La Commission de contrôle de la campagne électorale a demandé à la candidate RN des précisions sur des chiffres relatifs à l'immigration et à la sécurité, figurant sur sa profession de foi pour le second tour de la présidentielle. Pourquoi ces chiffres interrogent ? On fait le point.

Les affiches de campagne de Marine Le Pen et, au fond, Emmanuel Macron, en avril 2022. © Getty / Chesnot / Contributeur

Le gendarme de la campagne électorale demande à Marine Le Pen de s'expliquer sur sa profession de foi. France Inter révélait ce mercredi matin que la Commission de contrôle de la campagne électorale (CNCCEP) demande des précisions à la candidate du Rassemblement national. L'instance s'interroge sur deux chiffres figurant sur la quatrième page de son document de campagne pour le second tour. L'un pointe "l'insécurité grandissante dans le pays", avec une importante hausse des "agressions volontaires" et l'autre, le nombre d'immigrés supplémentaires entrés en France.

La candidate et son parti affirment se baser sur des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Une affirmation contestée par la place Beauvau, qui l'assure : " ce ne sont pas des statistiques mais un regroupement de chiffres que l'on pourrait qualifier de très hasardeux". De son côté, la CNCCEP explique que "ce sont des éléments que nous n'arrivons pas à corroborer." Alors que désignent ces deux chiffres ? Sont-ils vrais ? France Inter s'est plongé dans les données du ministère.

Profession de foi de Marine Le Pen / capture d'écran

Premier chiffre : "+31% d'agressions volontaires depuis 2017"

Ce que dit exactement Marine Le Pen dans sa profession de foi : "L'ensauvagement a progressé. En ville comme à la campagne, plus aucun territoire n'est épargné par l'insécurité et le laxisme judiciaire : + 31% d'agressions volontaires depuis 2017 ! Dans le même temps, l'islamisme progresse et impose sa loi", écrit la candidate du Rassemblement national.

Quelle est la réalité des chiffres ? Il faut d'abord préciser que "les agressions volontaires" évoquées par Marine Le Pen ne correspondent à aucune catégorie en tant que telle dans les statistiques officielles. On peut cependant les rapprocher des "coups et blessures volontaires", recensés par le ministère de l'Intérieur. Ceux-ci sont ensuite divisés en deux catégories : les violences intrafamiliales et les violences survenues en dehors du cercle familial.

Ainsi, entre 2017 et 2021, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires est passé de 233 600 en 2017 à 306 700 en 2021, soit une hausse de 31,29%. Soit le chiffre donné par Marine Le Pen dans sa profession de foi. Mais la présentation est trompeuse, puisqu'elle inclut les violences intrafamiliales : or, selon le ministère de l'intérieur, l'augmentation des faits enregistrés tient surtout à la libération de la parole survenue ces dernières années, en lien avec le Grenelle des violences conjugales et l'amélioration de la prise en charge des victimes.

Si l'on retire du calcul les violences intrafamiliale, l'augmentation est nettement moins importante. Le nombre de victimes de coups et blessures est passé de 133 000 en 2017 à 149 200 en 2021, soit une hausse de 12,18%. Pour appuyer ses thèses, Marine Le Pen se base donc sur des chiffres qui ne sont pas pertinents au vu de ce qu'elle cherche à démontrer, à savoir une hausse de l'insécurité.

Second chiffre : 1,5 million d'immigrés légaux arrivés en France

Ce que dit exactement Marine Le Pen dans sa profession de foi :"L'immigration a explosé. 1,5 million d'immigrés sont entrés légalement en France depuis 2017 et des centaines de milliers de clandestins vivent chez nous. Nos valeurs, libertés et modes de vie sont menacées", peut-on lire.

Quelle est la réalité des chiffres ? Afin de comprendre comment le Rassemblement National arrivait à un tel chiffre, nous avons contacté Jean-Philippe Tanguy, membre du bureau National du RN. Ce dernier explique que le parti s'est d'abord basé sur les "premiers titres de séjours délivrés par famille ". D'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, qui datent de janvier dernier, 1 278 374 premiers titres de séjour ont été délivrés entre 2017 et 2021. Soit un chiffre inférieur au 1,5 million évoqué par Marine Le Pen.

Jean-Philippe Tanguy justifie cette différence en expliquant avoir ajouté les demandes d'asile aux 1,2 millions de premiers titres de séjours délivrés. "Afin de ne pas compter deux fois la demande d'asile et le titre de séjour qui est accordée l'année d'après, on retire les demandes d'asile accordées, pour qu'il n'y ait pas de doublons", précise-t-il. D'après ses chiffres, qu'il tire selon lui du ministère de l'Intérieur, "entre 2017 et 2021, on est à 554 000 demandes de droits d'asile. On enlève les 205 000 autorisations de séjour au titre de droit d'asile qui ont été données et donc ça nous fait 350 000 demandes de droit d'asile en plus. Là, on arrive donc encore à 1,5 million. " Ce membre du bureau national du parti ajoute que "les titres de séjour, c'est pour une longue durée. On ne prend pas les visas de touristes ou en affaires."

En évoquant le nombre de personnes qui "entrent" sur le territoire, les équipes du Rassemblement mettent en avant un chiffre qui ne tient pas compte des personnes qui ne sont que de passage sur le territoire français, à l'image des étudiants, dont près d'un tiers repartent dans l'année. Sur l'ensemble du quinquennat Macron, l'augmentation du nombre de personnes immigrées est bien moins importante que le million et demi évoqué sur la profession de foi : + 673 000 personnes, selon l'Insee.