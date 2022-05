À gauche comme à droite, les tractations s'enchaînent en vue des élections législatives des 12 et 19 juin. L'objectif est d'obtenir la majorité... mais aussi des financements publics.

Le financement public des partis dépend notamment du nombre de voix obtenues aux législatives. © AFP / Arnaud Le Vu / Hans Lucas

Tous les partis politiques négocient en ce moment les circonscriptions dans lesquelles ils vont pouvoir positionner des candidats lors des élections législatives des 12 et 19 juin. L'enjeu est électoral, mais aussi financier. Les résultats du scrutin déterminent en effet les subventions publiques des partis politiques pour les cinq années à venir. Plusieurs millions d’euros par an sont en jeu.

Environ 1,50 euro par bulletin de vote

En France, les partis politiques bénéficient de deux sources de financement : les financements privés - les cotisations des adhérents ajoutées aux dons (limités à 7500 euros par an et par personne) - et les financements publics. Ces subventions publiques sont divisées en deux enveloppes, qui dépendent du nombre de voix obtenues et du nombre d'élus.

Pour bénéficier de la première fraction du financement public, les partis doivent répondre à plusieurs critères : déposer leurs comptes auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), présenter des candidats dans au moins 50 circonscriptions de France métropolitaine - ou dans au moins un département ou une collectivité d’outre-mer - et que ces candidats obtiennent au moins 1% des voix exprimées. Cela explique pourquoi les partis négocient pour présenter au moins 50 candidats.

Le montant du financement dépend ensuite des résultats des législatives : "La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections", indique la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Chaque bulletin de vote rapporte un peu plus d'1,50 euro.

Plus de 37.000 euros par parlementaire

La deuxième fraction des financements publics est versée en fonction du nombre de parlementaires (députés et sénateurs) dont dispose chaque parti à l'issue du second tour : chaque élu débloque une dotation d'État de plus de 37.000 euros.

Un enjeu crucial pour les partis

En 2022, comme chaque année depuis 2017, l'aide publique directe s'élevait à plus de 66 millions d'euros, répartis entre 16 partis. Selon ces critères, La République en marche a obtenu près de 21 millions d'euros de subventions en 2022, les Républicains 13 millions d'euros et le Parti animaliste un peu plus de 67.000 euros.

Ces subventions publiques sont la première source de financement des partis politiques, devant les dons et les contributions des adhérents et des élus. Il est donc d'autant plus important pour les partis d'avoir un nombre important de candidats, de voix et d'élus.

L'enjeu est crucial pour les partis endettés ou en difficultés après leurs résultats à la présidentielle, comme les écologistes, les socialistes ou encore les Républicains. L'enjeu est également colossal pour les nouvelles formations politiques, comme Horizons, le parti d'Édouard Philippe, censé servir de tremplin pour accompagner l'ancien Premier ministre jusqu'en 2027, mais qui doit composer avec les alliés de la République en marche, d'Agir, du MoDem ou encore de Territoires de progrès.

Enfin pour rappel, les partis politiques sont tenus de respecter la parité en présentant autant de femmes que d'hommes aux élections législatives. Si ce n'est pas le cas, leur subvention est réduite.