Après la convocation de plusieurs personnes par la police, le couple Fillon a été longuement auditionné lundi par les enquêteurs spécialisés, loin des micros et caméras.

François et Penelope Fillon devant leur domicile, après leur audition par les enquêteurs spécialisés, le 30 janvier 2017. © AFP / ALAIN JOCARD

Depuis une semaine, ils ont été nombreux à être entendus par la police depuis la révélation du PenelopeGate par le Canard Enchaîné, parmi lesquels le milliardaire et propriétaire de la Revue des deux mondes, Marc Ladreit de Lacharrière. Lundi, les auditions de François et Pénélope Fillon, conduites séparément par les enquêteurs de l’Office de lutte contre la corruption et les infractions financières, ont duré près de 5 heures.

Ils ont été entendus sous le régime de l’audition libre (sans garde à vue) dans des locaux de la police judiciaire à Versailles, plus discrets que les bureaux de l’office à Nanterre. A ce stade, le couple n’est pas mis en examen : ce ne sont que les débuts de l’enquête préliminaire ouverte par le PNF mercredi dernier, un premier round d’observation répondant au souhait de François Fillon d’être entendu au plus vite.

Dans un communiqué, l’entourage du candidat affirme que le couple a "apporté des éléments utiles à la manifestation de la vérité afin d'établir le travail réalisé par Pénélope Fillon", à la fois sur son rôle d’attachée parlementaire, et de conseillère littéraire à la Revue des deux mondes.

La rapidité de l’audition de François et Pénélope Fillon ne préjuge en rien de la suite des évènements, sinon de la nécessité d’aller très vite, au vu du calendrier électoral. Au-delà des pièces apportées par le couple, les investigations vont continuer pour établir la réalité de ces emplois. Notamment avec l'audition attendue mercredi du nouveau maire de Sablé sur Sarthe, Marc Joulaud, qui, pour l'instant, s'est refusé à tout commentaire.

►►►ÉCOUTER | A Sablé sur Sarthe, le nouveau maire se mure dans le silence : le reportage de Julien Jean

