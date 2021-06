Les Français ne sont pas beaucoup déplacés pour aller voter et ceux qui ont voté, ont placé très haut les candidats sortants. C'est le premier enseignement des résultats du premier tour des régionales. Le Rassemblement national et La République en marche pâtissent largement de cette prime au sortant.

Le premier tour des élections régionales et départementales avait lieu ce dimanche 20 juin. © AFP / Hans Lucas

Une énorme prime aux sortants et une claque pour le Rassemblement national se dessinent, selon les premières estimations de notre partenaire Ispos/Sopra Steria, pour le premier tour des élections régionales. Au niveau national, le parti Les Républicains et ses alliés remporteraient 27% des suffrages. Loin derrière, le Rassemblement national obtiendrait 19 % des voix, soit plus de dix points de moins qu'au premier tour des précédentes régionales.

La gauche arrive derrière avec 17% pour le Parti socialiste et ses alliés, 12,5 pour Europe écologie-Les Verts et ses alliés. La République en marche se classe aussi très bas avec à peine 11% pour le parti présidentiel et ses alliés.

Xavier Bertrand très bien placé

Dans les Hauts-de-France, la prime au sortant fonctionne à plein : Xavier Bertrand rassemble 43% des suffrages, loin devant le RN Sébastien Chenu (24%) et la liste de gauche unie emmenée par Karima Delli (18%), selon les premières estimations d'Ipsos/Sopra Steria.

"Il y a cinq ans nous étions arrivés deuxième, 16 points derrière le Front national. Ce soir les femmes et les hommes des Hauts-de-France nous ont placé clairement en tête. Je veux leur dire ma profonde reconnaissance", a déclaré Xavier Bertrand.

En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Thierry Mariani (RN) arrive avec une légère avance (34,8%) sur Renaud Muselier (33,7% pour le président sortant, LR, allié avec LREM), selon nos premières estimations. La gauche arrive derrière avec 14% pour le candidat EELV-PS-PCF Jean-Laurent Felizia.

Idem en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez, le LR-UDI sortant, rate de peu l'élection au premier tour avec près de 44% des suffrages devant l'écologiste Fabienne Grebert, le RN Andréa Kotarac et la socialiste Najat Vallaud-Belkacem.

En Normandie, le candidat sortant LR-UDI-MoDem Hervé Morin aurait près de 15 points d'avance (35%) sur le RN Nicolas Bay (20%).

Dans le Grand-Est, Jean Rottner arrive en tête avec 31,5% devant le RN Laurent Jacobelli (20,7%).

Dans les Pays de la Loire, Christelle Morançais, la sortante LR, arrive en tête avec plus de 34% des suffrages devant Mathieu Orphelin (EELV-LFI et alliés) et Guillaume Garot (PS-PCF), tous les deux à 18,4%. Hervé Juvin (RN) est quatrième et François de Rugy (LREM-(MoDem) cinquième.

Même constat avec les sortants de gauche avec, en Occitanie, la sortante PS-PCF Carole Delga obtiendrait 39,6% des suffrages, selon nos estimations, loin devant le RN Jean-Paul Garraud (22,8%). Le LR Aurélien Pradié obtiendrait un peu plus de 12% des voix.

En Bretagne, là aussi, le sortant de gauche est en tête, selon nos estimations : Loïg Chesnais-Girard (PS) obtiendrait près de 21% des suffrages, devant le candidat LREM-MoDem-UDI Thierry Burlot (16,2%) et la LR Isabelle Le Callennec (15,2%).

En Centre-Val de Loire, François Bonneau (PS-PCF) arrive en tête avec 25,6% des voix, devant Aleksandar Nikolic (RN, 21,7%).

En Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset (PS-PCF) obtient 28,6% des suffrages selon nos estimations, devant la RN Edwige Diaz (17,9%) et la ministre Geneviève Darrieussecq (15,6%).

Enfin, même la socialiste Marie-Guite Dufay, sortante en Bourgogne-Franche-Comté, arrive en tête (26,2%) devant le RN Julien Odoul avec 23,8%) et Gilles Platret (LR-UDI-DLF, 20,9%).

Prime aux sortants, très faible participation

Dans de nombreuses autres régions, les premiers estimations montrent que les présidentes et présidents sortant sont les grand bénéficiaires de ce scrutin. Dans les Pays de la Loire, la sortante Christelle Morançais (LR/UDI) est en tête des suffrages acvec 34% des votes. Dans le Grand-Est, c'est le sortant LR/UDI Jean Rottner qui passe en tête avec 31% loin devant le RN (20%). En occitanie, c'est Carole Delga (PS/PCF) qui est en tête avec 40% des votes, loin devant le RN Jean-Paul Garraud (22%). Les chiffres de l'Ile-de-France doivent arriver plus tard.

Ce premier tour des élections régionales est aussi marqué par une très faible participation, la plus faible jamais atteinte dans un scrutin (hors référendum) en France. Selon Ispos-SopraSteria, moins de 34% des Français se sont déplacés ce dimanche pour aller aux urnes. C'est en Pays de la Loire que cette abstention est la plus forte (à peine 30% des électeurs se sont déplacés).