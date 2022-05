Denis Pingaud, qui a vécu de l'intérieur la campagne présidentielle de Yannick Jadot, revient sur les raisons de la défaite du candidat EELV. Il porte sur cet échec un regard particulièrement critique.

Yannick Jadot le 10 avril 2022, après l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle © AFP / Philippe Labrosse / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

"Il avait un boulevard. Il a fini dans une impasse..." C'est par ce constat très dur que Denis Pingaud débute son "retour critique sur la campagne présidentielle de Yannick Jadot" publié par la Fondation Jean Jaurès, et intitulé "Une occasion manquée". Celui qui fut l'un des plus proches collaborateurs de l'écologiste, conseiller politique entre l'été 2020 et avril 2022, analyse sur environ trente pages les raisons "d’une déconvenue pour beaucoup inattendue" (qui s'est soldée par un score de 4,63% au premier tour de la présidentielle), sans volonté de "pointer les manquements ou les erreurs des uns ou des autres".

S'il assure qu'il "serait injuste" d'expliquer l'échec "par les seules erreurs du candidat", notamment en raison du contexte "délétère", de l'absence de véritable campagne d'Emmanuel Macron, de la guerre en Ukraine ou encore du phénomène médiatique Zemmour, Denis Pingaud ne manque pas d'épingler le candidat perdant comme l'auteur d'une campagne floue, ni disruptive, ni simple, mais aussi solitaire, "sans appui manifeste de personnalités ou de représentants de la société civile", qui "a suscité moins d’attraction mobilisatrice que de regards polis."

Un alignement de planètes raté

Les conditions de la victoire étaient pourtant réunies, un contexte propice, ou comme le dit Denis Pingaud, un "alignement des planètes [qui] pouvait laisser espérer une candidature écologiste à l’élection présidentielle qui bouscule les équilibres politiques". Ce contexte, c'est le succès des écologistes aux dernières élections européennes en 2019 et aux municipales en 2020, mais aussi la prise de conscience générale des Français sur le sujet du dérèglement climatique, en particulier la jeunesse qui a montré un véritablement investissement politique à travers les marches climat. "L'écologie politique a gagné la bataille culturelle sur la nécessité de changer les modes de vie", souligne-t-il notamment.

Sans oublier la bonne tenue de la primaire écologiste en 2021 avec une campagne "mature et décapante" malgré un score final qui a révélé deux lignes bien distinctes. Tout cela a laissé "croire à une dynamique électorale positive" ou a minima incité "à un certain optimisme sur la capacité d'un candidat écologiste à bousculer l'élection". En février 2021, l'objectif est clair : trouver la victoire en rassemblant entre Mélenchon et Macron. Mais s'il a bien été désigné candidat par la famille écologiste en septembre de la même année, "il n'y a pas [eu] d'effet Jadot consécutif à la primaire", analyse pourtant Denis Pingaud pour qui la stratégie du candidat manquait de lisibilité.

Échec du rassemblement et flou stratégique

Pendant une large partie de la campagne, Yannick Jadot s'est tour à tour présenté comme celui qui devait rassembler au-delà de la gauche et celui qui était le plus à même de réunir "l'ensemble des composantes de la gauche, y compris La France Insoumise". Il est d'ailleurs plusieurs fois question d'un rassemblement de la gauche, notamment avec la proposition d'Anne Hidalgo en faveur de l'organisation d'une primaire de la gauche (rejetée fermement par Yannick Jadot) et l'initiative de la primaire populaire (remportée par Christiane Taubira), mais il ne parvient pas à imposer son nom comme celui du rassembleur.

Pire, "le refus [par Yannick Jadot] ne serait-ce que d'étudier la proposition d'Anne Hidalgo ouvre immédiatement la voie à l'opération Christiane Taubira orchestrée par les organisateurs de la primaire populaire (...) La division s'installe, frisant le ridicule et faisant le jeu de la tortue Mélenchon." Et au-delà de la gauche, loin d'être perçu comme le potentiel "président du climat", il est vu comme faisant partie du "camp des divisés de la gauche", alors que "57% des électeurs écologistes, seulement, s'autopositionnent à gauche".

Alors début février 2022, la stratégie s'aventure même sur un terrain jusqu'ici délaissée par le candidat : l'apparence. "Yannick Jadot veut tellement faire président qu’il est amené, en cours de campagne, à prendre une décision un peu ridicule. Des membres de son entourage l’invitent à mettre la cravate pour parfaire son image de prétendant à l’Élysée, comme si la question était alors de draguer à la marge un électorat soucieux de code vestimentaire !"

Pas assez radical et simple

"Yannick Jadot apparaît paradoxalement, aux yeux de son électorat potentiel, comme un peu trop conventionnel et un peu trop catalogué. Son pouvoir d'attraction s'en ressent", relève Denis Pingaud. Sa campagne est même jugée dans son propre camp comme "trop ennuyeuse et sans attrait". Son conseiller pointe à ce niveau trois faiblesses : "Un manque de radicalité dans la démarche, de simplicité dans le propos et d'audace dans la posture". Il le résume également de cette façon :

"Une élection présidentielle (...) exige une bonne dose de différenciation – être unique dans la compétition – et un zeste raisonnable de provocation – être dérangeant dans le jeu. Surtout, elle exige de savoir et de pouvoir imposer son sujet dans le brouhaha qui envahit l’écosystème politico-médiatique."

Sur la question du nucléaire par exemple, Pingaud regrette aujourd'hui la "rhétorique très défensive" de son candidat sur les modalités et le timing des fermetures du parc de centrales nucléaire : "Il affirme que le sujet devra être traité de manière pragmatique et que sa vision, de toute façon, n'est pas celle d''une douche froide dans le noir tous les mois' (...) il manque ainsi l'effet de surprise et de polarisation possible sur une démarche disruptive."

Crédible mais austère

La disruption est incarnée par Jean-Luc Mélenchon, alors que Yannick Jadot cherche à "faire sérieux pour être crédible" sur des sujets qui nécessitent des réponses "complexes" (comme la décarbonation de l'appareil productif) et à user d'une "prudence sémantique" (en évitant de parler de décroissance par exemple) avec comme "redoutable inconvénient de rendre le récit politique moins radical et passionnant."

Qui dit sérieux, dit retenue, notamment quand lorsque qu'une élue écologiste d'Ile-de-France monte le collectif Ibiza (en référence aux vacances de Jean-Michel Blanquer au moment de l'annonce des protocoles sanitaires début 2022), qui organise plusieurs happenings devant le ministère de l'Éducation nationale et en manifestations au cours desquelles lequel le sosie du ministre danse en chemise et maillot de bain.

"Yannick Jadot s’en réjouit, mais ni lui ni son équipe de campagne n’en sont réellement à l’initiative. De tels écarts ne font pas partie de la feuille de route", déplore son ancien conseiller. "Le candidat s’en tient à la ligne stratégique austère, définie plusieurs mois auparavant, et évite soigneusement toute forme de dérapage quelque peu incontrôlé. Il n’aime guère le risque et l’imprévu. L’essentiel pour lui est de ne pas faire de fautes. Son enjeu est de sortir l’écologie politique d’une forme de marginalité sympathique. Travaillant beaucoup sur le corpus de son projet, précis et méticuleux sur chacune des idées, rigoureux dans leur explication, il surjoue la crédibilité, thème après thème, intervention après intervention."