A huit jours du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a rassemblé ses soutiens à La Défense pour le seul meeting de sa campagne. Avec de nombreux clins d'œil à gauche et une mise en avant de la valeur travail, il a invité au dépassement politique contre l'extrême droite.

Emmanuel Macron, lors de son seul meeting de campagne à La Défense © AFP / Francois Pauletto / Hans Lucas

Environ 25 000 supporters d’Emmanuel Macron ont investi la U Arena de La Défense ce samedi pour le seul meeting de campagne du président sortant. Pendant plus de deux heures, le candidat a défendu devant ceux qu’il a appelé les "militants de l’idéal" le bilan de son quinquennat, évoqué les cinq années suivantes en axant son discours sur le pouvoir d’achat, sur la promotion du travail et des clins d’œil à la gauche.

"Nous l’avons fait"

"Malgré les crises, nous n'avons jamais renoncé. Malgré les crises, nous avons tenu nos promesses", a lancé le président candidat, défendant le bilan de son quinquennat. Pendant plusieurs minutes, de nombreuses mesures prises sont listées : la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, la fin de la taxe d’habitation, la baisse des cotisations sociales, la réforme de l'apprentissage, la lutte contre les violences faites aux femmes, la scolarité obligatoire dès 6 ans, le repas à un euro pour les étudiants ou encore la création du pass culture.

Sur l'économie, Emmanuel Macron a mis en avant la baisse du taux de chômage pendant son mandat, ou encore que "pour la première fois depuis trente ans, s’ouvre davantage d’usines qu’il ne s’en ferme pour que le travail paie mieux et permette de vivre dignement". La crise des gilets jaunes a trouvé réponse avec le retour du "service public de l’Etat", et la crise sanitaire grâce au "quoi qu’il en coûte". Un bilan qui s’est conclu par un clin d’œil à son discours de candidat en 2017 :

"C'était notre projet, et c'est maintenant notre bilan : nous l'avons fait !"

Un bilan qui a fait réagir sa principale adversaire, la candidate Rassemblement national, Marine le Pen :

Travail, humanisme, progrès

"Comme vous, je vois les difficultés à finir le mois, les situations d’insécurité, les difficultés multiples, parfois, et tant de progrès à accomplir pour faire reculer l’extrémisme. (…) C’est pourquoi notre projet pour 2022 sera à nouveau un projet de droit réel, un projet de solidarité, un projet de progrès social", a t-il expliqué avant de reprendre certaines des annonces déjà faites après sa déclaration de candidature, comme le recrutement des 50 000 personnels de santé dans les établissements qui accueillent des personnes âgées.

Ou encore sa future réforme de la retraite avec l'âge de départ fixé à 65 ans : "J’assume, oui, de vous dire qu’il faudra travailler plus et d'abord travailler plus longtemps parce que nous vivons plus vieux". Son objectif : "viser le plein-emploi car grâce à tout ce que nous avons fait ensemble durant ces cinq années, pour la première fois depuis le milieu des années 70, notre pays peut dire que dans les cinq années qui viennent il attendra le plein-emploi."

"Le travail au service du progrès, voilà ce qui nous tient. Voilà ce qui nous fait nation. C’est pourquoi, oui, c’est par le travail, par la production, que durant ces cinq années qui viennent, nous pourrons augmenter notre croissance, créer plus de richesses et pouvoir continuer le progrès. L’humanisme au service du progrès, voilà ce qui nous unit, voilà pourquoi nous nous battons. Un humanisme qui part du réel, qui regarde les difficultés en face, assume les choix à faire, mais ne cède jamais rien de son idéal : travail, humanisme, progrès. Voilà ce que nous voulons faire ensemble. Voilà ce qui nous rend si fiers, si fiers d’être français."

Des clins d'œil à gauche

Après avoir été critiqué ces dernières semaines pour n'avoir présenté jusqu'à présent que des mesures de droite, au point d'être accusé par Valérie Pécresse de reprendre son programme, Emmanuel Macron a lancé quelques clins d'œil à la gauche avec une partie de son discours consacrée au pouvoir d'achat. Son projet de 2022 est, assure t-il, un projet de "droits réels, de solidarité, de progrès social." Il va même plus loin en laissant entendre qu'il est un candidat antisystème : "Le système viendra nous dire que c'est impossible, et nous le ferons !"

Il s'est notamment présenté comme celui qui ne se résoudra jamais "à ce que des Français qui travaillent voient tout leur salaire partir en plein d'essence", référence aux conséquences de la crise ukrainienne. Il annonce aller plus loin, en récompensant le travail pour favoriser le pouvoir d'achat :

Dès cet été, je veux permettre aux travailleurs de pouvoir toucher une prime de pouvoir d’achat allant jusqu’à 6 000 euros, sans charge ni impôt"

Il poursuit sur sa lancée : "Dès cet été, les travailleurs indépendants gagneront davantage : 550 euros de plus chaque année au niveau du smic." Mais rapidement, il cadre les choses. Les cinq prochaines années, selon lui, "doivent être les cinq années du travail, du mérite, de la liberté."

Parmi les autres populations au cœur de ses préoccupations : les mères célibataires à qui il promet la revalorisation de 50% de l'aide qui leur est versée ; les retraités avec la création d'un Compte épargne temps universel et une amélioration des retraites pour les artisans et les paysans. Plus surprenant, après avoir récolté leur colère au moment de l'annonce de son programme, il a fait applaudir les enseignants "à qui nous devons tant" pour leur "mobilisation extraordinaire" pendant la crise sanitaire.

Autre surprise, qui n'a pas manqué de faire réagir, au moment d'évoquer la situation des Ehpads, le président candidat a repris à son compte le slogan de campagne présidentielle d'Olivier Besancenot en 2002 pour la LCR et de Philippe Poutou en 2022 pour le NPA :

Le premier concerné a vite dénoncé cet emprunt, en paraphrasant à son tour, dans une version plus polie, Lino Ventura dans les Tontons Flingueurs : "Ces gens osent tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît".

Un rassemblement gauche-droite sans le dire

Le président candidat n'a pas prononcé l'expression phare de son premier quinquennat. Le "ni de gauche, ni de droite", c'était 2017. C'est le rassemblement qui s'impose en 2022 alors que l'extrême droite est au plus haut avec deux candidats en lice contre une en 2017. A la gauche et la droite, il a proposé en fin de meeting le "dépassement politique" tel qu'il l'a appliqué ces cinq dernières années :

"J’appelle toutes celles et ceux de la social-démocratie au gaullisme, en passant par les écologistes qui ne nous ont pas encore rejoint, à le faire, car depuis le début, nous n’avons qu’un parti : c’est notre pays, notre volonté d’agir, de porter nos valeur."

Il prône une "France unie", qui "se regarde en face, dans sa pluralité", et ainsi, après un autre clin d'œil appuyé aux socialistes en intégrant le slogan de François Mitterand de 1981 ("Il n’y a pas plus puissant que la force tranquille de la fraternité"), il appelle à "ne pas diluer nos forces dans les divisions".

Eric Zemmour n'a pas été oublié dans son discours mais là il n'a pas été question d'appel à l'union : "Bon courage à ceux qui, face à la Russie, prônent le grand repli et bon courage à ceux qui, face au retour des empires et aux défis des temps, défendent le grand rabougrissement." Une référence directe au "grand remplacement", la théorie complotiste de l'essayiste d'extrême droite Renaud Camus, adoptée par une partie de plus en plus grande de la droite et de l'extrême droite, dont le candidat Reconquête.

Plus clairement encore, Emmanuel Macron a évoqué le "danger extrémiste" et "la haine" et les "vérités alternatives" qui se sont banalisées, à travers "certains plateaux de télévision" qui font défiler "des auteurs antisémites, d’autres racistes". Une pique qui a provoqué la réaction d'Eric Zemmour, invitant le chef de l'Etat à débattre avec lui.