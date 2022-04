Dans un entretien fleuve au magazine Le Point, le président sortant développe les idées de son programme en matière de numérique. Il appelle à plus de régulation des grands acteurs du numérique, allant jusqu'à évoquer le possible démantèlement, notamment de Meta et Google.

Emmanuel Macron, en octobre 2021 au Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles © AFP / Olivier Matthys / POOL

"C’est une vraie aventure politique et démocratique, mais c’est nécessaire" : dans un entretien accordé au magazine Le Point dans son édition de ce jeudi, le candidat Emmanuel Macron juge important de réguler l’activité des grandes plateformes numériques, en particulier des réseaux sociaux.

"Sur les réseaux sociaux, on peut tuer des réputations, propager des fausses nouvelles, pousser des gens au suicide", dit-il, jugeant que "les plateformes viennent utiliser nos libertés antiques ou post-révolutionnaires pour les détourner de leur essence", avec des acteurs privés. Il cite nommément Elon Musk et Mark Zuckerberg, les patrons respectivement de Tesla et Space X et de Meta, dont "on se rend compte qu’ils ont aussi une vision du monde".

"Se réarmer face à ce risque"

En réponse, celui qui est aussi l’actuel président du Conseil de l’Union européenne vante les mérites des directives DMA et DSA mises en place le mois dernier, et, avant cela, du RGPD (Règlement général de protection des données), mais affirme qu’il faut "aller plus loin" :

Ces gens-là, qui ont été des innovateurs, deviennent des tueurs d’innovation, car ils sont si riches qu’ils rachètent tous les chalengeurs qui pourraient menacer leur modèle.

Emmanuel Macron appelle à l’unité de l’Europe et des États-Unis et assure qu’il "ne faudra pas exclure un démantèlement si cela se révélait nécessaire", citant celui de la Standard Oil, qui a explosé en 1914 sous l’impulsion de Roosevelt.

"Les sociétés démocratiques ne peuvent accepter que des plateformes soient en situation de monopole, je suis favorable à ce que les régulateurs européens de la concurrence se réarment face à ce risque", dit-il. Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron envisage cette possibilité : en 2021 pendant le salon VivaTech, le président de la République avait estimé que la question du démantèlement des Gafam était "légitime".

Une question qui revient régulièrement

L’an dernier aussi, le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire avait utilisé la même référence pour défendre le même argument : "De la même façon qu’au début du XXe siècle on a démantelé les grandes compagnies pétrolières, il faudra démanteler les géants du digital, remettre de la concurrence, réguler la façon dont ils contrôlent les données car ils ont acquis une puissance excessive", disait le ministre d’Emmanuel Macron.

La question du démantèlement des Gafam occupe beaucoup les insitutions européennes et américaines : la FTC, l’autorité américaine de la concurrence, mène une vraie fronde contre la concentration de ces entreprises, et souhaite que Meta sépare ses entreprises Facebook, Instagram et Whatsapp, d’une part, et que Google détache son moteur de recherche du reste de ses activités, d’autre part. Mais jusqu’à présent, l’issue de ces démarches a toujours été incertaine.