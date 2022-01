Marine Le Pen était l'invitée de la Matinale spéciale élection présidentielle mercredi sur France Inter. La candidate du Rassemblement national est revenue sur la gestion de la crise sanitaire. Elle estime notamment que la vaccination des enfants est "une forme de maltraitance".

Interrogée dans la Matinale spéciale présidentielle de France Inter sur la gestion de la crise sanitaire, Marine Le Pen a de nouveau dit qu'elle était "opposée à l'obligation vaccinale, j'ai aussi voté contre le pass sanitaire. Je pense que le gouvernement n'a cessé de mentir depuis des mois." Par ailleurs, elle s'oppose aussi "à la vaccination des enfants parce que le bénéfice/risque est nul pour les enfants. Ils n'ont quasiment aucune chance d'être victimes d'une forme grave, donc les vacciner c'est à mon avis une forme de maltraitance."

Le Conseil d'analyse économique estime que le pass a permis d'augmenter le taux de vaccination de 13 points et d'éviter près de 4.000 morts en France et des pertes économiques d'environ six milliards d'euros.

Marine Le Pen remet en question la légitimé de l'institution : "Le chantage de 'si on ne met pas en place le pass vaccinal ou le pass sanitaire, il fallait mettre en place à nouveau un enfermement des Français' est un mensonge." Marine Le Pen décrit une étude "indigne". "Ils ont réussi à forcer des gens à se vacciner", estime-t-elle.

"Il n'y a qu'un malheur, c'est que le Conseil d'État avait dit que le pass sanitaire ne devait pas servir à obliger les Français à se vacciner mais à empêcher la circulation du virus. Donc on a menti au Conseil d'Etat et on admet très tranquillement qu'on a violé la décision du Conseil d'État. Je trouve cela scandaleux."