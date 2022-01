Les près de 467.000 personnes inscrites à la Primaire populaire sont invitées à voter entre jeudi et dimanche pour désigner la candidate ou le candidat à la présidentielle "dont la Primaire Populaire soutiendra la campagne".

Le vote de la Primaire populaire sera ouvert du 27 au 30 janvier. © AFP / Anna Margueritat / Hans Lucas

Le vote de la Primaire populaire s'ouvre ce jeudi à 10 heures. Lancée il y a un an, cette initiative citoyenne a pour objectif de désigner une candidature de rassemblement à gauche. Jusqu'à 17 heures dimanche, les 466.895 personnes inscrites vont ainsi voter en ligne pour désigner le candidat le plus à même de porter "l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle". Sept personnalités politiques sont en lice, avec ou sans leur accord. Car si certains candidats sont pleinement engagés dans le processus, d'autres le rejettent et ont demandé à être retirés de la liste. On fait le point sur ce vote inédit.

Qui sont les organisateurs ?

La primaire a été lancée à l'initiative de Mathilde Imer et Samuel Grzybowski. Ils évoluent tous les deux dans les milieux associatifs et militants depuis plusieurs années. La première fait partie des initiateurs de L'Affaire du siècle et de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Le deuxième a fondé le mouvement interreligieux Coexister.

Ils sont entourés des membres du bureau de l’association "2022 ou Jamais", des "citoyennes et citoyens engagés et non-membres de partis politiques". Ils revendiquent par ailleurs "5400 bénévoles actifs et actives". L'initiative est soutenue par plusieurs personnalités, comme le cinéaste et garant de la CCC Cyril Dion, l'actrice Anna Mouglalis ou encore l'ancien candidat à la présidentielle et ancien député Noël Mamère.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Qui sont les candidats ?

Dix personnalités aveient été présélectionnées en octobre au terme d'une phase de parrainage, lors de laquelle "plus de 130.000 personnes" ont voté pour faire émerger cinq hommes et cinq femmes : les députés LFI Clémentine Autain et François Ruffin, l'économiste Gaël Giraud, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, ainsi que le député européen Pierre Larrouturou et deux personnes de la société civile, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie. Les trois premiers n'étant pas candidats, sept seront finalement présentés au vote :

Comment se déroule le vote ?

Près de 467.000 personnes se sont inscrites pour participer à cette primaire. En comparaison, ils étaient 122.000 participants à la primaire écologiste de septembre et près de 140.000 au congrès des Républicains début décembre.

Le vote va se dérouler en ligne, de jeudi à dimanche, selon un système bien spécifique : le jugement majoritaire. Il s'agit d'une méthode de scrutin à un tour lors duquel les électeurs sont appelés à répondre à la question "Pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle, j'estime que chacune de ces personnalités serait..." en attribuant à chacune des candidatures l'une des cinq mentions suivantes : Très bien, Bien, Assez Bien, Passable, Insuffisant. "La candidature retenue est celle jugée la plus méritante par la majorité de l’électorat, c’est-à-dire celle qui obtient la meilleure mention 'majoritaire'", indiquent les organisateurs de la Primaire populaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les candidats tiendront-ils compte des résultats du vote ?

Seuls quatre candidats sur les sept inscrits se sont engagés à se plier aux résultats du vote et à se retirer de la course à la présidentielle en cas de défaite. Sur France Inter, Christiane Taubira n'avait, dans un premier temps, pas voulu s'y engager. Elle a ensuite indiqué qu'elle "respectera le verdict" et se mobilisera pour le rassemblement en fonction de l'attitude du vainqueur.

Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ne souhaitent, eux, pas participer à cette Primaire. Ils ont demandé que leurs noms soient retirés de la liste après la diffusion d'une vidéo dans laquelle Samuel Grzybowski revendique de faire pression sur les candidats en bloquant leur parrainage ou en faisant "baisser leur côte de popularité" sur les réseaux sociaux. Aucun nom ne sera retiré, a répondu Mathilde Imer sur France Inter.

Mais alors que se passe-t-il si l'un de ces trois candidats remportent la Primaire ? Ils ont fait savoir qu'ils maintiendraient leur candidature même en cas de défaite. Mais ils risquent alors de ne pas bénéficier de la base militante de la Primaire, forte de ses 467.000 inscrits. Pour bénéficier de ce soutien, le vainqueur devra signer "un contrat de rassemblement" pour "inclure l'esprit du Socle Commun programmatique dans son programme", ont indiqué les organisateurs. Ce "Socle commun" est basé sur 10 mesures proposées en concertation avec une dizaine de partis de gauche et écologistes pour une république écologique, sociale et démocratique. Parmi les propositions figurent le revenu de solidarité, rehausser le Smic, imposer les multinationales et davantage de représentativité au Parlement.