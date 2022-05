Jean Castex, ne souhaite pas prolonger sa présence au gouvernement, ni devenir député ou, plus tard sénateur. Le Premier ministre, en poste depuis l'été 2020, aurait besoin d'une pause.

Jean Castex quitte le Palais de l'Élysée le 11 mai 2022 à l'issue de son dernier conseil des ministres. © AFP / Ludovic Marin

Il a bien l'intention de faire une pause. Le Premier ministre Jean Castex, remercié "avec solennité" par le chef de l'État à l'issue du Conseil des ministres mercredi pour ses quasi deux ans à la tête du gouvernement, ne souhaite pas renouveler sa présence dans l'équipe qui débutera le second quinquennat aux côtés d'Emmanuel Macron.

Selon les informations recueillies par France Inter, confirmant celles de franceinfo, Jean Castex ne souhaite pas redevenir ministre et avait même fait le souhait de démissionner dans la foulée de l'élection présidentielle. Il est resté à la demande du chef de l'État, pour prolonger jusqu'au remaniement qui pourrait intervenir entre la fin de semaine et le début de semaine prochaine.

Ni ministre, ni élu

Jean Castex ne souhaite pas non plus être candidat aux élections législatives de juin (il n'est investi nulle part malgré la présence de circonscriptions vacantes pour l'alliance "Ensemble"), ni se présenter aux élections sénatoriales qui auront lieu l'année prochaine, en 2023.

Il organise un pot avec l'ensemble du personnel ce mercredi soir à Matignon, et un diner avec tout le gouvernement jeudi soir. Sa démission est attendue entre vendredi et lundi et la nomination d'un nouveau ou d'une nouvelle premier/première ministre devrait avoir lieu dans la foulée, avant la composition du nouveau gouvernement.

L'actuel Premier ministre est arrivé en poste à Matignon le 3 juillet 2020, succédant à Edouard Philippe. Né dans le Gers, il était, avant d'être nommé, maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi conseiller départemental. En avril 2020, il avait été chargé par son prédécesseur de coordonner la sortie progressive du confinement.