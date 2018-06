Alors que le gouvernement mène sa politique de réformes en vitesse accélérée, le président de l'Assemblée Nationale François de Rugy a dénoncé ces jours-ci le rythme de travail effréné subi par les députés. A l'ère Macron, face à la pression, les assistants parlementaires sont davantage en première ligne.

L'Assemblée Nationale compte 1278 collaborateurs parlementaires © AFP / BERTRAND GUAY

C'est l'affaire Pénélope Fillon qui avait permis, en 2017, de faire la lumière sur la profession des collaborateurs parlementaires, métier où les profils sont aussi divers que les degrés de rémunération, même si la plupart ne bénéficient pas des mêmes largesses que celles perçues à l'époque par l'épouse du candidat malheureux à la présidentielle.

Les fonctionnaires de l'Assemblée ont commencé à protester il y a une dizaine de jours à cause d'un rapport, commandé par le président du Palais Bourbon, François de Rugy. Un rapport qui prévoit de trancher dans les effectifs : le "nouveau pouvoir" veut tout simplement moins d'huissiers, moins d'agents, et moins d'administrateurs à l'Assemblée.

Moins de collaborateurs qu'en Allemagne

Au Parlement, ils sont 1278 fonctionnaires attachés au service d'un élu. À l'ère Macron, on compte un ratio de 2,2 fonctionnaires par député, contre, par exemple, 3 à la Chambre des communes et 4 au Bundestag.

Et surtout, ils ont la réputation d'être sacrément bien rémunérés, un salaire et de nombreuses primes, en échange de "sujétions" dites "particulières" : leur totale discrétion par exemple, à propos de quel administrateur a écrit un rapport ou un amendement, à la place d'un député qui lui a demandé... De la même façon : ces fonctionnaires se doivent d'être disponibles, jour et nuit ! L'un d'eux explique :

On ne s'appartient plus, c'est pour ça qu'on est sacrément bien payés

En réaction, un article du journal Le Point évoque les larges avantages financiers qui seraient perçus par les "Hauts fonctionnaires de l'Assemblée". François de Rugy est alors monté au créneau, pour évoquer une situation bien moins reluisante chez la plupart de ces collaborateurs :

Les agents de l’Assemblée nationale ne perçoivent aucune prime pour les séances de nuit et du week-end. Quand nous siégeons, comme c’est le cas actuellement, près de 80 heures par semaine, leur rémunération n’augmente pas d’un centime

Effectivement, sur le terrain, le quotidien des assistants parlementaires n'est pas simple. Pour Louisa, collaboratrice parlementaire rencontrée par Matthieu Desmoulins, le rythme de ces dernières semaines est devenu difficile à supporter :

Ça fait deux semaines que je n'ai pas eu de week-end (...) Je n'ai pas eu le temps de finir des dossiers et que je dois les finir le week-end sinon ça entraîne une chaîne des retards. C'est la caractéristique même de notre travail que ce soit lourd, mais là c'est intenable

1'15 A l'Assemblée, l'épuisement des collaborateurs parlementaires sous l'ère Macron Par Matthieu Desmoulins

Licenciés pour "motif personnel"

Selon l'Association Française des Collaborateurs Professionnels (AFCP), le profil de ces salariés diffèrent largement, avec un point commun : la mission est très polyvalente, sans aucune journée type.

L'assistant parlementaire est chargé de gérer tout l’administratif : l’agenda, rendez-vous, mais aussi l’écriture des discours, les questions en commission, les propositions d’amendements, les déplacements sur le terrain ou les relations avec la presse : ce collaborateur est un véritable "couteau-suisse"…et un salarié de droit privé. L’entrée dans l’emploi ne se fait pas par concours, et les cursus sont forcément divers, même si les juristes ou les diplômés d’instituts d’études politiques sont plus particulièrement représentés.

Et si le député n'est pas réélu, l'assistant est licencié pour "motif personnel". En 2013, les fonctionnaires concernés avaient alors demandé, a minima, une requalification en "motif économique", demande rejetée par Claude Bartolone, alors président de l'Assemblée Nationale…qui avait lui-même employé son épouse à son cabinet.

Turn over de 45%

D'après les chiffres de l'AFCP, la majorité des assistants parlementaires de l'Assemblée gagne 1500 euros par mois, mais "certains gagnent parfois plus de 3000 euros", pour un salaire médian de 2.200 euros, et des semaines formelles de 40h…chiffre absolument pas représentatif, puisqu'il dépend de l'activité du député pour lequel travaille le collaborateur, mais aussi du rythme de travail imposé par les lois présentées dans l'hémicycle.

En revanche, la profession n'a pas vraiment l'attrait de la sécurité de l'emploi, et possède un important taux de turn-over dans ses rangs : près de 45%. A son arrivée au pouvoir, le gouvernement Macron a par exemple provoqué le départ de la moitié de ses fonctionnaires parlementaires.