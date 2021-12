INFO FRANCE INTER - Le conseil de défense sanitaire de ce lundi va déboucher sur de nouvelles mesures destinées à lutter contre la propagation du variant Omicron, mais le report de la rentrée des classes, prévue le 3 janvier, n'est pas à l'ordre du jour selon nos informations.

Emmanuel Macron présidera le conseil de défense sanitaire par visioconférence, depuis le Fort de Brégançon © AFP / Ludovic MARIN

Quelles mesures vont être annoncées ce lundi à l'issue du conseil de défense sanitaire ? Depuis plusieurs jours, de nombreuses hypothèses sont évoquées, allant d'un couvre-feu pour la nuit du réveillon (certains épidémiologistes plaidant pour un couvre-feu au-delà de cette date) à l'ouverture de la vente d'autotests en grande distribution. L'objectif, pour les autorités, est de freiner la circulation du variant Omicron, qui semble être devenu dominant en Île-de-France, et cause une explosion du nombre de cas : le jour de Noël, 104 611 cas de Covid ont été détectés, un record depuis le début de l'épidémie.

Parmi toutes ces hypothèses figurait celle d'un report de la rentrée des classes, prévue pour l'heure le 3 janvier prochain.

L'arbitrage est tombé : pas de report de la rentrée des classes

Dimanche, dans une tribune publiée par « Le Journal du dimanche », une cinquantaine de professionnels de santé demandaient un report de la rentrée scolaire du 3 janvier pour freiner l'épidémie à l'école. Lundi matin l'épidémiologiste Dominique Costagliola et le pédiatre Robert Cohen sur France Inter évoquaient aussi cette hypothèse. Mais, si le porte-parolat du gouvernement insiste sur le fait que "toutes les options sont sur la table", selon les informations de France Inter, il n'en sera finalement pas question.

Selon des sources gouvernementales, le sujet a été arbitré et ne sera pas sur la table du conseil de défense sanitaire.

Dès dimanche soir, France Info faisait état d'informations allant dans le même sens. "Nous allons prendre des mesures moins fortes mais plus durables", décrypte un ministre pour France Info.

L'instauration d'un couvre-feu le 31 décembre sera discutée

L'opportunité d'instaurer un couvre-feu pour le réveillon du Nouvel an sera bien envisagée en conseil de défense lundi même si, pour l'heure, cette piste ne tient pas la corde parmi les hypothèses évoquées. Autres sujets à l'ordre du jour : jauges, fermetures, renfort du port du masque et éventuel alignement de la période d'isolement pour les malades et cas contact Omicron sur les malades et cas contact Delta.

Le conseil de défense sanitaire sera suivi d'un conseil des ministres extraordinaire - fait rarissime entre Noël et le jour de l'An - dans lequel sera présenté le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Celui-ci, s'il est adopté par le parlement, devrait entrer en vigueur avant le 15 janvier.