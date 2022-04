Emmanuel Macron, invité de la matinale de France Inter lundi, a reconnu n'avoir "pas réussi à endiguer" la montée de l'extrême droite pendant son quinquennat. Le président-candidat dit vouloir "continuer ce combat", à six jours du premier tour de l'élection présidentielle.

Emmanuel Macron était invité de la matinale de France Inter lundi. © Radio France / Capture d'écran

"Je ferai tout, dans les cinq années qui viennent, pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes." Cette phrase, Emmanuel Macron la prononçait le 7 mai 2017 sur l'esplanade du Louvre, juste après sa victoire face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Cinq ans plus tard, les candidats d'extrême droite - Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan - représentent 35% des intentions de vote.

Interrogé sur sa part de responsabilité dans cette montée des extrêmes, Emmanuel Macron répond : "Je sais qu'on adore toujours faire dire à un président de la République qu'il a des échecs. J'ai fait beaucoup de mea culpa mais en l'espèce, il y a un grand dérèglement dans nos sociétés. On l'a vu avec la pandémie, dérèglement du vivant, dérèglement écologique, dérèglement géopolitique, dérèglement des consciences lié aux réseaux sociaux, un doute sur l'information. Tout cela créé des peurs et ceux qui jouent avec les peurs montent et je n'ai pas réussi à l'endiguer", reconnait le président-candidat, en soulignant toutefois que "durant ces cinq années, je n'ai pas essayé d'esquiver les sujets".

"Les extrêmes n'apportent pas la bonne réponse"

Désormais, Emmanuel Macron veut "continuer ce combat". Dans cette campagne, il entend "aller convaincre des gens qui aujourd'hui sont tentés par les extrêmes pour expliquer en quoi les extrêmes n'apportent pas la bonne réponse, que les peurs que les gens ont sont parfois légitimes mais que la vraie réponse est autre et qu'elle peut parfois prendre du temps".

C'est pas cette clarté, cette exigence qu'on peut répondre aux peurs et en même temps tenir une réponse républicaine.

Sur la peur des inégalités, le candidat estime que la réponse "n'est pas de revenir à un système complètement fermé qui renonce à l'économie ouverte mais on doit avoir une économie-social de marché". Sur la peur du changement climatique, "tout interdire tout de suite, se battre contre nos agriculteurs n'est pas la bonne réponse, mais financer une transition ambitieuse l'est". Sur la peur "des phénomènes migratoires", il faut "défendre ce qu'est notre ADN, c'est-à-dire accueillir celles et ceux qui fuient un pays en guerre et en même temps savoir lutter contre l'immigration clandestine". "C'est pas cette clarté, cette exigence qu'on peut répondre aux peurs et en même temps tenir une réponse républicaine."