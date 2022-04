Comment Emmanuel Macron a-t-il été élu ? Mieux ou moins bien que ses prédécesseurs ? Voici les indicateurs clés pour comprendre les résultats du second tour de l'élection présidentielle de 2022.

Emmanuel Macron est le deuxième président le moins bien élu, en pourcentage des inscrits. © AFP

Emmanuel Macron est-il "le plus mal élu des présidents de la cinquième République", comme l'a affirmé dimanche soir Jean-Luc Mélenchon ? Après l'annonce des premières estimations, le leader de La France insoumise, dans son discours, a avancé cette affirmation. En réalité, Emmanuel Macron est le troisième président le mieux élu depuis 1965 en termes de suffrages exprimés. Mais il est l'un des moins bien élus en termes de pourcentage des inscrits sur les listes électorales, le deuxième derrière Georges Pompidou en 1969, ce chiffre prenant en compte l'abstention au second tour, les votes blancs et nuls.

Plus de 18,7 millions de voix

Si l'on prend en compte le nombre de voix, Emmanuel Macron version 2022 est donc le quatrième président le mieux élu (plus de 18,7 millions de voix) depuis le début de la cinquième République devant Jacques Chirac en 2002 (25,5 millions de voix) lorsqu'il s'était retrouvé face à Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy face à François Hollande (quasi 19 millions de voix en 2007) et lui même il y a cinq ans face à la même adversaire, Marine Le Pen (20,7 en 2017).

58,8% des suffrages exprimés

Au total, Emmanuel Macron, seul réélu hors cohabitation de ces soixante dernières années, remporte cette élection présidentielle avec 58,8% des suffrages exprimés. C'est moins qu'en 2017 (66,1%) mais plus que tous les autres présidents élus de la cinquième République (toujours à l'exception de Jacques Chirac en 2002 qui avait gagné avec plus de 82% des voix face à l'extrême droite). Suit juste derrière Georges Pompidou (58,21%) en 1969, puis Charles de Gaulle (55,2%) en 1965 et François Mitterand (54,02%) en 1988.

38,52% des inscrits

Mais, et c'est là que Jean-Luc Mélenchon se rapproche de la vérité, si l'on retient le pourcentage des suffrages obtenu par Emmanuel Macron sur la base des électeurs inscrits (et en incluant donc ceux qui se sont abstenus), le président réélu l'est avec les voix de seulement 38,52% d'entre eux. C'est donc, après Georges Pompidou (37,51% en 1969) et selon ce critère, le deuxième président le moins bien élu de la cinquième République. Suivent ensuite François Hollande (39,08% en 2012) et Jacques Chirac (39,43% en 1995).

48,7 millions d'inscrits, 35 millions de votants

Il faut aussi, pour analyser ces chiffres, avoir à l'esprit que le corps électoral évolue et n'a jamais été aussi large qu'aujourd'hui. Comme le montre la courbe la plus haute du graphique, le nombre d'inscrits au second tour se place au plus haut niveau en 2022 alors que le nombre de votants est en constante baisse depuis 2007.