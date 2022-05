Sur les 577 circonscriptions qui divisent le pays pour les élections législatives, voici les 100 "circos" à suivre en priorité d'ici le premier tour des législatives du 12 juin. C'est dans ces circonscriptions que les batailles vont être les plus rudes. Et leurs résultats, les plus digne d'intérêt.

Près de 6300 candidats se présentent aux législatives des 12 et 19 juin. © Radio France / Montage : Radio France / Photo : PQR/LE PARISIEN/MAXPPP

Les 12 et 19 juin, les Français sont invités à se rendre aux urnes pour élire les 577 prochains députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Ils sont 6.293 candidats et candidates sur la ligne de départ, un nombre en recul de 20% par rapport à 2017, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur ce lundi. Cela représente près de 11 candidats en moyenne par circonscription. Parmi eux, 55,8% sont des hommes (3.514 candidats) et 44,2% des femmes (2.779 candidates).

France Inter a sélectionné les 100 circonscriptions à suivre en priorité, de part les personnalités qui s'y présentent : ministres, anciens ministres, figures des partis, dissidents de la Nupes, potentielles victoires de l'extrême droite, etc.

Les circonscriptions des territoires d'Outre-mer et des Français de l'étranger ne sont pas représentées sur cette carte. Il faut donc ajouter : la secrétaire d'État à la Mer Justine Bénin, candidate dans la première circonscription de Guadeloupe ; l'ancienne ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes Élisabeth Moreno, candidate dans la neuvième circonscription des Français de l'étranger ; l'ancien Premier ministre Manuel Valls, candidat dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger, face notamment au député ex-LREM sortant Stéphane Vojetta.

Quinze ministres

Parmi les personnalités politiques à suivre lors de ces élections législatives, on trouve en premier lieu les 14 membres du gouvernement fraichement nommés par Élisabeth Borne, et en tout premier lieu la Première ministre elle-même, candidate dans la sixième circonscription du Calvados.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin (10e circonscription du Nord), le ministre des Comptes publics Gabriel Attal (10e circonscription des Hauts-de-Seine), la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon (6e circonscription du Pas-de-Calais) ou encore la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire (12e circonscription de Paris) sont également candidats. Dans cette liste, on retrouve également le nouveau ministre des Solidarités Damien Abad, dans la tourmente en raison d'accusations de viols. Ces ministres et secrétaires d'État devront quitter leur poste s'ils ne sont pas élus en juin prochain.

Seize personnalités de la majorité présidentielle (hors gouvernement)

Au sein de la majorité présidentielle, les députés sortants sont également à suivre, comme Christophe Castaner (deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence), Aurore Bergé (dixième circonscription des Yvelines), Richard Ferrand (sixième circonscription du Finistère) ou encore Gilles Le Gendre (deuxième circonscription de Paris). Figurent aussi sur notre carte les ministres sortants, comme Jean-Michel Blanquer (quatrième circonscription du Loiret), Barbara Pompili (deuxième circonscription de la Somme) Geneviève Darrieussecq (première circonscription des Landes) ou encore Roxana Maracineanu (septième circonscription du Val-de-Marne).

Quatre transfuges vers la majorité présidentielle

S'ajoutent à cette liste les transfuges de la droite - Éric Woerth (quatrième circonscription de l'Oise), Constance Le Grip (sixième circonscription des Hauts-de-Seine) et Robin Reda (septième circonscription de l'Essonne) - et de la gauche - l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls (cinquième circonscription des Français de l'étranger).

Trente-et-une personnalités de la Nupes

Dans les membres de la Nupes, on peut citer les députés insoumis Adrien Quatennens (première circonscription du Nord), Clémentine Autain (11e circonscription de Seine-Saint-Denis), Alexis Corbière (septième circonscription de Seine-Saint-Denis), Éric Coquerel (première circonscription de Seine-Saint-Denis) ou encore Danièle Obono (17e circonscription de Paris). Le chef de file du parti Jean-Luc Mélenchon ne se représente pas et laisse sa place, dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, à Manuel Bompard, son directeur de campagne présidentielle .

Parmi les socialistes, on trouve le Premier secrétaire du parti Olivier Faure (11e circonscription de Seine-et-Marne) et la présidente PS à l'Assemblée nationale Valérie Rabault (première circonscription du Tarn-et-Garonne). Sur notre carte figure aussi le secrétaire national d'EELV Julien Bayou (cinquième circonscription de Paris), la finaliste de la primaire écolo Sandrine Rousseau (neuvième circonscription de Paris) ou encore la députée et présidente de Génération écologie Delphine Batho (deuxième circonscription des Deux-Sèvres) et les députés communistes Fabien Roussel (vingtième circonscription du Nord) et André Chassaigne (cinquième circonscription du Puy-de-Dôme).

Dix-huit potentielles victoires de l'extrême droite

Notre carte référence également les circonscriptions dans lesquelles l'extrême droite peut l'emporter. C'est le cas dans quatorze territoires, où des députés RN sortant sont de nouveau candidats, comme Marine Le Pen dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, Sébastien Chenu dans la 19e circonscription du Nord ou encore Bruno Bilde dans la 12e circonscription du Pas-de-Calais. Figurent également des candidats qui se présentent dans des territoires où Marine Le Pen a fait un score élevé au premier tour de l'élection présidentielle, comme Anaïs Sabatini, dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales ou Franck Allisio dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône.

Enfin, les figures du nouveau parti d'Éric Zemmour, Reconquête!, sont également à suivre. L'ex-candidat à la présidentielle lui-même, dans la quatrième circonscription du Var, mais aussi son lieutenant Stanislas Rigault, candidat dans la deuxième circonscription du Vaucluse avec Marion Maréchal en suppléante, et Guillaume Peltier, député sortant de la deuxième circonscription du Loir-et-Cher.

Quatre personnalités de la droite et du centre

Chez les LR, le patron Christian Jacob, après cinq mandats, ne se représente pas. Éric Ciotti (première circonscription des Alpes-Maritimes), Philippe Juvin (troisième circonscription des Hauts-de-Seine) ou encore Aurélien Pradié (première circonscription du Lot) sont eux candidats. Tout comme le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui brigue lui un cinquième mandat de député dans la cinquième circonscription de Seine-Saint-Denis.

Sept principales candidatures dissidentes à gauche

La gauche, malgré l'accord historique entre LFI, le PS, le PC et les écologistes, présente plusieurs candidats dans une soixantaine de circonscriptions, d'après le Journal du Dimanche. Celle qui est le plus sous le feu des projecteurs est la 15e circonscription de Paris, qui voit s'affronter l'insoumise Danielle Simonnet et la socialiste Lamia El Aaraje. La première a reçu l'investiture Nupes. La deuxième a été élue cette circonscription en 2021, face à Danielle Simonnet, avant de voir son élection annulée en raison d'un logo LREM indûment affiché par un autre concurrent. Les socialistes considèrent que l'investiture Nupes aurait dû revenir à Lamia El Aaraje.

Parmi les candidats de la Nupes qui font face à des dissidents socialistes, on trouve aussi les deux députés sortants de l'Ariège, Bénédicte Taurine et Michel Larive. Dans le sud-ouest du pays, les candidats socialistes peuvent compter sur la président de la Région Occitanie Carole Delga, qui multiplie les déplacements pour soutenir les dissidents à la Nupes. Dans la deuxième circonscription de l'Hérault, la candidate investie par Nupes Nathalie Oziol fait face à la fronde d'une autre insoumise : la députée sortante Muriel Ressiguier mais aussi à la socialiste Fatima Bellaredj.

Et Laurent Baffie, Francis Lalanne, le boulanger du Doubs

On trouve aussi des personnalités suivies médiatiquement ces derniers mois, comme le boulanger Stéphane Ravacley (deuxième du Doubs), qui s'était mobilisé pour empêcher l'expulsion de son apprenti et qui a été investi par EELV, mais aussi Rachel Kéké (septième du Val-de-Marne), femme de chambre qui a mené l'une des plus longues grèves de l'histoire de l'hôtellerie, et investie par LFI.

Parmi les candidats figurent également des personnalités des médias ou de la culture. Il y a en premier lieu les humoristes Laurent Baffie, candidat dans la troisième circonscription de Paris pour le Parti animaliste, et Gérald Dahan, candidat dans la troisième circonscription de Charente-Maritime pour la Nupes. Le chanteur Francis Lalanne tente lui, une nouvelle fois, l'aventure politique, dans la troisième circonscription de Charente sous les couleurs du mouvement "France libre". Par ailleurs, le chroniqueur télé, grand défenseur de la cause animale, Aymeric Caron se lance pour la Nupes dans la 18e circonscription de Paris. L'écrivain et chroniqueur télé Charles Consigny est, lui, candidat dans la 4e circonscription des Yvelines sous l'étiquette Les Républicains.

Enfin, deux autres personnalités seront suivies médiatiquement : l'ex-députée LREM du Bas-Rhin Martine Wonner exclue de son groupe en 2020 en raison de ses prises de position controversées pendant la pandémie ; et Julien Lassalle, candidat dans la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques à la place de son frère, l'ex-candidat à la présidentielle Jean Lassalle.

Total supérieur à 100 puisque plusieurs personnalités se présentent dans une même circonscription.