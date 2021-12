Une publication postée sur la page Facebook de Jean-Luc Mélenchon au sujet du pass vaccinal cartonne. Elle sous-entend que l'Union européenne travaillait sur un pass vaccinal bien avant l'arrivée du Covid-19. Contactés pour en savoir davantage sur ce post, c'est bouche-cousue chez les Insoumis.

La publication postée sur la page Facebook de Jean-Luc Mélenchon. © Capture d'écran

L'équipe de Jean-Luc Mélenchon chercherait-elle à faire du clic sur Facebook sans l'assumer ? Le 24 décembre à 19h44, le candidat (ou son équipe) a publié un statut Facebook aux lourds sous-entendus complotistes : "Révélation sur le pass vaccinal prévu par la commission européenne dès 2019, avant la pandémie." Le message est accompagné d'une vidéo d'une interview sur BFMTV de Sophia Chikirou, conseillère en communication de la France Insoumise, dans laquelle elle insiste sur la nécessité de "dire aux Français" que l'Europe travaillait sur un projet de pass vaccinal avant même le début de la pandémie...

Effet garanti sur la toile. Avec plus de 552.000 vues, c'est la publication sur "le pass vaccinal" qui a suscité le plus de réactions depuis un an. C'est aussi la vidéo la plus visionnée sur la page Facebook de Jean-Luc Mélenchon ces trois derniers mois. La vidéo a engrangé plus de 33.000 partages, 20.000 réactions et 2.800 commentaires. Ce message a été publié spécifiquement sur Facebook, et pas sur les autres réseaux sociaux du candidat.

Les responsables de la campagne assument-ils cette publication ? Nous leur avons posé la question mais, en cette période de fêtes, personne ne souhaite prendre le parole sur ce sujet. Antoine Léaument, responsable numérique de la campagne, nous a assuré qu'il ne s'était pas occupé du post mais qu'il allait se renseigner et nous rappeler. Depuis, pas de retour. La conseillère en communication présente dans la vidéo, Sophia Chikirou, l'attachée de presse Juliette Prados et le porte-parole Alexis Corbière ont ensuite été contactés à partir de mardi et n'ont pas non plus répondu. Les messages ont pourtant bien été reçus, en témoigne l'erreur d'Alexis Corbière, qui au lieu de transférer l'information à ses équipes nous a répondu à nous : "France Inter m'interroge sur ce post"... Enfin, un sms envoyé directement à Jean-Luc Mélenchon mercredi n'a pas non plus suscité de réponse.

"Je ne suis pas complotiste..."

Qu'y a-t-il dans cette vidéo ? Dans l'extrait partagé sur la page Facebook de Jean-Luc Mélenchon le 24 décembre, Sophia Chikirou explique que le passeport vaccinal "n'est pas une idée nouvelle". "Il faut quand même le dire pour les gens qui nous regardent, j'ai retrouvé un document de travail de la Commission européenne qui date de mars 2019, qui travaille depuis sur l'idée d'un passeport vaccinal communautaire européen", lance la conseillère en communication. D'après elle, "il faut se poser la question de pourquoi ce passeport vaccinal anticipé avant la pandémie ? Je ne suis pas complotiste rassurez-vous, je trouve juste que cette idée de passeport vaccinal cache des choses." Pour elle, il "n'a pas une vocation sanitaire" mais "il s'agit d'un contrôle social, d'un contrôle de la circulation des uns et des autres". La conseillère en communication s'inquiète aussi que les données des utilisateurs soient détenues par des sociétés privées.

Une fausse information démentie depuis le début de l'année

Contrairement à ce qui est indiqué dans le post, il n'y a en aucun cas une révélation. L'interview remonte à janvier dernier. À cette époque, cette affirmation sur un passeport vaccinal anticipé par l'Union européenne circulait beaucoup sur les réseaux sociaux et avait été évoquée dans la vidéo "Hold-up". Cette histoire d'anticipation est aussi régulièrement remise sur la table par l'ancien député européen Philippe de Villiers, désormais soutien du candidat à la présidentielle Éric Zemmour. Ces informations ont depuis été vérifiées et corrigées par plusieurs médias.

En février, l'Agence France-presse (AFP) avait travaillé sur cette question. L'enquête avait permis de mettre en lumière qu'effectivement, la Commission européenne a bien travaillé à partir de 2018 sur une "carte de vaccination commune" mais il n'était absolument pas question de mettre en place un passeport avec obligation vaccinale pour pouvoir voyager. L'idée de la Commission européenne était d'harmoniser les programmes de vaccination des pays membres afin de lutter contre la résurgence de certaines maladies, comme la rougeole. Le plan prévoyait de "contrecarrer la mésinformation et de développer des outils et des directives pour aider les Etats membres à répondre face aux hésitations à l'égard des vaccins". La "carte de vaccination des citoyens européens" devait être "commune à tous les pays européens et utilisable au-delà de leurs frontières".

Tristan Mendès-France : "Ça nourrit la complosphère"

Quel était le sens du message que voulaient délivrer les équipes de Jean-Luc Mélenchon ? Et pourquoi spécifiquement sur Facebook ?

Pour Tristan Mendès-France, maître de conférence à l'Université de Paris et auteur de la chronique Antidote sur France Inter, la formulation du message "est extrêmement ambigüe". "La terminologie pose problème parce qu'elle laisse un doute", elle laisse le champ libre à "une lecture complotiste, à une interprétation complotiste" du message. "Il en dit trop peu pour éclairer le message et par conséquent, c'est une phrase qui invite inévitablement à l'interprétation", explique-t-il. "Dans ce message, il y a une logique d'implication de l'Union européenne et il n'y a pas 1.000 options de ce que cela peut vouloir dire. Que l'UE savait pour la pandémie ? Qu'elle a joué un rôle ? Qu'elle l'a caché ? Ou alors cela veut dire que l'UE travaillait déjà sur les sujets liés à une pandémie et dans ce cas Jean-Luc Mélenchon salue le fait que l'UE était éveillée sur le sujet."

"Ce type de message va inévitablement nourrir la complosphère et il vient, avec d'autres, légitimer le flot de messages complotistes."

D'après Tristan Mendès-France, "ce type de message va inévitablement nourrir la complosphère et il vient, avec d'autres, légitimer le flot de messages complotistes. Les complotistes peuvent ajouter dans leur bouquet argumentatif Jean-Luc Mélenchon à d'autres qui perçoivent une entourloupe de l'UE. Il leur donne des billes sur une sorte de pluralité de points de vue sur ce sujet." Pour l'universitaire, "il faudrait qu'il y ait un service après-vente" après la publication d'un tel message pour pouvoir l'expliquer.

Une publication qui attire les complotistes

Et effectivement, les interprétations frisent avec le complotisme. Dans les commentaires, beaucoup félicitent les Insoumis pour leur positionnement : "Cette obligation vaccinale n'est autre avec ce PASS qu'une surveillance accrue permanente et généralisée des individus", "bienvenue dans le camp des complotistes, nous savons cela et bien d'autres choses encore concernant les plans du nouvel ordre et l'éxécution de leurs plans machiavéliques", commentent certains. Les deux commentaires les plus "likés" sont "Bravo tout est dit ! Il faut que ça cesse !" et "et on parle de "event 201 " réalisé en octobre 2019 à la "demande" (proposition) de B. Gates via ses fondations (Bill et Melinda Gates, GAVI ... etc )", en référence à une autre théorie complotiste.

D'autres internautes s'insurgent et reprochent à Jean-Luc Mélenchon d'être "complotiste" ou "d'alimenter les complotistes". Certains dénoncent "une minable opération de com "pour faire réagir sur les réseaux sociaux"" avec des "révélations" qui n'en sont pas.

Mais pas de réponse quant à ces accusations du côté des Insoumis. Susciter des commentaires, oui. En faire, non.