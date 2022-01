Arnaud Montebourg se retire de la course à la présidentielle. Le chef de file de la "Remontada de la France" ne se rallie pas à un autre candidat. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux mercredi.

Arnaud Montebourg a publié une vidéo mercredi sur les réseaux sociaux. © Capture d'écran

La "Remontada" s'arrête donc là. Arnaud Montebourg a annoncé le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux mercredi. "Le moment est venu pour moi, en homme libre [...] de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle", déclare-t-il depuis Bibracte, près du mont Beuvray, dans la Nièvre. Une déclaration qui intervient quatre jours après l'officialisation de la candidature de Christiane Taubira. Mais Arnaud Montebourg précise qu'il a "décidé de ne soutenir aucun candidat".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Début décembre, Arnaud Montebourg avait appelé à un rassemblement à gauche et à une candidature commune. Mais "je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures et ce, malgré mes efforts et l'engagement de mon équipe". Aucun des autres candidats "n'est décidé à surmonter nos désaccords", regrette-t-il.

Depuis le début de sa campagne, sa candidature patinait. Il était crédité de 1 à 3% dans les sondages. L’ancien avocat se dit "prêt à offrir sans candidature". Récit en six actes d’une campagne qui a pris l'eau en quatre mois.

4 septembre : la déclaration de candidature

Durant tout l’été, Arnaud Montebourg a souhaité gardé le secret, mais l’annonce de son ambition élyséenne était attendue. Samedi 4 septembre, l’entrepreneur, producteur de miel et de glaces se lance, dans une petite salle des fêtes de sa ville natale de Clamecy dans la Nièvre. Son credo : dépasser le clivage gauche-droite et la défense de la France des sous-préfectures.

Il prône une France "sans pétrole d’ici vingt ans", démocratique avec la VIe République par référendum et pro-nucléaire. Ses propositions en matière d’immigration détonnent à gauche. Il souhaite une France sécuritaire avec une "sévérité républicaine" contre la "submersion de territoires par la délinquance". Ce n’est pas la première candidature d’Arnaud Montebourg. En 2012 et en 2017, il avait terminé deux fois troisième de la primaire du Parti socialiste. À chaque fois avec un score de 17%.

Fin octobre : les ralliements de parlementaires

"Moi, je peux gagner, ce que Jean-Luc ne peut pas faire" déclarait Arnaud Montebourg dans les colonnes du JDD le 6 novembre dernier. Il était fier sans doute de ses nouvelle recrues. Des anciens alliés de La France insoumise ont décidé de rallier le défenseur du "Made in France". Fin octobre, c’est le petit parti de l'eurodéputé Emmanuel Maurel et de la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, la Gauche républicaine et socialiste, qui a rejoint Arnaud Montebourg. Autre prise pour le meneur de la "Remontada" : François Cocq. Cet enseignant et essayiste est un ancien porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Le JDD cite également l’ancienne coresponsable de l'école de formation de La France insoumise Manon Le Bretton, les ex candidats LFI aux européennes Romain Dureau et Frédéric Viale ou encore l’ancien eurodéputé, l'économiste Liêm Hoang-Ngoc.

7 novembre : le couac sur les transferts d'argent

Cet épisode est un tournant de la campagne d’Arnaud Montebourg. Nous sommes le 7 novembre, dans le Grand jury sur RTL. Le candidat annonce son intention de bloquer les transferts d’argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d’expulsion du territoire français. Objectif : "taper au portefeuille". Sa manière : "Il y a onze milliards de transferts d’argent qui passent par Western Union sur l’ensemble des pays d’origine. Nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu’on n’a pas un accueil de coopération."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pourquoi on n’arrive pas à intégrer ? Vous avez aujourd’hui 100.000 mesures d’obligation pesant sur des personnes qui doivent quitter le territoire qu’on n’arrive pas à exécuter. Ces personnes sont là et sont d’ailleurs souvent des délinquants. Donc, moi, je suis décidé à taper au portefeuille.

Avec cette proposition, Arnaud Montebourg s’attire les foudre la gauche, quand l’extrême droite applaudit des deux mains. Éric Zemmour écrit sur twitter : "En panne d’idées, Montebourg a regardé en replay les vidéos de ma chaîne YouTube. Bravo Arnaud !" Marine Le Pen avait fait une proposition similaire en 2018. Embarras dans le camp Montebourg. Un groupe de jeunes soutiens annonce dans les heures qui suivent se mettre en retrait de la campagne.

"Toutes les campagnes connaissent des tiraillements. Et j’en ai tiré quelques corrections et leçons", a tenté d’expliquer le candidat à Libération. "Dans le monde chaotique qui s’avance, dans la confrontation entre les empires qui se prépare, tous les gouvernements auront à faire usage des sanctions économiques qui sont devenues monnaie courante."

Mi-novembre : les sarkozystes écartés

Moins d’une semaine après son interview fracassante, Arnaud Montebourg fait le ménage auprès de ses proches. Trois noms ressortent : François-David Cravenne, Jérôme Doncieux et Jean-Baptiste Barfety. Leur point commun : ils sont sarkozystes. Le premier est un ancien conseiller de Paris, passé par plusieurs cabinets ministériels lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Le second est un ancien militant de l’UMP. Le troisième un jeune énarque ex-chevènementiste. François-David Cravenne et Jérôme Doncieux ont été poussés vers la sortie, Jean-Baptiste Barfety rétrogradé, c’est lui qui est à l’origine de la fiche dédiée à la proposition anti-immigration, et qui a créé la polémique.

Début décembre : l’interview à Libération, sa lettre sur les réseaux

Dans un entretien à Libération publié le 7 décembre, Arnaud Montebourg dézingue la gauche à tout va et appelle à l'unification des forces autour d'un projet et d'un candidat commun. La bouteille à la mer sera relancée quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux.

"La gauche s’est repliée sur les centres-villes des métropoles, qui sont un réduit sociologique mais qui domine culturellement par le mépris le reste de la société" estime-t-il. "Les électeurs de gauche se retirent de la présidentielle. Ils sont déprimés devant la désunion, pendant que la droite et l’extrême droite font corps. Aucun candidat ne peut créer la dynamique au détriment des autres car le peuple de gauche ne veut pas choisir. Il craint même une disparition de la gauche". C’est pourquoi, le bourguignon envisage une "unification des projets et des candidatures à gauche".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

10 décembre : l'appel à l'union ne prend pas

Cela restera l'une des images marquantes de la campagne : Arnaud Montebourg qui téléphone aux autres candidats de la gauche - Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Fabien Roussel - et tombe sur messagerie. Une publication postée quatre fois sur les réseaux sociaux, avec ce même message, repris depuis en boucle : "Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitiés." Son appel à une candidature commune ne prend pas et il reçoit une fin de non-recevoir des autres candidats.