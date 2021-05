INFO FRANCE INTER - Le 10 mai 2021, cela fera quarante ans que François Mitterand, a été élu président de la République. Si aucune célébration officielle n'est prévue, l'actuel chef de l'État, Emmanuel Macron, prévoit de réunir tous les anciens collaborateurs des deux mandats du président socialiste.

François Mitterand a été élu le 10 mai 1981, soit il y a exactement 40 ans. © AFP / et DR

L'événement ne figure pas à l’agenda d'Emmanuel Macron. Ni hommage officiel ni message prévu, à l’occasion du quarantième anniversaire de l’élection de François Mitterand, son prédécesseur socialiste, lundi. Car le planning est déjà bien chargé : entre un sommet consacré à l’aide aux pays africains, la réception de son homologue rwandais Paul Kagamé et la commémoration de l’abolition de l’esclavage.

Le 10 mai 2021, "c’est d’abord une date qui appartient au parti et aux militants socialistes", explique-t-on au Palais. "À eux de travailler cette mémoire, ce n’est pas celle de l’Élysée." Et Emmanuel Macron a beau avoir adhéré au PS de 2006 à 2009, il est passé à autre chose et n’a pas l’intention d’interférer avec ce moment qui appartient à l’histoire de la gauche.

Attali, Royal, Bianco et... Hollande ?

Néanmoins, d’ici à deux semaines, Emmanuel Macron organisera à l’Élysée "un moment de convivialité", dans le respect des règles anti-Covid, pour réunir tous les anciens collaborateurs des deux septennats de Mitterrand (1981-1995). Le service RH de la présidence a ressorti les listes, cela représente une centaine de noms.

Les cartons d’invitation sont prêts à partir : Jacques Attali, Ségolène Royal, Jean-Louis Bianco... En revanche, pour l’anecdote, pas de trace d'un certain François Hollande dans les fichiers. En 1981, il était pourtant chargé de mission à l’Elysée.

Cela s'explique : aujourd’hui encore, certains conseillers ne figurent pas à l’organigramme officiel, tout en collaborant réellement à l’action du Président (comme Thierry Solère ou Stéphane Sejourné actuellement). Mais l’histoire ne dit pas encore si la mémoire de Mitterrand réunira, dans la salle des fêtes de l’Élysée, le deuxième Président socialiste de la cinquième République et le plus jeune, celui qui l’empêcha, en 2017, de se représenter.