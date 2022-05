Les lendemains déchantent pour Reconquête. 550 candidats ont été officiellement investis par le parti pour les législatives, mais faute d'accord avec le RN, des victoires semblent peu probables. La plupart des cadres ont d'ailleurs renoncé au combat. Au premier rang desquels, Marion Maréchal.

Sauf surprise, Marion Maréchal ne sera pas candidate aux législatives. © AFP / GUILLAUME SOUVANT

Sur les plateaux de télévision le 10 avril, Marion Maréchal tente de garder la tête haute. "Je n'ai aucun regret dans cette campagne, j'ai fait un choix de conviction et de cohérence qui me semble en politique être la première des motivations saines", répète-t-elle.

Aucun regret assure la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, qui, en quelques semaines, a pourtant gâché un retour en politique tant attendu, tant fantasmé.

Son arrivée a été "sabotée"

L'échec s'est fait en plusieurs épisodes. Fin janvier, Marine Le Pen, aidée par l'un de ses stratèges, fait fuiter la trahison de sa nièce dans la revue "Front Populaire". Quand Marion Maréchal annonce finalement son soutien officiel à Éric Zemmour un mois plus tard, les sondages ont déjà dévissé et le temps n'est plus propice.

Symbole de ce retour raté, son premier discours au meeting de Toulon le 6 mars qui ne sera diffusé nulle part, les chaînes d'information en continu ayant épuisé leur temps d'antenne accordé à Éric Zemmour. "Du sabotage", dénonce aujourd'hui un soutien de Reconquête.

"Alliée mais pas ralliée"

Jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, Marion Maréchal tente malgré tout de garder la main. "Je suis alliée mais pas ralliée", rappelle l'ex députée à longueur d'interviews. Son ambition est alors de créer un micro-parti autonome. Pour cela, elle a négocié à minima 50 investitures pour ses proches en vue des législatives. Elle-même envisage de se présenter, bien qu'enceinte.

Mais ces ambitions se fracassent sur le score au premier tour d'Éric Zemmour : 7,07% des voix. Et un nombre de circonscriptions gagnables se réduisant à peau de chagrin.

"Elle n'a ni l'envie ni la niaque"

Marion Maréchal change alors son fusil d'épaule. Ni micro-parti, ni candidature, sauf énorme surprise. La nièce de Marine Le Pen accepte finalement d'adhérer à Reconquête et d'en devenir vice-présidente, au même niveau qu'un Nicolas Bay. Un renoncement qui suscite la désillusion de ses proches : "Rien ne tombe du ciel... Elle n'a ni l'envie ni la niaque." La plupart se sont déjà éloignés de l'aventure.