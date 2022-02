Le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, obtient ses 500 parrainages pour l'élection présidentielle, selon le dernier comptage mis en ligne jeudi après-midi par le Conseil constitutionnel. Eric Zemmour (415) et Marine Le Pen (414) sont au coude à coude, Philippe Poutou et Christiane Taubira à la traine.

Jean-Luc Mélenchon comptabilise 540 parrainages, soit 40 de plus que les 500 nécessaires. © AFP / Hans Lucas / Eric Beracassat

Ça passe pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise pourra bien être présent au premier tour de la prochaine élection présidentielle, ayant obtenu 540 parrainages sur les 500 nécessaires pour se présenter, selon le nouveau décompte du Conseil constitutionnel publié ce jeudi. Il y a une semaine, il lui en manquait 130 et son entourage "en appelait aux élus" pour "la démocratie". En revanche, Eric Zemmour, Marine Le Pen ou Christiane Taubira n'ont toujours pas obtenu les 500 signatures, à une semaine du délai fixé par le Conseil constitutionnel au vendredi 4 mars à 18 heures.

Au total, en comptant Jean-Luc Mélenchon, huit candidats peuvent donc officiellement se présenter, à savoir la candidate Les Républicains Valérie Pécresse (2.271), le président Emmanuel Macron (1.544, qui n'a toujours pas annoncé sa candidature officielle), la socialiste Anne Hidalgo (1.226), l'écologiste Yannick Jadot (615), le communiste Fabien Roussel (593), Jean Lassalle (579), la candidate Lutte ouvrière Nathalie Arthaud (562).

Système "complètement dévoyé"

Depuis quelques jours, le système en vigueur est vivement critiqué, notamment par les candidats d'extrême-droite Marine Le Pen et Eric Zemmour, crédités de plus de 10% dans les sondages d'opinions, mais qui ne parviennent toujours pas à obtenir les 500 précieuses signatures. En effet, le candidat "Reconquête !" dispose de 415 parrainages, tout juste devant Marine Le Pen (Rassemblement national, 414).

Invitée de France Inter et de la journée "Des candidats et des jeunes", la candidate du Rassemblement national jugeait mardi, alors qu'elle venait de suspendre sa campagne jusqu'à l'obtention des fameux parrainages, que ce système est "complètement dénaturé et dévoyé". "C'est malheureux d'en arriver là, de se demander si une candidate qui était au second tour la dernière fois, donnée au second tour cette fois-ci et en capacité de gagner l'élection présidentielle, va pouvoir ou non être candidate."

Eric Zemmour a pour sa part estimé cette semaine qu'il s'agirait d'un "séisme démocratique" si lui ou Marine Le Pen n'obtenaient pas les 500 parrainages requis. Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, se situe juste au-dessus d'eux et totalise 457 parrainages.

Sous la barre des 300 parrainages, viennent ensuite l'UPR François Asselineau (247), l'anticapitaliste Philippe Poutou (243), le syndicaliste cheminot Anasse Kazib (130), la candidate soutenue par la Primaire populaire Christiane Taubira (128) et Hélène Thouy du Parti animaliste (97). Plus anecdotique, le chroniqueur de France Inter Guillaume Meurice obtient un deuxième parrainage, Jean-Louis Borloo et Arnaud Montebourg font leur apparition dans la liste avec un parrainage.

Réunion annulée

Pour évoquer la question, le premier ministre avait convié jeudi matin des associations d'élus à Matignon. La rencontre n'a finalement pas eu lieu, les invités ayant jugé mercredi que l'initiative de Jean Castex arrivait trop tard. "Le Premier ministre a raison de se préoccuper de la question des parrainages des élus aux candidats à l'élection présidentielle. Mais il le fait trop tard, à quelques jours de la date butoir de réception par le Conseil Constitutionnel des parrainages" fixée au 4 mars, ont écrit dans un communiqué commun la puissante Association des maires de France (AMF), l'association des départements (ADF) et Régions de France, toutes présidées par des opposants au président sortant Emmanuel Macron.

Mardi, à l'Assemblée, Jean Castex a appelé les élus à "apporter leurs parrainages" aux candidats à la présidentielle, en soulignant qu'une telle démarche "n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique" suscitant des réactions d'opposition sur le principe, notamment de la part de la candidate socialiste Anne Hidalgo. Cette dernière a notamment estimé que si ses concurrents ne sont "pas capable de convaincre 500 maires" c'est qu'il y a "un petit problème". Près de 42.000 élus, dont 34.000 maires, peuvent accorder leur parrainage.