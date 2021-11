Un seuil symbolique. A quelques jours de la date butoir - 16 novembre minuit- pour pouvoir voter au congrès, le parti Les Républicains a atteint l’objectif fixé par leur patron à la rentrée. Ils seront au moins 121 000 à pouvoir voter début décembre et choisir qui sera le représentant de la droite à la présidentielle.

Quelque 121000 adhérents vont pouvoir départager les cinq candidats à l'investiture des Républicains © AFP / Marie Magnin / Hans Luca

Effet débat ? C’est fait. Le marathon des réunions de fédérations a eu de l’effet. La guerre des cartes que se font Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti et Philippe Juvin a porté ses fruits. De 79.000 adhérents à jour de cotisation fin août, le parti passe à 121.000 adhérents à ce jour, selon nos informations. “Le signe d’une dynamique à droite”, s’enthousiasme un cadre.

Le patron des LR, Christian Jacob, s'était fixé comme objectif, d'atteindre le seuil des 120.000 adhérents pour le Congrès. A titre de comparaison, 122.670 personnes s'étaient inscrites à la primaire écologiste qui a consacré Yannick Jadot.

Bon de 40 000 adhésions

C'est en tout cas une performance. Après la victoire d’Emmanuel Macron et sous la présidence du parti de Laurent Wauquiez, le parti avait connu une hémorragie, tombant à quelques dizaines de milliers d'adhésions seulement. Un “rétrécissement du parti” qui avait poussé Valérie Pécresse et Xavier Bertrand à le quitter. Les deux ont désormais repris leur carte. Mais on est encore loin des jours heureux de l’ère Sarkozy, quand le parti tutoyait les 300 000 adhérents.

Question à mille euros

Qui sont ces nouveaux adhérents ? Y-a-t’il un profil type ? Sont-ils majoritairement partisans d’un candidat ? Dans les états-majors des cinq candidats au congrès on scrute à la loupe les remontées de terrain. Des poussées ont été constatées en Ile-de-France, région présidée par Valérie Pécresse, dans les Alpes Maritimes, terre d’élection du député Eric Ciotti ou encore en Rhône-Alpes, région de Laurent Wauquiez et de Michel Barnier. Pas d’effet notable dans les Hauts-de-France en revanche. “Vivement qu’on connaisse ce nouveau corps électoral”, salive un proche de candidat à 21 jours du premier tour.