrand Guay / Dursun Aydemir / Julien de Rosa

Bien que non écrite, c'est une règle appliquée depuis 2007 et qu'Emmanuel Macron avait déjà réaffirmée en 2017. Les ministres candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin devront démissionner s'ils ne sont pas élus dans leur circonscription. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, l'a d'ailleurs rappelé lundi : "Si jamais certains d'entre nous ne reçoivent pas la confiance du peuple, ils devront en tirer les leçons et se retirer du gouvernement". La règle s'applique aussi à Élisabeth Borne.

En 2017, seuls 6 ministres du premier gouvernement d’Édouard Philippe s'étaient frottés aux urnes. Cette année, ils sont 15, y compris la cheffe du gouvernement. Quelles sont leurs chances de l'emporter ? Qui pourrait rendre son portefeuille ? Nous faisons le point, à la lumière des résultats aux dernières élections législatives et présidentielle.

Ils devraient être (ré)élus facilement

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, candidat dans la 10e circonscription du Nord. Pour le ministre reconduit à Beauvau, ce scrutin législatif ne devrait pas poser de difficultés. Déjà élu en 2012 dans cette circonscription sous bannière UMP, les Républicains ne présenteront pas de candidat contre lui. Son suppléant, Vincent Ledoux est l'actuel député. Il a été élu en 2017 sous l'étiquette du parti de droit pro-Macron "Agir", avec 55 % des suffrages, face à la République en Marche. Lors de la dernière élection présidentielle, la 10e circonscription du Nord a voté Macron au premier tour à 28,9 %, contre 26,2 % pour Marine Le Pen. Le Nord est le seul département des Hauts-de-France qui n'a pas placé Marine Le Pen en tête.

Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, candidate dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Vent plutôt favorable également pour la nouvelle ministre de la Santé, issue du PS. Elle a été réélue députée dans cette circonscription lors d'élections législatives partielles en 2021 (première victoire pour LREM lors d'une élection partielle) et 10 points devant la candidate du Rassemblement national, Marie-Christine Bourgeois. Elle l'avait déjà largement devancée en 2017 (60,84 %), dans un contexte de forte abstention. À la présidentielle, sa circonscription a toutefois voté Marine Le Pen, à 37 %, 7 points devant Emmanuel Macron (25 %).

Olivier Véran, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, candidat dans la 1re circonscription de l’Isère. Déjà élu député en 2012 et 2017 dans cette circonscription, d'abord sous les couleurs socialistes puis LREM, Olivier Véran est en bonne posture pour l'emporter. En 2017, il avait obtenu 47 % des suffrages exprimés, soit près de la moitié, dès le premier tour. Lors de la présidentielle, sa circonscription a voté Emmanuel Macron au premier tour, talonné tout de même par Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 27,3 %, plus de 7 points au-dessus de la moyenne nationale. La ville de Grenoble en particulier, dont une partie s'étale sur cette 1re circonscription, a voté massivement Mélenchon au premier tour (38,9 %).

Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics, candidat dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. L'ancien porte-parole du gouvernement se présente dans une circonscription acquise aux Macronistes. Lors de sa première élection en 2017, il avait remporté 60 % des suffrages contre le candidat UDI. Lors de la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron a fait 37 % dès le premier tour dans les Hauts-de-Seine, 12 points devant le second, Jean-Luc Mélenchon.

Olivia Grégoire, Porte-parole du gouvernement, candidate dans la 12e circonscription de Paris. La nouvelle porte-parole du gouvernement est aussi en bonne voie pour une réélection, après sa victoire surprise en 2017, face au député sortant Philippe Goujon, figure de la droite et maire du 15e arrondissement (56 % des voix pour elle au second tour). À la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron a largement dominé dans cette circonscription (42 % des voix au premier tour contre 17 % pour Jean-Luc Mélenchon, arrivé 2e).

Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, candidat dans la 1re circonscription du Loir-et-Cher. Pas de difficulté particulière pour Marc Fesneau, nouveau ministre de l'Agriculture. C'est un élu local implanté en région Centre. Il avait remporté les élections législatives de 2017 avec près de 70 % des suffrages contre le candidat Rassemblement National. Au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 29 %, contre 23 % pour la seconde Marine Le Pen.

Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer, candidate dans la 5e circonscription des Yvelines. La nouvelle ministre des Outre-mer, issue de la société civile, brigue un second mandat dans les Yvelines. Il y a cinq ans, elle l'avait emporté face au candidat sortant des Républicains, avec 59 % des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé largement en tête avec 36,8 % des voix, contre 21,5 % pour le second Jean-Luc Mélenchon. Sauf surprise, elle devrait donc rester ministre des Outre-mer.

Ça ne sera pas si simple

Élisabeth Borne, Première ministre, candidate dans la 6e circonscription du Calvados. La nouvelle Première ministre doit éviter de rater son entrée dans l'urne. Première fois qu'elle se présente à des élections, et plusieurs opposants l'accusent d'avoir été "parachutée" dans cette circonscription du Calvados, elle qui a grandi à Paris. Mais les précédents résultats aux élections lui sont favorables. Lors de la dernière présidentielle, sa circonscription a voté à 30,8 % pour Emmanuel Macron au premier tour, contre 27,9 % au niveau national. Lors des dernières élections législatives en 2017, son prédécesseur Alain Tourret, candidat LREM, avait largement battu le candidat RN Jean-Philippe Roy (69 % des suffrages exprimés). Cette année, elle devra notamment affronter Noé Gauchard, jeune candidat de la Nupes.

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, candidat dans la 3e circonscription de Paris. Au vu des précédentes élections, Stanislas Guerini est en bonne position pour être réélu au Parlement. En 2017, il avait remporté haut la main la 3e circonscription face à la candidate UDI (45 % des voix dès le premier tour). Cinq ans après, le territoire est toujours acquis aux macronistes : Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle avec 37 % des suffrages, soit dix points de plus qu'au niveau national et 7 points devant Jean-Luc Mélenchon (30 %). Mais le fidèle du président réélu a tout de même été la cible de critiques ces derniers jours, après avoir soutenu Jérôme Peyrat, candidat aux législatives en Dordogne condamné pour violences conjugales, et qui s'est finalement retiré.

Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, candidat dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne. Ça pourrait passer pour Franck Riester, mais l'élection législative s'annonce serrée. Déjà élu en 2012 contre le PS dans cette circonscription, il avait remporté la mise facilement face au candidat du Rassemblement national en 2017. En tant qu'ancien maire de Coulommiers, c'est un élu local ancré. Mais à la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au premier tour dans sa circonscription, avec 27,4 % des suffrages contre 25,8 % pour Macron.

Oliver Dussopt, ministre du Travail, candidat dans la 2e circonscription de l’Ardèche. Qu'en sera-t-il pour Olivier Dussopt ? Difficile à dire, puisqu'il a récemment rejoint le parti LREM, après une carrière de député PS. Il a été élu sous la bannière rose par deux fois dans sa circonscription, en 2012 et 2017. Il y a cinq ans, il l'avait emporté de justesse contre la candidate LREM. À la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron était légèrement en tête avec 25 % des suffrages dans sa circonscription au premier tour, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Justine Benin, Secrétaire d’Etat chargée de la Mer, candidate dans la 2e circonscription de la Guadeloupe. Ça devrait passer également pour Justine Benin, la nouvelle secrétaire d’État chargé de la Mer, apparentée Modem. Elle est fortement ancrée localement, avec des mandats de conseillère départementale et vice-présidente du conseil régional de la Guadeloupe à son actif. En 2017, elle avait remporté les élections législatives dans sa circonscription, avec 64 % des suffrages, contre la candidate LREM. La tâche pourrait tout de même être plus compliquée cette année, avec un très fort vote anti-Macron sur l'île, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête (56 %), suivi de Marine le Pen (17 %), au premier tour. Ce qui pourrait tout de même l'aider : pas de candidat Nupes en Guadeloupe, mais deux noms à gauche : Christian Baptiste, divers gauche, et Michel Tolla, LFI.

Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, candidate dans la 6e circonscription de l’Essonne. Amélie de Montchalin brigue une réélection, puisqu'elle avait déjà été élue dans cette circonscription en 2017, sous étiquette LREM, remportant 61% des voix contre son opposante UDI (38,66%). Elle affronte de nouveau Jérôme Guedj, candidat de la Nupes. Mais les jeux ne sont pas faits. À la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier dans sa circonscription avec 30,7% des voix, devant Emmanuel Macron (29,9%). Le candidat LFI a également remporté l'ensemble du département de l'Essonne, avec 28,12% des suffrages, contre 27,65% pour Emmanuel Macron.

Clément Beaune, ministre délégué chargé de l’Europe, et candidat dans la 7e circonscription de Paris. Autre candidat dont les résultats seront scrutés de près, le "Monsieur Europe" d'Emmanuel Macron, qui se présente pour son premier mandat de député. Si le président réélu l'a emporté de justesse dans cette circonscription au premier tour de la présidentielle, un certain nombre d'habitants vivent dans le 11e arrondissement, qui a largement voté Jean-Luc Mélenchon. En 2017, le candidat LREM s'était imposé contre le candidat PS avec 55 % des suffrages exprimés, un score moins net qu'ailleurs. La candidate Nupes Caroline Mecary va jouer sa chance.

Damien Abad, ministre de l'autonomie, candidat dans la 5e circonscription de l’Ain. Avant même les élections législatives, le nouveau ministre de l'Autonomie voit son poste remis en question, après les révélations de Mediapart concernant deux accusations de viol à son encontre. Tous juste arrivé dans la famille LREM, l'ancien président des députés LR à l'Assemblée devra se battre dans l'Ain, s'il maintient sa candidature aux législatives. En 2017, il avait remporté la mise, mais sous mandat LR, et contre LREM. Cette fois, il devra affronter le nouvel investi LR, Julien Martinez. Au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient au coude-à-coude dans le département, la candidate RN remportant la 5e circonscription.

Plusieurs ministres ne se présentent pas aux élections législatives, dont Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, Bruno le Maire, ministre de l'Economie, Pap Ndiaye à l’Éducation ou encore Agnès Pannier-Runachet, à la Transition énergétique. Celle-ci avait longuement hésité à se présenter dans le Pas-de-Calais en 2017, avant de renoncer, face au très haut score du RN dans ce département.