Le premier meeting de campagne d'Emmanuel Macron aura lieu le 5 mars à Marseille. Si sa candidature n'est plus une surprise, le président sortant ne l'a pourtant pas encore annoncée officiellement. Le chef de l'Etat devrait normalement le faire la semaine prochaine.

Le président Emmanuel Macron, le 16 février 2022, à Toulouse. © AFP / GONZALO FUENTES / POOL

Ce n'est pas une surprise, Emmanuel Macron sera (c'est quasiment certain) candidat à sa réélection. Si son entourage le confirme depuis plusieurs jours, le président de la République ne l'a pas encore annoncé officiellement. Cependant, on apprend ce mercredi que la date de son premier meeting de campagne est fixée au samedi 5 mars à Marseille, au Parc Chanot. Ce lieu a déjà accueilli un premier meeting, dans cette campagne présidentielle. Le candidat du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, y a rassemblé entre 3.500 et 4.000 personnes, le 6 février.

L'annonce officielle de sa candidature est prévue pour la semaine prochaine

Le chef de l'État devrait déclarer sa candidature dans le courant de la semaine prochaine, à une date encore inconnue, selon son entourage. En pleine crise entre l'Ukraine et la Russie, Emmanuel Macron a repoussé la question de sa candidature au plus près de la date limite fixée par le Conseil constitutionnel le 4 mars. Le chef de l'Etat est très attaché à l'idée de prouver qu'il préside "jusqu'au dernier quart d'heure", d'après des proches.

La situation a provoqué une série de critiques de l'opposition, qui lui reproche de se "cacher" et de faire campagne sans le dire. Selon un sondage Elabe pour BFMTV et l'Express publié mercredi, Emmanuel Macron est toujours en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle (24,5%), devant Marine Le Pen (RN) à 18%, tandis qu'Eric Zemmour (Reconquête!) est stable à 13,5% et Valérie Pécresse (LR) chute à 11,5%, juste devant le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon (11%).