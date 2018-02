Turbulences au sein du pure-player de gauche alternative lancé le mois dernier. La présentatrice du JT, évincée, évoque des méthodes de management dignes de Vincent Bolloré. Dans la foulée, Noël Mamère a annoncé mettre un terme à sa collaboration, pour des raisons éditoriales.

Un traitement "d'une violence et d'une brutalité" qui la laisse "dans un état de sidération". Aude Rossigneux, ex-présentatrice du JT du Media, a visiblement mal digéré son éviction de la chaîne, un mois après son lancement. La journaliste a également fustigé l'ambiance au sein de la rédaction, évoquant des équipes "au bord du burn-out" et des méthodes dignes de Vincent Bolloré. Un combe pour ce média fondé par des proches de la France Insoumise.

Les fondateurs du Media n'ont pas tardé à réagir. Une lettre interne destinée aux "socios" (les internautes qui financent la chaîne) parle de "lacunes" et de "limites" de la journaliste, qui serait également "à l'origine des tensions" et qui aurait refusé d'autres postes qu'on lui aurait proposés.

Les journalistes du Media ont également pris la plume pour se désolidariser des accusations d'Aude Rossigneux.

Ce départ mouvementé en a entraîné un autre. Lui-même ex-présentateur télé, Noël Mamère, qui intervenait bénévolement sur Le Média, a annoncé lundi 26 février qu'il cessait sa collaboration avec la chaîne, mécontent de l'ambiance mais aussi de la ligne éditoriale.

Je ne suis pas venu pour me retrouver dans cette atmosphère, qui me contrarie beaucoup. La deuxième raison est journalistique : je n'accepte pas qu'on établisse un parallèle entre les responsabilités de Bachar al-Assad et celles de ses opposants (interview à France Culture)