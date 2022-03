Le directeur de campagne de la candidate Les Républicains est-il encore l'homme de la situation ? Certains dans son camp en doute, jusqu'à le qualifier de "loser".

Patrick Stefanini, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, le 9 février 2022. © AFP / Ludovic Marin

Sondages en berne, espace politique introuvable. A un mois du premier tour, la campagne de Valérie Pécresse patine. Dans certaines études d’opinion, la candidate de la droite pointe même à la cinquième place. Dans son camp, on mise beaucoup sur le débat de jeudi face à Eric Zemmour pour inverser la dynamique. Mais on pointe aussi du doigt la responsabilité du directeur de campagne, Patrick Stefanini. Stratège de la droite, dont le nom est peu connu du grand public, il avait déjà conduit les campagnes de Jacques Chirac en 95 et de François Fillon en 2017.

Rachida Dati le qualifie de "loser"

Tous ont salué son importance dans la victoire du congrès, en décembre dernier. "Patrick, c’est une machine de guerre. Il avait compris qu’il fallait faire des cartes pour l’emporter" se souvient un soutien de celle qui n’était alors que candidate à l’investiture LR. Artisan de la victoire de Jacques Chirac en 1995, il motive les troupes, fixe des objectifs. Atout maître de Valérie Pécresse lors de cette primaire, le très méthodique Patrick Stefanini se transformerait-il en boulet pour la candidate LR à l’Elysée ? À une trentaine de jours d’un premier tour redouté, les critiques se multiplient.

Première à dégainer, Rachida Dati. Il y a un mois sur Franceinfo, la maire du VIIe arrondissement de Paris critique une candidate "qui part dans tous les sens" et s’en prend à Patrick Stefanini, "un loser". Mardi, l'élue parisienne Babette de Rozières, oratrice régionale de Valérie Pécresse, annonce qu’elle quitte la campagne et enfonce le clou, jugeant le directeur de campagne "complètement nul".

"Quelle est la stratégie ?"

Les critiques sont tout aussi acérées en privé. "Tendance à verrouiller", "vieux logiciel", "chef d’orchestre d’un petit clan", "bon pour la primaire, pas pour la présidentielle" attaquent des députés LR alarmistes. Dans leur ligne de mire, une manière de faire campagne "à l’ancienne". "On fait des podcasts alors qu’Emmanuel Macron fait des séries" résume un élu de poids.

"Quelle est la stratégie? Trop de déplacements, de discours, ou sont les coups politiques?" s’énerve un proche de la candidate. Depuis des mois Valérie Pécresse sillonne méthodiquement la France, multiplie les rencontres. Chasseurs, agriculteurs… Sans être audibles selon de nombreux soutiens. "La théorie de Patrick Stefanini, c’est qu’il ne faut rien lâcher" reconnaît, amère, un cadre de la campagne.

Faut-il y voir le signe d'un changement ? Ce jeudi, Valérie Pécresse débattra face à Eric Zemmour après avoir longtemps théorisé le duel avec Emmanuel Macron. "Enfin une prise de risque" soupire un haut responsable LR, qui décrit une candidate "bunkerisée".