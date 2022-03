Comment les discriminations sont-elles devenues les aiguillons des contestations ? Comment les citoyens perçoivent les injustices aujourd'hui au sein de la société ? Quel devrait être le programme du vainqueur de la prochaine élection présidentielle ? L’éclairage d’un intellectuel.

Pierre Rosanvallon à Paris en 2014 © Getty / Eric Fougere/VIP Images/Corbis

L'historien, sociologue et professeur émérite au Collège de France, Pierre Rosanvallon publie un essai, Les épreuves de la vie : comprendre autrement les Français (Seuil). Invité de l’émission L’heure bleue de Laure Adler, il est revenu sur l’origine des nouveaux mouvements qui traversent la société, et a enjoint les politiques à se préoccuper du ressenti des citoyens.

Les discriminations au cœur des enjeux des sociétés

Pierre Rosanvallon : "Les manifestations #metoo, Black Lives Matter ou des Gilets jaunes ont comme point commun les discriminations. Les injustices sont ressenties avec d’autant plus de violence que l’attente d’égalité est plus forte. Aujourd’hui, les gens descendent dans la rue beaucoup moins pour revendiquer un meilleur salaire -même si le pouvoir d'achat est une interrogation pour tous les Français- que parce qu’ils se sentent méprisés.

Et cela, ils le vivent de façon vitale.

Les Français peuvent avoir une connaissance générale des inégalités, mais un rapport vital au sentiment d'être méprisés, discriminés ou d’avoir son identité violentée.

Pour mieux comprendre la société, il faut que les politiques partent de ces expériences vitales.

Les émotions ont pris le pas sur les intérêts

Nous ne nous définissons plus par les classes sociales, mais par les émotions qui ont pris le pas sur les intérêts. Le grand sociologue Albert Hirschman montrait dans Les passions et les intérêts que le propre de la modernité était d'avoir substitué aux passions anciennes, une rationalisation des conflits sous la forme de conflits d'intérêts. Ils étaient gérables.

S'il y a d'un côté une personne qui réclame dix et de l'autre une autre qui ne veut concéder que deux : on peut négocier et discuter. Or, on ne négocie pas les passions. Les émotions enflamment.

Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas parce que notre monde serait devenu trop irrationnel. Les personnes peuvent angoisser parce qu'elles traversent des situations qui ne sont pas lisibles. Mais leurs émotions correspondent à des réalités.

Ces émotions se rapportent toutes à des catégories d'épreuves communes liées à des formes de déstabilisation du monde social. Les individus ressentent durement toutes les formes de déconstruction de la vie. A chaque fois, ils se sentent personnellement atteints au cœur de ce qu'ils sont.

L’artiste, un but à atteindre

L’individualisme recouvre différents aspects. Le premier, sur lequel on insiste le plus souvent est celui de l'atomisation, du renfermement sur soi, et de l’indifférence au bien commun. Mais il existe une deuxième dimension de l'individualisme, celle de la volonté de réalisation personnelle. Ce serait un individualisme comme affirmation de sa singularité, une sorte d'"égoïsme" positif. Quelles sont les personnes que nous connaissons autour de nous qui sont les plus singulières ? Ce sont les artistes.

L'artiste se définit intrinsèquement par sa singularité. Sa création le forme lui-même et le définit comme un être qui ne ressemble à personne.

Le sort d'artiste serait un but que l'on peut envisager pour tous dans la société. Je crois que le but d'une société démocratique, c'est que chacun puisse être l'artiste de sa propre vie.

Un programme à reprendre dans la campagne

Trois registres dominent la campagne électorale présidentielle à venir :

Celui du rejet : "Nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons, mais nous savons ce que nous ne voulons pas". Et revient à refuser ce qui est différent : l’étranger, les réfugiés…

Le deuxième langage est celui de la raison : "Ne demandons pas trop". Cela revient à faire des choses raisonnables. C’est un programme sans changement qui ne donne pas d'autres directions que d'éviter certaines catastrophes comme des déficits budgétaires trop importants. Mais ils ne se rapportent pas aux grandes catastrophes concernant le climat.

Et puis, le troisième élément dominant venu du passé : "Nous allons réaliser le bien commun, donner des salaires plus importants."

Or ces langages ne touchent pas à ce que vivent les gens. Le discours politique est de mettre des mots sur ce que traversent les hommes et les femmes dans un pays à un moment donné. Et de manière plus large, la politique est de partir de ce que vivent les gens pour produire du commun. Et aujourd’hui, le vécu n'est pas encore rentré dans la campagne."