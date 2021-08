Dans les prochaines semaines, différentes figures politiques de la droite vont être "sondés" auprès de l'opinion pour estimer leurs chances de remporter la prochaine présidentielle. Voici celles et ceux qui se sont déclarés, ne l'ont pas fait ou refusent de participer à ce processus.

Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti, Xavier Bertrand et Philippe Juvin. © AFP

Le nom de celui ou celle qui défendra les couleurs de la droite devrait tomber mi-novembre. D'ici là, en cette rentrée politique, Les Républicains n'attendent qu'une chose : que les candidats potentiels dévoilent leurs intentions pour pouvoir lancer le processus. Le 30 août, une enquête Ifop doit normalement être lancée par le parti pour jauger les différentes têtes d'affiche.

Si certaines ou certains se sont déjà portés candidats (Valérie Pécresse, Philippe Juvin ou plus récemment Eric Ciotti), d'autres laissent encore planer le doute (comme Laurent Wauquiez) ou refusent catégoriquement de participer à un processus de primaire (c'est le cas de Xavier Bertrand).

Ceux qui ont fait acte de candidature

Valérie Pécresse, présidente "Libres!" de la région Île-de-France. Elle a officialisé sa candidature dans une interview au Figaro, mi-juillet. "Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française", avait-elle annoncé au quotidien, expliquant qu'elle se présentait en "femme libre" mais assurant que, tenant compte du "devoir d’unité", elle n'avait "pas peur de la primaire" car "il faut un seul candidat de l’alliance de la droite et du centre pour l’alternance".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Philippe Juvin, maire LR de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). C'est aussi fin juillet que celui qui est aussi chef du service des urgences de l'Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris a confirmé sa candidature. Convaincu par le processus, le médecin avait assuré, au début de l'été, qu'il était persuadé que la primaire était la solution contre la "machine à perdre" de la division.

Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. C'est le dernier en date à s'être déclaré et sans doute celui qui a surpris un peu tout le monde. Éric Ciotti s'est invité dans la primaire de la droite, pour porter un projet de "droite forte", notamment sur l'immigration. "Mon cap est à droite et mon objectif est simple, que la France reste la France", a-t-il assuré sur BFMTV. Ciotti, 55 ans, qui veut "redonner un espoir à cette France qui décline" et "porter un projet pour plus d'autorité, plus de liberté, plus d'identité".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ceux qui ne sont pas encore sûrs d'y aller

Michel Barnier, ex-négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit. Avec un livre sorti sur la négociation du Brexit, la création d'un micro-parti et quelques allusion, l'ex-ministre de droite laisse encore planer le doute mais assure à qui veut l'entendre qu'il "prendra sa part" dans le débat présidentiel. "Moi je ferai ce que j’ai dit, je continuerai d’écouter les Français. (...) Je veux rassembler, mettre ensemble des gens autour de la table, additionner des talents plutôt que de les soustraire", disait-il début juillet sur Inter.

Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Fervent partisan de la primaire, Bruno Retailleau n'a pas dit non mais ne s'est pas officiellement annoncé. Mais sa décision semble suspendue à celle de Laurent Wauquiez, en raison de leur ligne politique rapprochée.

Laurent Wauquiez, président LR d'Auvergne-Rhône Alpes. On en saura plus ce week-end. L'ancien patron des Républicains, bien réélu dans sa région (55% des suffrages au second tour), s'est laissé l'été pour réfléchir. Il donnera ses intentions dimanche, lors de sa traditionnelle ascension du mont Mézenc, qui marque sa rentrée politique chaque année.

David Lisnard, maire de Cannes. Candidat pour prendre la suite de l'Association des maires de France, David Lisnard devrait faire partie des noms "sondés" par l'enquête commandée par LR.

Celui qui refuse une sélection via une primaire

Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. C'est l'incontournable de ces premiers mois de campagnes, mais c'est l'absent du processus du parti. L'ancien ministre s'est officiellement porté candidat très tôt (en mars) mais refusant quoi qu'il en soit de participer à un processus type primaire : "Elle a été source de divisions et les candidats qui en étaient issus ont été éliminés à l'issue du premier tour."