Dans une interview accordée au média spécialisé The Big Whale, le Président sortant détaille son programme en matière de numérique et donne ses ambitions.

Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Mulhouse le 12 avril 2022. © AFP / Ludovic Marin

Pour la première fois dans cette campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron se penche en profondeur sur les questions liées au numérique, dans le média spécialisé The Big Whale. Caricaturé pour avoir souhaité faire de la France "une start-up nation", le président sortant défend son bilan et fixe des objectifs : 100 licornes françaises d’ici 2030 et la création d’un métavers européen.

La formation d'un demi million de développeurs et experts informatiques

Au début du quinquennat d’Emmanuel Macron, la France comptait trois licornes, ces start-up valorisées à plus d’un milliard de dollars et non cotée en bourse. Il y en a présent 26. "Les investissements dans les start-up françaises ont été multipliés par cinq en cinq ans, et 2022 promet encore d’être une année record" explique le président-candidat. Emmanuel Macron fixe l’objectif de 100 licornes françaises d’ici 2030, "et 10 géants européens". L’ancien ministre de l’Économie rappelle qu’en 2021, pour la première fois, l’Europe a créé plus de licornes que la Chine.

"Nous avons les meilleurs talents" se réjouit Emmanuel Macron, tout en dévoilant une autre mesure de son programme : "Nous généraliserons l’apprentissage du code et des usages numériques dès la 5e, et nous formerons 400 à 500.000 développeurs et experts informatiques supplémentaires sur le quinquennat."

"Un musée dématérialisé" dans le métavers

Le président sortant s’exprime aussi pour l’une des premières fois sur le métavers, qu’il souhaite développer au niveau européen. "Le métavers a un immense potentiel dans la culture et les loisirs grâce à ses applications dans la musique, concerts, expositions artistiques, etc" explique le candidat à propos de ce qu’il qualifie comme "une révolution". "Je souhaite que nos principaux établissements culturels développent une politique en matière de NFT, par exemple à travers la valorisation, la diffusion et la protection des jumeaux ou déclinaisons de leurs collections physiques."

Emmanuel Macron pousse la réflexion concernant le métavers encore plus loin, il y voit un rôle pour développer la culture française. Il expose sa vision, plus qu’un projet concret : "Je souhaite que nous puissions réfléchir à ce que serait un musée dématérialisé de l’histoire de France dans cet univers : quel formidable projet que de penser ce que serait une historiographie numérique de notre histoire collective."

La réglementation des cryptomonnaies est également abordée par le candidat à sa réélection. "Nous devons maintenant assurer l’uniformité des règles sur le territoire européen pour créer un marché unifié", assure-t-il.

L'accueil de grandes compétitions de e-sport

Dans cette interview donnée à The Big Whale, Emmanuel Macron clame : "Nous sommes une des grandes nations du jeu vidéo." Il concède qu’il n’était pas un grand amateur de console lorsqu’il était plus jeune. Mais il annonce son souhait d’accueillir les plus grandes compétitions de e-sport, notamment en marge des Jeux Olympiques de 2024 : "Un major de CS:GO, les Worlds de League of Legends et The International de Dota 2."