Benoît Hamon et Manuel Valls débattront une dernière fois mercredi soir avant le second tour de la primaire de gauche. © AFP / Joël Saget

Plus de 24 heures avant le dernier débat entre Benoît Hamon et Manuel Valls, mercredi soir sur TF1, France 2 et France Inter, les deux finalistes de la primaire de la gauche se livraient déjà bataille sur la question de la laïcité.

Par médias interposés, Manuel Valls a reproché à Benoît Hamon son "ambiguïté" sur la question des lieux publics interdits aux femmes après que celui-ci a relativisé l'exclusion des femmes dans certains cafés de banlieue parisienne, rappelant "les cafés ouvriers [où], historiquement, il n'y avait pas de femmes". Un "procès", selon son adversaire direct, qui devrait se poursuivre lors du débat ce mercredi soir, à l'initiative de Manuel Valls.

En ballottage défavorable pour le second tour de la primaire dimanche, l'ancien Premier ministre, crédité de 31,22% au premier tour, a précisé sur franceinfo qu'il entendait aborder le sujet lors du débat télévisé avec son adversaire, "de manière amicale, souriante et claire".

Politique étrangère, économie et écologie au programme

Pas au programme des thèmes qui devraient être abordés mercredi soir par Alexandra Bensaid, Gilles Bouleau et David Pujadas, la laïcité pourrait s'imposer comme "carte blanche", chacun des candidats disposant d'un moment pour évoquer une mesure de son choix.

En revanche, ils seront tous les deux questionnés sur trois grandes thématiques : les questions économiques et sociales tout d'abord, avec le possible retour de la question du revenu universel, défendu par Benoît Hamon et à laquelle s'oppose très fortement Manuel Valls, les questions d'environnement et d'énergie et enfin la sécurité, l'Europe et la politique étrangère.

En plus de ces questions, les deux finalistes de la primaire répondront à plusieurs questions des internautes.

