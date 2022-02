À deux mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron dévoile jeudi à Belfort son plan de relance du nucléaire. Ce sujet est devenu un thème central de la campagne, qui divise les candidats en deux camps : les pros, à droite et les antis, à gauche pour la plupart. Voici les propositions de chacun.

La centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle, le 17 octobre 2017. © AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

En déplacement ce jeudi, à Belfort, Emmanuel Macron dévoile un vaste plan de relance du nucléaire civil en France, avec la construction de 6 à 14 nouveaux réacteurs EPR, et plus globalement, sa stratégie énergétique pour la France de 2030. Le président de la République Emmanuel Macron devrait ainsi acter solennellement ce retour de turbines stratégiques sous pavillon français. Une façon d'occuper le terrain sur ce qui, au fil des mois, est devenu l'un des sujets majeurs de la campagne présidentielle. Au-delà du clivage traditionnel des "pros" et des "antis", que disent les candidats sur la question et comment se distinguent-ils les uns des autres ? Tour d'horizon des positions de chacun.

Yannick Jadot veut fermer une dizaine de réacteurs d'ici 2035

Le candidat écologiste Yannick Jadot a fait du nucléaire l'un de ses principaux combats. Sur son site de campagne, il est ainsi précisé que "les réacteurs actuels seront fermés au fur et à mesure de leur obsolescence, dont une dizaine d’ici 2035, tout en garantissant la sécurité des installations et la continuité des approvisionnements en électricité. Nous soutiendrons l’innovation pour trouver des solutions à la gestion des déchets et développerons une filière d’excellence dans les métiers du démantèlement."

Invité le 25 janvier de la matinale spéciale de France Inter, sur la présidentielle, l'eurodéputé a affirmé qu'au "fur et à mesure qu'on n'en aura plus besoin, on fermera les réacteurs nucléaires". "En 2035, c'est 10", mais "tant qu'on n'a pas investi massivement sur les économies d'énergie et qu'on n'a pas déployé massivement les énergies renouvelables, je ne prends pas le risque de mettre en difficulté nos entreprises, nos maisons, la société avec des pannes d'électricité." Le candidat souhaite en parallèle développer les énergies renouvelables, et arriver à "12.000 éoliennes" à la fin du quinquennat, contre "9.500" aujourd'hui. Par ailleurs, "l'État aidera chaque quartier, chaque village à avoir son projet citoyen d'énergie renouvelable".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Anne Hidalgo ne veut pas de construction de nouveaux EPR

La candidate du Parti socialiste souhaite "parvenir à 100 % d’énergies renouvelables, aussi rapidement qu’il sera possible de le faire." Elle souhaite donc consacrer "l’essentiel de nos investissements énergétiques" et l'annonce sur son site de campagne, en cas de victoire : "Il n’y aura pas de construction de nouveaux EPR ou de petits réacteurs modulaires. Le nucléaire sera utilisé comme énergie de transition, sans sortie précipitée pour ne pas faire flamber le prix de l’énergie. La durée de vie des centrales nucléaires actuelles sera définie sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et du Parlement, et elles pourront bénéficier dans ce cadre d’investissements destinés à prolonger leur durée d’exploitation."

Invitée de franceinfo le 21 janvier, la maire de Paris a précisé ses propositions et affirmé que la sortie totale du nucléaire ne pourrait pas se faire avant 2050. Elle souhaite certes y mettre fin, mais Anne Hidalgo a expliqué que la France avait encore "besoin de cette énergie". Dans son programme, pas d'ouverture donc de nouvelles centrales mais la prolongation de celles déjà en place : "Je suis pour le grand carénage", c'est-à-dire un vaste projet industriel qui vise à allonger la durée d'exploitations des centrales nucléaires, au-delà des quarante ans prévus. Pour cela, Anne Hidalgo souhaite se placer "sous l'autorité de l'Autorité de Sûreté nucléaire et aussi du Parlement" pour décider de la possible prolongation "d'un certain nombre de centrales".

Christiane Taubira souhaite faire un référendum

Sortie vainqueur de la primaire populaire, Christiane Taubira dit ne pas être favorable au nucléaire, "compte tenu des déchets radioactifs et de cet héritage qu'on laisse aux générations suivantes". Néanmoins, sur ce sujet, l'ancienne garde des Sceaux souhaite demander l'avis des Français sur le nucléaire via un référendum, avec cette question : "Voulez-vous sortir du nucléaire en France ?"

Christiane Taubira l'assure, ce sujet est selon elle, une "question majeure" qui "engage l'avenir des Françaises et des Français, l'avenir de notre société pour des dizaines d'années". Sur ces "questions majeures, je pense qu'il faut effectivement informer correctement et précisément les citoyens et les citoyennes et leur donner la parole", a ainsi précisé l'ex-ministre le 31 janvier sur franceinfo. Malgré son opposition à l’énergie nucléaire, Christiane Taubira explique ne pas vouloir imposer son point de vue aux Français : "Je ne viens pas en surplomb dire que c'est ce qu'il faut faire. Ce référendum permettra aux Françaises et aux Français de trancher".

L'objectif de Jean-Luc Mélenchon : sortir du nucléaire en 2045

Le président de la France Insoumise souhaite lui aussi se débarrasser du nucléaire. "Les réacteurs nucléaires français sont vieillissants : pour les maintenir en fonction, il faudrait investir près de 100 milliards d’euros, qui manqueraient donc pour les énergies renouvelables", est-il ainsi expliqué sur son site de campagne. "Aujourd’hui, ces dernières sont moins chères. S’ajoutent à cela les autres problèmes du nucléaire : risques d’accidents, nécessité d’importer les matières premières ou encore vulnérabilité des centrales au changement climatique.

Dans son meeting du 16 janvier, à Nantes, Jean-Luc Mélenchon a de nouveau exprimé son hostilité au nucléaire. "Il faut en sortir, non par idéologie mais parce que c'est dangereux". "Si nous gagnons l'élection, il va falloir se retrousser les manches, tout notre système va reposer sur l'impulsion que va donner la recherche fondamentale", a-t-il poursuivi, souhaitant la formation de "milliers de cadres intermédiaires" pour sa "bifurcation écologique", "pratique et sans compromis".

Cependant, le député a quelque peu changé son objectif concernant la date de sortie du nucléaire. Alors qu'en mars 2021, Jean-Luc Mélenchon affirmait sur France Inter se fixer le cap de 2030, en novembre dernier (et toujours sur France Inter), le coordinateur de La France Insoumise, Adrien Quatennens a affirmé qu'en cas de victoire, la sortie du nucléaire se fera désormais en 2045. "Nous sommes sur le rythme de l'Association des experts de négaWatt", avait défendu l'élu du Nord.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En cas de victoire, Fabien Roussel construira "au minimum" six EPR

Sur le sujet du nucléaire, le candidat communiste Fabien Roussel se démarque totalement des autres candidats de gauche. Il est le seul à vouloir construire des réacteurs. Sur son site de campagne est évoquée l'élaboration d'un "projet d’investissement" afin de "décarboner massivement la production d’énergie et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040-2050." Pour cela, Fabien Roussel souhaite "une forte croissance de la production électrique, en investissant dans les énergies renouvelables (solaire, éolien et surtout dans l’hydraulique, énergie renouvelable pilotable) et dans l’électricité nucléaire avec la construction de six EPR supplémentaires au minimum."

Lors de son meeting à Marseille, le week-end dernier, le communiste a redit sa volonté "d'investir massivement dans les énergies renouvelables mais aussi dans le nucléaire". Sur franceinfo il a également fait part de son souhait de créer un "grand service public de l'énergie."

Valérie Pécresse : "Réinvestir dans le nucléaire en rénovant le parc nucléaire existant"

La candidate Les Républicains est clairement en faveur du nucléaire. Elle a dévoilé sur son site de campagne son "plan énergie", avec à l'intérieur cette proposition : "Réinvestir dans le nucléaire en rénovant le parc nucléaire existant, en construisant 6 EPR et en envisageant des petits réacteurs modulaires pour atteindre l’objectif d'une France zéro carbone en 2050"

Partant du constat que l'énergie éolienne "a atteint voire dépassé le seuil de tolérance de la population", la présidente de la région Ile-de-France préconise de mettre sur pied un "plan de relance gaullien pour l'énergie" avec "une remobilisation massive du nucléaire". Elle compte s'opposer "formellement" aux fermetures programmées de centrales et fustige la politique énergétique en "zig-zag" d'Emmanuel Macron, qui propose lui aussi de relancer un programme nucléaire et de construire de nouveaux réacteurs en France. Sans ce "plan de relance du nucléaire", "nous n'atteindrons pas le zéro carbone en 2050".

Dénonçant des "décisions irresponsables et incohérentes" comme la fermeture de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) et celle programmée de 12 réacteurs supplémentaires d'ici 2035,Valérie Pécresse a diagnostiqué "une vraie catastrophe énergétique" de la France.

Marine Le Pen souhaite rouvrir la centrale de Fessenheim

Marine Le Pen souhaite de son côté "relancer la filière nucléaire". Cette proposition fait partie d'une série de mesures afin "d'assurer notre indépendance énergétique pour baisser la facture des Français". Son programme contient également un investissement dans la filière hydrogène, l'arrêt des projets éoliens et le démantèlement progressif des parcs existants.

Invitée le 19 janvier de la matinale spéciale de France Inter, la candidate RN a ainsi annoncé vouloir faire un moratoire sur les chantiers d’éoliennes qui sont en cours si elle est élue. L’éolien en mer est "un très mauvais choix économique, stratégique, écologique" déclare-t-elle. L’éolien est un "désastre écologique", "visuel, qui atteint notre patrimoine". La candidate veut arrêter de subventionner cette énergie, "je suis fondamentalement opposée à l'éolien. Je vais arrêter de subventionner cette énergie-là. Et à partir du moment où j'arrêterai de subventionner cette énergie, il n'y aura plus d'éoliennes, parce que ce n'est pas rentable." En revanche, d'après Marine Le Pen, la filière du nucléaire "est une très belle filière". Les petits réacteurs nucléaires, les SMR, "peuvent être utiles à l’exportation".

Sur franceinfo, en novembre, la députée avait déjà précédemment affirmé vouloir construire six EPR et rouvrir Fessenheim, dans le Haut-Rhin, fermée en juin 2020. Marine Le Pen avait dénoncé "une erreur absolument majeure" d'Emmanuel Macron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pro nucléaire, Eric Zemmour promet de construire au moins 14 réacteurs d'ici 2050

Eric Zemmour n'a jamais caché son hostilité à l'éolien et sa position pro nucléaire. Le président du parti Reconquête détaille sur son site de campagne une série de propositions. Il souhaite notamment : "supprimer l'objectif de réduire de 50% la part du nucléaire dans notre mix électrique à l'horizon 2035", "prolonger la durée de vie du parc existant à 60 ans au moins", "lancer la construction d'au moins 14 nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 à l'horizon 2050".

Lundi, dans la matinale spéciale de France Inter, Eric Zemmour a promis, en cas de victoire, d'arrêter l'éolien. "L’éolien est une catastrophe. Il faut donc favoriser le nucléaire". "Les éoliennes sont une énergie à la fois très laide, et très intermittente, qui nous pousse à aller chercher du gaz et du charbon. J'annulerai la fermeture programmée de 12 centrales nucléaires."