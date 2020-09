Invité jeudi soir de l'émission Quotidien sur TMC, l'ancien président de la République a été vivement critiqué, notamment sur les réseaux sociaux, pour une association d'idées douteuse entre le terme de "singes" et le titre du livre d'Agatha Christie "Dix petits nègres". Voici in extenso ce qu'il a dit.

Nicolas Sarkozy sur le plateau de "Quotidien", jeudi soir sur TMC © Capture d'écran TF1

Depuis jeudi soir, les réactions sont nombreuses, sur les réseaux sociaux et dans la sphère politique, après une étonnante sortie de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui était l'invité de l'émission Quotidien, sur TMC. Une scène que l'eurodéputé EELV Yannick Jadot a qualifié de "naufrage raciste". C'est une association d'idées étonnante qui est à l'origine de ces réactions.

Avant le passage diffusé largement sur Twitter, Nicolas Sarkozy revenait sur le "procès" qui lui a été fait, selon lui, après l'utilisation du terme de "racaille". "C'était injuste (...) Qu'est-ce que je n'avais pas dit ! C'était moi la racaille. Honte sur eux, à l'époque c'était Marianne qui avait osé titrer "Le voyou de la République" quand j'avais parlé des problèmes de délinquance à Paris. C'était moi le voyou. Ça, c'est la maladie d'une partie des élites françaises, qui préfèrent trouver un coupable (...). Faire ça, ça s'appelle du populisme dans la pire des traditions."

C'est sur cette question des "élites", et alors qu'il évoque les "erreurs" qu'on "fait tous", qu'il fait une digression sur les mots qu'on peut dire ou qu'on ne peut plus dire:

- Nicolas Sarkozy: "Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n'écoutent personne... je ne sais pas si... on a le droit de dire singes ? Parce que... on n'a plus le droit de dire... on dit quoi, Les dix petits soldats maintenant ? Elle progresse, la société... Vous voyez, le livre ?

- Yann Barthès: "Vous parlez d'Agatha Christie, d'accord ?

- Nicolas Sarkozy: Oui, oui... On n'a plus le droit. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne ? C'est cette petite partie des élites qui se regarde dans un glace et pour lequel le mots est coupables. Moi j'aime les mots, dans le livre j'aime les mots, j'aime les utiliser. J'aime leur donner une consistance, une odeur, une vérité, une vie. Parfois c'est rugueux. Parfois je me trompe mais c'est ça qui est important. On ne peut pas tous être banalisés, lyophilisés.

- Yann Barthès: "C'est quoi les élites ?

Nicolas Sarkozy enchaîne alors sur cette question. Problème : le livre d'Agatha Christie, récemment renommé "Ils étaient dix", s'intitulait "Dix petits nègres" – mot que Nicolas Sarkozy n'utilise jamais dans ce passage, comme le signale l'humoriste Sophia Aram.

C'est cette association d'idées entre le terme de "nègre" et le mot "singe" qui a suscité une vaste levée de bouclier. Le secrétaire général du PS Olivier Faure a dénoncé le "racisme sans masque". L'ancienne première dame Valérie Trierweiler dénonce "un sous-entendu lourd de racisme".

"Je me sens déconnecté"

Dans cette longue interview, Nicolas Sarkozy a avancé une nouvelle fois le fait qu'il ne reviendrait pas en politique, affirmant se sentir en décalage avec la vie politique actuelle. "La vie politique quotidienne, partisane, je n'en ferai plus. Ce n'est plus mon truc (...). En plus, je me sens totalement déconnecté avec la manière dont ça se passe. Tout est horizontal aujourd'hui, les jeunes, vous ne pensez qu'horizontalité. Moi, toute ma vie, c'est verticalité. Vous pensez que tout le monde a le droit de faire un bouquin, tout le monde a le droit de faire un film. Moi je ne crois qu'au leadership".

Vous voyez, je suis vraiment du monde d'avant. Mais ce monde-là portait des valeurs.

"Il n'y a rien qui se démode plus que le nouveau monde", a-t-il nuancé, ajoutant espérer le retour à la verticalité... "mais moi je serai dans une verticalité ailleurs", dit-il.