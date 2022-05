La Première ministre estime que la réforme des retraites "est nécessaire pour assurer la pérennité du système de retraite". Elle est favorable "d'un point de vue personnel" à la limitation à 110 km/h sur l’autoroute, pour préserver l'environnement. Sur Mélenchon ? Il fait "le jeu des séparatistes"

Elisabeth Borne, à Matignon le 16 mai 2022. © AFP / Ludovic Marin

Elisabeth Borne aux manettes. Quel est le logiciel de la nouvelle de la nouvelle femme forte de l'exécutif ? Elisabeth Borne a été ministre pendant cinq ans. D'abord chargée des Transports, puis de la Transition écologique et solidaire avant de prendre en main le ministère du Travail. L'occasion de prendre la parole sur à peu près tous les dossiers importants qui vont finir sur son bureau, rue de Varenne. Dès les jours qui viennent, elle devra mener la bataille des législatives, avant de s'attaquer à la planification écologique et à la réforme des retraites. Sur tous ces sujets, comment pense la nouvelle Première ministre ? Quels sont ses mots ? Voici Elisabeth Borne dans le texte.

Sur la réforme des retraites : "Il faudra mener cette réforme."

La réforme des retraites sera l’un des grands chantiers du quinquennat à venir. Elle prévoit l'allongement de l'âge de départ à 64 ans à la fin de du second mandat d'Emmanuel Macron, puis à 65 ans d'ici 2031. "Il ne faut pas faire croire aux Français que cela pourrait se faire sans augmenter les cotisations et donc faire perdre du pouvoir d’achat aux Français, ou sans baisser les pensions" disait Elisabeth Borne dès 2017 sur RTL. "Donc si on veut augmenter les pensions et ne pas augmenter les cotisations, il faudra progressivement travailler plus longtemps."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Beaucoup plus récemment, Elisabeth Borne était encore ministre du travail quand elle tenait ses propos : "La réforme est nécessaire pour assurer la pérennité du système de retraite, elle est donc importante, il faudra mener cette réforme." Sur BFM TV, le 18 avril, quelques jours avant le second tour, le discours était semblable : "Emmanuel Macron veut indexer dès cet été les retraites sur l’inflation et il veut que chaque Français qui a cotisé toute sa vie ait une retraite minimale de 1.100 euros. Donc ça veut dire qu’effectivement, il nous faudra travailler progressivement un peu plus longtemps. Le rythme évoqué par Emmanuel Macron c’est chaque année quatre mois de plus, ce qui nous amène à la fin du quinquennat en 2027 à 64 ans. On veut équilibrer le système des retraites."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le nucléaire : "On veut être moins dépendant du nucléaire"

Devant les députés à l’Assemblée nationale, en juillet 2020, Elisabeth Borne défend la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim : "On veut être moins dépendant du nucléaire. La fermeture de Fessenheim est la première étape de cette trajectoire." Elle poursuit : "Avec l’arrêt des deux réacteurs de Fessenheim nous engageons à 50% la réduction de la part du nucléaire d’ici 2035 tout en développant massivement les énergies renouvelables."

Elle est sur la même ligne que le Président Emmanuel Macron. Elle veut que la France continue à produire de l’électricité grâce au nucléaire mais en baissant sa part dans le mix énergétique au profit du renouvelable. Elle déclare, en janvier 2020 au Monde : "La trajectoire fixée, c’est 50 % de notre production électrique par le nucléaire en 2035 et elle est crédible. Ensuite, il faut regarder de façon objective les avantages et les inconvénients des différents scénarios d’équilibre avec les autres sources de production décarbonnées telles que l’éolien ou le solaire."

Sur l'Europe : "Nous n'aurons cesse de défendre l'Europe"

Élisabeth Borne n'était pas la ministre la plus virulente envers ses adversaires politiques. Depuis le début de la campagne des élections législatives, elle a toutefois laissé échappé quelques piques. En déplacement dans le Calvados début mai, elle a par exemple fait remarquer, à la veille de 8-Mai que "ceux qui, à gauche, aujourd'hui renient l'Europe oublient qu'elle a contribué à construire la paix", rapportait Le Point.

Elle en a ensuite remis une couche à l'occasion de la journée de l'Europe : "L'Europe, c’est la paix et c’est aussi un projet de cohésion sociale : plus d'1 milliard d'€ investis ces prochaines années pour l'insertion des jeunes dans l’emploi. À l'heure où certains prônent la désobéissance, nous n'aurons cesse de défendre l'Europe", a-t-elle tweeté, en référence à l'accord de la Nupes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur Marine Le Pen : "Une femme dangereuse"

En avril dernier, Élisabeth Borne a taclé Marine Le Pen sur Twitter à propos des chiffres du chômage. La candidate du Rassemblement national affirmait que le nombre de chômeurs était resté stable en cinq ans. Ce à quoi la ministre du Travai a répondu : "C'est faux. Depuis mai 2017, on compte 610.000 chômeurs de moins (source : BIT). Est-ce pour cacher le fait qu'elle ne propose RIEN dans son programme pour lutter contre le chômage que #LePenMent ?" La ministre a d'ailleurs utilisé ce # a plusieurs reprises et Marine Le Pen est l'adversaire politique à laquelle elle s'attaque le plus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y a plus d'un an, en février 2021, Élisabeth Borne tweetait déjà : "Marine Le Pen est une femme dangereuse. Son vernis de respectabilité ne doit pas nous tromper : le Front national reste le parti qui cherche des boucs-émissaires et propose des solutions simplistes et démagogiques."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur Jean-Luc Mélenchon : "Il fait le jeu des séparatistes"

En novembre 2020, Elisabeth Borne reprochait à Jean-Luc Mélenchon de faire "le jeu des séparatistes" lorsqu'il dénonçait "une haine des musulmans déguisée en laïcité". "Je pense que c'est irresponsable parce qu'il cautionne les amalgames que font certains qui prônent le séparatisme qui est que quand on lutte contre l'islam radical ce serait lutter contre les musulmans", expliquait-elle sur Radio J. "Avec ses propos, il affaiblit notre combat contre l'islamisme radical."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur son positionnement politique : "Une femme de gauche"

Sur le plateau de BFM TV, en février 2021, elle affirmait : "Je suis une femme de gauche. La justice sociale et l’égalité des chances sont les combats de ma vie. Et c’est en @EmmanuelMacron que j’ai trouvé leur meilleur défenseur. Alors je le dis aux électeurs de gauche : regardez ce que nous faisons, ne baissez pas les bras face au FN."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur les pesticides : "Nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire"

Dans un entretien à Libération en mars, la ministre de l’écologie regrette l’augmentation de l’usage des pesticides en France. "Nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. On peut soutenir l'agriculture bio mais, de façon générale, les agriculteurs doivent transformer leurs pratiques. Pour accompagner cela, nous avons annoncé la mise en place de "paiements pour services environnementaux" : 150 millions d'euros sur trois ans."

Elisabeth Borne était ministre quand le gouvernement a organisé une consultation publique, qui devait fixer une distance minimale entre les habitations et les champs traités. Plus de 50.000 contributions ont été recensés. Finalement, le gouvernement a instauré une distance de 5 à 20 mètres entre habitations et zones d'épandage. De quoi décevoir les associations de protections de l’environnement.

Sur l’éolien : "Les éoliennes doivent être mieux réparties"

"L'éolien est indispensable à notre transition énergétique" clame Elisabeth Borne dans les colonnes de Libération en mars 2020. "Les éoliennes doivent aussi être mieux réparties : le Grand Est et les Hauts-de-France accueillent plus de 50 % des capacités françaises" estime-t-elle. À l’époque, elle souhaitait "mener un travail sur l’acceptabilité sociale des éoliennes pour que les nuisances visuelles soient moindres. Ce qui est clair, c’est qu’on ne veut pas l’imposer" ajoute-t-elle au Monde .

Sur la limitation à 110 km/h sur l’autoroute : favorable "à titre personnel"

Cette mesure faisait partie des 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. "A titre personnel oui [j'y suis favorable] mais moi je ne prends pas tous les matins ma voiture pour faire 30 km aller et retour sur autoroute" déclare Elisabeth Borne en juin 2020, alors ministre des Transports et de l'Écologie. "Je pense que c'est important, sur des sujets comme cela, de vérifier qu'il y a bien une adhésion des Français et de ceux qui sont directement concernés."