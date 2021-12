Les Républicains veulent montrer leur union en vue de la présidentielle mais 48 heures après les résultats de la primaire et le choix des adhérents pour Valérie Pécresse, force est de constater que le rassemblement a déjà ses limites.

Éric Ciotti a obtenu près de 40 % des voix face à Valérie Pécresse. © AFP / Carine Schmitt / Hans Lucas

C'est un premier déplacement tout en symboles pour Valérie Pécresse. La toute récente candidate de la droite pour la présidentielle se rend à Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, sur les terres du finaliste de la primaire, Éric Ciotti. Valérie Pécresse a expliqué son choix par l'histoire de cette commune, village des "Justes parmi les Nations", meurtrie par la tempête Alex et les inondations d'il y a un an. Mais l'enjeu est surtout de montrer l'union entre les deux finalistes de la primaire. Car 24 heures seulement après les résultats, le rassemblement connait déjà des remous.

La droite réconciliée

Samedi, 14h30 : Valérie Pécresse est désignée candidate du parti Les Républicains pour la présidentielle avec 60,95% des suffrages. Elle devance Éric Ciotti, qui recueille 39,05% des voix. Lors de l'annonce des résultats, la présidente de la région Île-de-France apparait entourée de tous les candidats battus, Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin. "La droite républicaine est de retour (...) et elle part au combat", proclame-t-elle. Éric Ciotti affirme lui vouloir former "une véritable équipe de France autour" d'elle.

La ligne radicale du député et celle plus modérée de Valérie Pécresse ne semble plus alors être irréconciliables.

Premier coup de pression

Mais moins de 24 heures plus tard, premier coup de pression d'Éric Ciotti : "le message qui a été lancé hier par Valérie Pécresse n'était pas un bon message", a-t-il critiqué dimanche devant plusieurs médias, alors que la candidate avait indiqué samedi soir sur TF1 qu'elle ne reprendrait pas à son compte certaines de ses propositions phares, comme la création d'un Guantanamo à la française ou la priorité nationale pour les emplois.

"Je pense qu'aujourd'hui nous devons fonder un programme d'unité, de rassemblement et le message qui a été adressé hier soir a étonné beaucoup des personnes qui me soutiennent", a-t-il ajouté. "Nous en parlerons avec Valérie Pécresse, je la soutiens, mais j'entends que mes idées soient représentées avec force, les idées d'une droite qui entend se faire respecter", a insisté Éric Ciotti. Il a par ailleurs annoncé le lancement de son mouvement, "A droite".

Un déplacement pour rassurer sur l'union

Valérie Pécresse est donc prévenue : son adversaire en finale de la primaire entend influer dans son programme. La pression est d'autant plus grande qu'Éric Zemmour joue les trouble-fête en tentant de séduire les électeurs d'Éric Ciotti. "Nous pouvons faire ensemble des choses inoubliables. Nous allons les faire", a lancé le candidat d'extrême droite dans un courrier leur étant adressé. Idem, la candidate du RN à la présidentielle Marine Le Pen a appelé les électeurs LR "déçus" par la désignation de Valérie Pécresse, à la rejoindre.

Valérie Pécresse a donc voulu rassurer ce lundi matin. Invitée du Grand Entretien de France Inter, elle a rappelé que "Éric Ciotti aura évidemment une place spéciale et singulière dans ma campagne parce qu'il incarne cette 'droite Pasqua' que nous devons mettre à l'honneur". "Aller dans le village d’Eric Ciotti pour mon premier déplacement, c’est prendre en compte la place qu’il a pris, et que ses idées ont prises. Notre famille s’appelle LR et elle veut gagner, et Eric Ciotti veut gagner", a-t-elle ajouté.

À quelques heures du déplacement de la candidate sur ses terres, Éric Ciotti s'est lui aussi voulu rassurant sur France Bleu Azur : "Je suis aujourd'hui Républicain. Je suis engagé dans ma famille politique, je soutiens celle qui a gagné cette compétition où je suis allé jusqu'au second tour, Valérie Pécresse, que j'accueille aujourd'hui dans le département des Alpes-Maritimes", a-t-il insisté. "J'ai livré une compétition sereine dans ma famille politique et je suis dans ma famille. Je ne fais pas partie de ceux qui la quittent, qui la trahissent, qui sont attirés par d'autres horizons", a-t-il affirmé.

L'enjeu pour Valérie Pécresse sera de faire une place à la droite radicale d'Éric Ciotti, tout en conservant ou séduisant le centre-droit tenté par la macronie.