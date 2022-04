Le taux de participation s'élève à 25,48% à midi pour le premier tour de l'élection présidentielle, indique le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en baisse de trois points par rapport à 2017.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures en France métropolitaine ce dimanche. © AFP / Ludovic MARIN

Ce chiffre sera particulièrement scruté tout au long de la journée ce dimanche : le taux de participation au premier tour de la présidentielle. À midi, il s'élève à 25,48%, soit trois points de moins qu'en 2017 (28,54%) et qu'en 2012 (28,3%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La participation à 12 heures est toutefois plus élevée de quatre points que le 21 avril 2002 (21,39%), année record pour l'abstention à un premier tour d'élection présidentielle.

Quelque 48,7 millions de Français sont appelés aux urnes pour départager les douze candidats en lice. Les électeurs se succèdent depuis 8 heures dans les bureaux de vote de France métropolitaine. À midi, c'est en Saône-et-Loire que les électeurs se sont le plus rendus aux urnes, avec un taux de participation qui s'élève à 39,05%. Le département de France métropolitaine où les électeurs se sont pour l'instant le moins mobilisés est la Seine-Saint-Denis, avec 14,71% de participation à midi. Le taux est également particulièrement bas à Paris, avec 15,34% contre 24,24% à la même heure en 2017.

Les opérations de vote ont commencé dès mercredi dans les prisons et dès samedi en outre-mer et à l'étranger. Dans ces territoires d'outre-mer, le taux de participation à 17 heures a fortement chuté en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Il est en revanche en légère augmentation en Guadeloupe et à la Martinique.

Le taux d'abstention, une donnée cruciale

L'abstention est l'une des grandes inconnues de cette élection, tant les électeurs étaient encore indécis ces derniers jours dans les enquêtes d'opinion. Nombre d'analystes craignent que le record d'abstention du 21 avril 2002 (28,4%), le plus haut niveau jamais enregistré pour un premier tour d'une élection présidentielle, soit battu. En 2017, le taux d'abstention final s'était établi à 22,2%. Selon une enquête Ipsos/Sopra Steria réalisée du 4 au 6 avril, l'abstention pourrait se situer entre 26% et 30%, avec un point moyen à 28%.

Selon une enquête Ipsos/Sopra Steria pour France Inter réalisée les 29 et 30 mars, 43% des 25-34 ans pourraient bouder les urnes dimanche, contre 15% seulement des plus de 70 ans. L'abstention concernerait aussi 36% des ouvriers et 35% des employés, contre 29% des cadres et seulement 18% des retraités.

Plus de 48 millions d'électeurs

Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 19 heures voire 20 heures dans les grandes villes de France. Les estimations avec le nom des deux finalistes seront dévoilées à 20 heures.

Le visage du neuvième président ou de la première présidente de la Ve République s'affichera à 20 heures dimanche 24 avril. Les législatives se dérouleront dans la foulée avec un premier tour le 12 juin et un second le 19 juin.