Ça se bouscule au portillon de l'hôtel de ville de Paris. Face aux innombrables propositions des prétendants, on s'y perd un peu. Pour vous aider à trancher et à voter dimanche au premier tour, faites notre quiz pour savoir avec quel candidat vous avez le plus d'idées en commun.

Quel candidat vous correspond le plus ? © AFP / AFP

L'écologie est-elle une priorité pour vous ? La sécurité ? Ou alors la propreté ? Au vu des programmes aux élections municipales à Paris, vous avez l'embarras du choix. Alors pour savoir avec quel candidat vous avez le plus d'accointances, France Inter vous a concocté un petit test en 10 questions. Attention : il n'est pas basé sur l'intégralité des programmes mais sur des propositions précises. Non exhaustif, il n'a en outre pas vocation à dicter pour qui voter. Sur ce, bon quiz !

► Si vous êtes sur l'application, cliquez sur ce lien pour faire le test.