La participation était stable à midi pour le premier tour de l'élection présidentielle. Selon le ministère de l'Intérieur, elle est de 28,54% contre 28,29% à la mi journée en 2012.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce dimanche en France métropolitaine © Maxppp / Thomas Padilla

Les Français sont sensiblement aussi nombreux à s'être déplacés aux urnes ce matin, avec une participation de 28,54% selon les chiffres publiés à midi par le ministère de l'Intérieur. Par comparaison, lors du premier tour de la présidentielle de 2012, le taux de participation à midi s'établissait à 28,29% en métropole.

Rendez-vous politique majeur, l'élection présidentielle française reste traditionnellement un scrutin avec une forte participation, autour de 80%. Une exception reste dans les mémoires : le fort taux d'abstention du 21 avril 2002, 28,4%, un record pour un premier tour, avec la qualification de Jean-Marie Le Pen. S'en était suivie une participation très forte lors du premier tour 2007, avec 31,21% à midi et 83,77% de participation totale.

Lors des précédentes élections, en 2012, le taux de participation avait été de 79,5% lors du premier tour de la présidentielle.

Contexte inédit

Dès 8h ce matin en métropole, les Français ont commencé à voter, dans un contexte inédit d'état d'urgence. Pour assurer la sécurité des près de 47 millions d'électeurs, plus de 50 000 policiers et gendarmes, avec le concours de 7 000 militaires de l'opération Sentinelle, sont mobilisés, trois jours après l'attentat ayant coûté la vie à un policier sur les Champs-Elysées.

Parmi les onze candidats en lice, le socialiste Benoît Hamon, a voté en milieu de matinée à Trappes (Yvelines) et le leader d'En Marche ! Emmanuel Macron, au Touquet (Pas-de-Calais). La présidente du Front National, Marine Le Pen, a fait de même à Hénin-Beaumont.

Le candidat du "Frexit" François Asselineau et Philippe Poutou (NPA) ont fait leur devoir électoral à Paris et Bordeaux. Dès 9h, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan et la figure de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud avaient glissé leur bulletin dans l'urne, respectivement à Yerres (Essonne) et Pantin (Seine-Saint-Denis).

Le président sortant François Hollande, qui n'a adoubé aucun candidat, a voté à Tulle, son ancien fief électoral.

Le candidat de la droite François Fillon a voté dimanche à Paris peu avant midi pour le premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, dernier candidat à passer dans l'isoloir, a lui aussi voté à Paris, un peu après midi.