Après l'acte VIII des gilets jaunes et les heurts qui se sont déroulés à Paris ou dans certaines grandes villes de France, le gouvernement maintient une ligne de fermeté à l’égard des casseurs.

Emmanuel Macron © AFP / Ludovic Marin

Le gouvernement semble décider à rester très ferme face aux heurts qui se sont déroulées, et semble conforté dans l'idée d'avoir à faire à une "foule haineuse" et des "agitateurs", pour reprendre les mots du porte-parole du gouvernement.

"Ce qui vient de se passer valide entièrement notre fermeté" estime un proche d' Emmanuel Macron.

Policiers tabassés, édifices dégradés, et fait inédit, un ministère a été pris pour cible. "Voilà pourquoi on en voulait pas laisser Drouet entrer à l’Elysée" ironise un ministre. "Ce n'est plus une question sociale mais une question de sécurité" martèle Matignon.

Le gouvernement estime que le mouvement régresse et se radicalise encore plus. "On parle de 20 000 zadistes" résume un ministre et "rien ne les fera rentrer chez eux". Face au risque de voir la tension se renouveler chaque week-end, Matignon répond "Nous les arrêterons et nous les condamnerons".

"Justice sera faite", a twitté le président de la République. A l’Elysée on veut croire à un sursaut des Français et de la classe politique, mais dans la réalité, on en est loin.

Jean-Luc Mélenchon s’est félicité de voir repartir l’insurrection citoyenne. Commentaire d’un ministre : "Cest la première fois que le pacte républicain de non violence est rompu".

Pour Yves Lefebvre du syndicat Unité SGP police FO certains politiques partagent la responsabilité de ces nouveaux accès de violence.

"Il est en temps que que ça cesse, que ça cesse surtout au niveau des politiques, je parle de ceux qui démagogiquement soufflent sur les braises. Je retiens les images de mon collègue gendarme passé à tabac, c'est d'une violence inouïe. Les politiques doivent arrêter de parler de police fasciste, nous ne sommes ni des flics fascistes ni des flics politisés, nous sommes là pour faire respecter les règles de la république, tout simplement."