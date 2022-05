Le nouveau gouvernement est connu. La parité est respectée. Le Président s'appuie sur le noyau dur de la Macronie. Il y a qu'une seule prise à droite, Damien Abad, mais aucun écologiste. De nouveaux visages, inconnus du grand public, sont nommés.

Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et Brigitte Bourguignon. © AFP / *

Ils sont 27 à composer le nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne. Le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, a égrené leurs noms ce vendredi, sur le perron du palais présidentiel. En 2017, le "ni de droite ni de gauche" était l’un des principes fondamentaux portés par Emmanuel Macron. Qu'en reste-t-il ? Selon notre décompte, il n’y a pas un seul écologiste. Ce nouveau gouvernement est surtout composé de fidèles à Emmanuel Macron, qui le suivent depuis la création d'En Marche. Les postes régaliens sont occupés par des ministres ayant des sensibilités de droite, la gauche s'accapare le social.

Des gros ministères à droite

Des ministres du gouvernement précédent sont reconduits, à l'instar de Bruno Le Maire au ministère de l’Économie et Gérald Darmanin à l’Intérieur, tous deux anciens membres des Républicains, qui ont ensuite rejoint Emmanuel Macron en 2017. Ils sont aujourd'hui des pièces centrales de la Macronie.

Parmi les nouveaux visages, plusieurs ministres avec une sensibilité de droite comme Catherine Colonna, ancienne ambassadrice à Londres. Ministre déléguée aux Affaires européennes sous Dominique de Villepin, elle devient ministre des Affaires étrangères. La seule prise de guerre des macronistes est Damien Abad, l'ex-patron des Républicains à l'Assemblée nationale. Il devient ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Les trois ministres en tête dans l'ordre protocolaire sont de droite.

Cette fois, Emmanuel Macron n'a pas réussi à convaincre de nouvelles figures de la gauche de le rejoindre. C'est une ancienne socialiste désormais En Marche, Brigitte Bourguignon, qui occupera le ministère de la Santé, prenant la suite d'Olivier Véran. Côté MoDem, Marc Fesneau, ex-ministre des Relations avec le Parlement prend le portefeuille de l'Agriculture. Justine Bénin, élu de gauche mais siégeant à l'Assemblée sous les couleurs du MoDem, sera chargée de la Mer. Le premier Conseil de ministres aura lieu le 23 mai à 14 heures.

Si on compte seulement la Première ministre et les ministres de plein exercice, il y a neuf homme et neuf femmes. En tout,14 femmes et 14 hommes composent le gouvernement d'Elisabeth Borne. En revanche, il n'y a qu'une seule femme aux manettes d'un ministère régalien, il s'agit de Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Quatorze ministres reconduits

Comme lors des précédents gouvernements sous Emmanuel Macron, de nouveaux visages font leur apparition. C'est le cas par exemple de Rima Abdul Malak, le ministre de la Culture, de Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et d'Isabelle Rome, secrétaire d’Etat chargée de l'Egalité.

Quatorze ministres sont reconduits sous le mandat Macron, en plus d'Elisabeth Borne. Catherine Colonna a également déjà été ministre, chargée des Affaires européennes sous Chirac, entre 2005 et 2007. Quatre députés élus en 2017 à l'Assemblée nationale rejoignent le gouvernement, ainsi qu'une députée européenne : la gynécologue de formation Chrysoula Zacharopoulou. En tout, le gouvernement est composé de dix ministres qui n'ont jamais été élus.

Un "jeune" gouvernement

La moyenne d'âge du gouvernement est de 47,9 ans, Première ministre incluse. Il s'agit du deuxième gouvernement le plus jeune de la Ve République. A 33 ans, le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal reste le benjamin. La doyenne est Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, âgée de 66 ans.