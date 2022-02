Emmanuel Macron a enregistré les ralliements de plusieurs figures de la droite ces derniers jours. À gauche, plusieurs poids lourds du parti socialiste sont aussi ciblés.

Emmanuel Macron ne devrait pas annoncer sa candidature avant le 19 février [photo d'illustration]. © AFP / Thomas SAMSON

Il n'est pas encore officeillement candidat mais a déjà son site de campagne, ses parrainages et ses ralliements. À moins de deux mois du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron ne s'est pas encore formellement lancé mais son souhait de faire un second mandat ne fait plus de doute. Et sa candidature convainc des élus à gauche comme à droite. En 2017, il avait déjà attiré des élus des deux camps, séduits par cette nouvelle offre politique. Rebelote cette année mais pour d'autres raisons, à savoir sa bonne position dans les sondages, le durcissement de la droite et la faible dynamique des candidatures LR et socialiste. Résultat : les ralliements s'accumulent.

En 48 heures, la candidate LR Valérie Pécresse a vu la défection de trois figures de son camp : l'ancien ministre du Budget de Nicolas Sarkozy Éric Woerth mercredi, la maire de Calais Natacha Bouchart jeudi et l'ancienne secrétaire d'État sous le mandat de Nicolas Sarkozy Nora Berra. Cette dernière a souligné sur BFMTV son désaccord avec "le camp de la droite", "où il y a une sorte de course de petits chevaux à celui qui va être plus radical" et le "courage politique à tenir la barre" qu'a Emmanuel Macron et qui fait défaut, selon elle, à Valérie Pécresse.

Les ralliements déjà enregistrés

Les soutiens enregistrés par Emmanuel Macron en provenance de la droite ces derniers mois :

Éric Woerth, député de l'Oise

Christian Estrosi, maire de Nice, a rejoint le parti d'Édouard Philippe, Horizons

Catherine Vautrin, ancienne ministre de Jacques Chirac

Natacha Bouchart, maire de Calais

Nora Berra, ancienne secrétaire d'État chargée de la Santé sous le mandat de Nicolas Sarkozy

Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio, LR jusqu'en 2018

Hubert Falco, maire de Toulon, a rejoint Horizons, le parti d'Édouard Philippe

Arnaud Robinet, maire de Reims, a également rejoint Horizons

Lionel Royer-Perreaut, maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille

Christophe Béchu, maire d'Angers

Caroline Cayeux, maire de Beauvais

Karl Olive, maire de Poissy

La plupart ont signé une tribune dans le Journal du dimanche en novembre dernier dans laquelle ils soutiennent un second quinquennat d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, LR jusqu'en 2017, a réaffirmé son soutien à Emmanuel Macron.

Mais l'objectif de la majorité est aussi d'obtenir des ralliements à gauche, pour entretenir l'équilibre. Quelques élus ont d'ores et déjà annoncé soutenir Emmanuel Macron ces dernières semaines : Eduardo Rihan Cypel, ancien porte-parole du PS, Michel Dagbert, sénateur du Pas-de-Calais ou encore Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois.

Les ralliements en approche

La principale interrogation reste le positionnement de Nicolas Sarkozy lui-même, dont on a vu au cours du quinquennat qu'il était proche d'Emmanuel Macron. Vendredi, Valérie Pécresse avait rendez-vous avec l'ancien président. À l'issue de son entretien, la candidate s'est dite "très heureuse" de cette conversation "franche et affectueuse" mais il n'y a pas eu d'annonce de soutien. Nicolas Sarkozy reste muet.

D'autres ralliements de la droite sont en suspens, notamment du côté de Renaud Muselier. Le président de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a quitté les LR en novembre dernier et refuse de dire pour le moment qui il soutiendra en avril prochain.

Des figures de gauche pourraient aussi bientôt rejoindre Emmanuel Macron, à commencer par l'ancien ministre sous François Hollande et maire de Dijon, François Rebsamen. Sont aussi ciblés l'ancien président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone et l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine.

Du mouvement aussi à l'extrême droite

La macronie n'est pas la seule à afficher ses prises de guerre. La candidature d'Éric Zemmour bénéficie de la même dynamique. Cette nouvelle figure à l'extrême droite attire des poids lourd du Rassemblement national : les députés européens Gilbert Collard et Jérôme Rivière, et sans doute bientôt le sénateur Stéphane Ravier. La famille Le Pen n'avait pas connu pareilles défections depuis la scission d'avec Bruno Mégret en 1998. Ce dernier a d'ailleurs annoncé soutenir Éric Zemmour et se reconnaître dans son action, dans un entretien à L'Express. Le polémiste a aussi reçu le soutien du fondateur du groupuscule d'extrême droite dissous Génération Identitaire Damien Rieu.

Ca se bouscule moins du côté des LR, dont la seule figure majeur à avoir quitté le parti pour rejoindre Éric Zemmour est pour l'instant Guillaume Peltier.