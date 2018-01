Après l'année 2017 qui a vu l'implosion des partis traditionnels et l'élection d'un président sans carrière d'élu derrière lui, 54% des personnes interrogées estiment que notre démocratie se porte bien. Un résultat plutôt inattendu que révèle une enquête de l'institut Viavoice dont France Inter est partenaire.

C'est un résultat plutôt inattendu. Il y a seulement quatre ans, les Français n'étaient que 30 % à trouver que leur démocratie fonctionnait correctement. Deux ans plus tard, ils n'étaient toujours que 36 %. Et puis, après la longue année électorale de l'an passé, leur regard a sérieusement changé. Désormais les Français sont plus de la moitié - 54% précisément - à estimer qu'elle se porte bien.

La surprise vient surtout des jeunes, des moins de 24 ans. Ils sont aujourd'hui les plus enthousiastes sur notre démocratie, après avoir été longtemps ceux qui l'étaient le moins.

Autre enseignement intéressant : les catégories populaires également font un bond en avant. En fait, les seuls qui continuent à penser majoritairement que la démocratie va mal, ce sont les électeurs du Front national.

Pourquoi un tel revirement ?

Parce que les Français sont contents, à 66 %, d'avoir balayé les anciennes personnalités politiques et contents à 75 % d'avoir poussé gauche et droite, à travailler ensemble.

Depuis les élections législatives de juin 2017, il est interdit de cumuler un mandat parlementaire (député ou sénateur) avec un mandat exécutif local : maire, adjoint au maire, président ou vice-président de conseil régional ou de conseil départemental. À titre personnel diriez-vous que… ?

En somme, pour les Français, si la démocratie va mieux, c'est grâce à eux...