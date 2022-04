Si elle est élue, Marine Le Pen soumettra aux Français un référendum pour instaurer la préférence nationale. Peut-on modifier la Constitution par référendum ? La candidate prévoit une procédure qui n'est pas conforme avec la Constitution mais noie le poisson...

Si elle est élue, Marine Le Pen veut soumettre aux Français un référendum sur l'immigration © AFP / Jaak Moineau / Hans Lucas /

Si elle s'installe à l'Élysée, Marine Le Pen veut soumettre par référendum un projet de loi intitulé "Citoyenneté, Identité et Immigration". Cette loi inclurait une modification de la Constitution "pour y intégrer des dispositions portant sur le statut des étrangers et la nationalité et pour faire prévaloir le droit national sur le droit international", selon son programme. Objectif : modifier la Constitution pour pouvoir légiférer sur la préférence nationale dans cette Constitution. Peut-on le faire en utilisant l'article 11, comme feint de le croire Marine Le Pen ? Voici quelques éléments de réponse après l'interview musclée sur ce sujet de Marine Le Pen par Thomas Legrand dans la matinale spéciale consacrée à la candidate RN.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le décret de convocation d'un référendum

En 2000, le Conseil Constitutionnel a considéré qu’il lui revenait de décider (sur recours) par avance si le décret de convocation d'un référendum était établi dans les règles de l’art. Or, si le gouvernement de Marine Le Pen produisait un décret de convocation de référendum visant à modifier la Constitution en utilisant l’article 11, le Conseil Constitutionnel le recalerait. En effet, l’article 11 définit les domaines pour lesquels on peut convoquer un référendum. La révision de la Constitution n’en fait pas partie. Pour réviser la Constitution par référendum, il faut passer par l’article 89. Cet article prévoit que le texte à soumettre au suffrage doit d’abord être approuvé dans les mêmes termes par les députés et les sénateurs. C’est cette étape que Marine Le Pen veut éviter parce qu’elle n’aura pas la majorité au Sénat.

Si toutefois la présidente Le Pen persistait à organiser un référendum de la sorte en passant indument par l’article 11, alors elle serait en infraction avec la Constitution. Il faudrait en outre qu’elle assume politiquement d’établir un principe de préférence nationale (qu’elle préfère appeler maintenant "priorité nationale") qui mettrait la Constitution en contradiction avec elle-même. En effet, le préambule de la Constitution contient la Déclaration des Droits de l’Homme. Or, le principe même de "préférence nationale" pour toute une série de droits concernés par la loi serait incompatible avec le socle constitutionnel.

Le précédent du général de Gaulle

Le général de Gaulle, contre l’avis du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel (avis consultatif et secret à l’époque) avait réformé la Constitution en passant par l’article 11. Le but du général de Gaulle était d’élargir un droit : l’élection du président au suffrage universel direct. Celui de Marine Le Pen, avec la préférence nationale, est de réduire toute une série de droits. Par ailleurs, la décision de de Gaulle de passer par l’article 11 était déjà considérée comme un abus de l’esprit du droit… et depuis la jurisprudence "Hauchemaille", cette procédure serait un abus de droit tout simplement. Ce serait aussi considérer comme nulle et non avenue l’évolution du rôle du Conseil Constitutionnel depuis 60 ans pour atteindre un équilibre démocratique accepté, jusque-là, par tous.