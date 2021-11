En moins de 24 heures, le président de la région Sud-Paca, Renaud Muselier, aura apporté son soutien à Xavier Bertrand pour le congrès Les Républicains, vu ce soutien refusé, créé la polémique avant de finalement quitter le parti. Retour sur les quatre épisodes de cette petite tempête politique.

Renaud Muselier a annoncé qu'il quittait le parti Les Républicains mercredi matin sur LCI. © AFP / Clément Mahoudeau

Renaud Muselier avait animé la campagne des régionales en tentant un rapprochement avec LaREM, il vient de donner un coup d'accélérateur à celle du congrès Les Républicains qui doit désigner le candidat du parti pour la présidentielle de 2022. À une semaine du premier tour, le président de la région Sud-Paca a voulu apporter son soutien à Xavier Bertrand avant de finalement... quitter le parti.

Mardi, 13h32 : le soutien empoisonné du “petit télégraphiste de Macron”

Renaud Muselier officialise, dans une interview au Parisien-Aujourd'hui en France, son soutien à Xavier Bertrand pour devenir le candidat de la droite à la présidentielle. “Je sais qu’en votant Bertrand je vote pour un homme qui n’aura jamais la main qui tremble face à l’extrême-droite.” Un tacle adressé à son camarade azuréen Éric Ciotti. Les relations sont plus que tendues entre les deux hommes. “Quant à Éric Ciotti, je ne lui ai jamais contesté de talent. Du talent pour envoyer des signaux à l’extrême-droite, il en a le faux nez.” Renaud Muselier prévient : si le député des Alpes-Maritimes remporte l’investiture LR à la présidentielle, il quittera le parti et ira chez En Marche.

Un soutien à Xavier Bertrand en forme de cadeau empoisonné. Dans le camp du président de la région Hauts-de-France, on se crispe. “On n’a rien demandé”, fait savoir un porte-parole. “No comment”, ajoute un proche. “Ça fait de Xavier le candidat favori de l’Elysée”, se régale le lieutenant d’un adversaire. En effet, le quasi accord de Renaud Muselier avec En Marche l’an dernier dans la campagne régionale a laissé des traces. La région avait failli passer à l’extrême-droite après des semaines de guerre fratricide à droite.

Mardi, 16h33 : l’ultimatum de Ciotti

La réponse d’Éric Ciotti ne se fait pas attendre. Sur le réseau social préféré des politiques, Twitter, la surprise de la campagne contre-attaque et met la pression sur Xavier Bertrand. Acceptera-t-il le soutien d’un élu qui menace de partir chez Macron ? La campagne s’emballe. En toile de fond, la puissance militante d’Éric Ciotti, à la tête de la troisième fédération de France, celle des Alpes-Maritimes.

Mardi, 16h59 : Bertrand esquive le baiser du serpent

Une demi-heure plus tard, le président de la région Hauts-de-France, qui a fini par mettre fin à son aventure en solo vers l’Élysée, refuse le soutien de Renaud Muselier. Après avoir quitté le parti en 2017 en dénonçant la dérive droitière de Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand joue le jeu de la famille et valide ainsi la ligne dure de son camarade Éric Ciotti (dont il espère le soutien en cas de qualification au second tour ?). “Renaud Muselier a choisi de m’apporter son soutien, mais je ne peux en accepter les termes. Ses attaques contre Éric Ciotti sont inacceptables”, écrit-il sur Twitter.

Mercredi, 8h30 : Muselier dit "bye bye" à LR

Invité mercredi matin de LCI, Renaud Muselier met fin au feuilleton et annonce quitter le parti de son ami Christian Jacob dont il dénonce la dérive politique. “Vous croyez que c’est monsieur Macron qui me dit de faire ça ? Je n’ai pas d’histoire politique avec Macron. (...) Je ne suis téléguidé par personne.” Une mauvaise séquence pour Xavier Bertrand à une semaine du premier tour du Congrès. Mais surtout une victoire par K.O d’Éric Ciotti qui confirme sa puissance dans le parti.