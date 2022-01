François Hollande pense-t-il vraiment à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle ? Interrogé à ce sujet par des lycéens de Saint-Denis lors d'une rencontre fimée par France 3, l'ancien président s'amuse à laisser planer le doute et indique qu'il "prendra la parole bientôt".

François Hollande y pense-t-il vraiment ? Lors d'une rencontre, suivie par France 3 et diffusée dimanche soir, avec des élèves de seconde du lycée Angela-Davis de Saint-Denis, François Hollande a été interrogé sur la prochaine élection présidentielle et une éventuelle candidature de sa part. Dans sa réponse, l'ancien chef de l'État a laissé planer le doute et s'est montré très énigmatique à coup de "pour l'instant" et de "un ancien président peut très bien refaire de la politique".

Ce qu'à dit François Hollande

Les élèves de seconde : "Pourquoi vous ne vous représentez pas à l'élection présidentielle ?"

François Hollande : "Pour l'instant, je ne suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça ne va pas bien, c'est vrai qu'on pourrait se dire 'est-ce qu'une candidature de plus serait utile ?' Je ne sais pas. Je ne pense pas d'ailleurs mais j'ai les mêmes idées qu'avant donc je continue à les défendre et un ancien président peut très bien refaire de la politique, et, c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle."

Les élèves de seconde : "Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt ?"

François Hollande : "Je vais, en tout cas, prendre la parole bientôt."

Actuellement, la gauche compte déjà au moins sept candidats - Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Nathalie Arthaud, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou - et les appels à l'union sont restés lettres mortes. Arnaud Montebourg s'est retiré de la course mercredi dernier.

"François Hollande a beaucoup d'humour"

Par ailleurs, cette déclaration de François Hollande n'a pas manqué de faire réagir. "François Hollande a beaucoup d'humour et je crois qu'il a fait preuve de beaucoup d'humour devant ces élèves de seconde", a rappelé la candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo sur RTL. "Je ne suis pas là pour commenter les petites phrases, même celles de François Hollande", a-t-elle ajouté.

Dans le dernier sondage Ipsos-Sopra Steria réalisé pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof (12.500 sondés), Anne Hidalgo est créditée à 3,5%, Christiane Taubira à 5%, Yannick Jadot à 7%, Jean-Luc Mélenchon à 8%. Plus haut, Éric Zemmour est à 13%, derrière Valérie Pécresse et Marine Le Pen à 15,5% et Emmanuel Macron à 25%. Interrogée au sujet du maintien de sa candidature, la candidate socialiste a de nouveau donné rendez-vous "le 10 avril", jour du premier tour.