Le Conseil constitutionnel publie jeudi la second liste de parrainages reçus et validés par les candidats à l’élection présidentielle. Emmanuel Macron, pas encore en campagne, atteint la barre des 500 signatures.

Le Président Emmanuel Macron lors de son déplacement à Tourcoing le 2 février 2022. © Sipa / Ludovic Marin

Il ne lui aura fallu que quelques jours pour obtenir les parrainages nécessaires. Le président Emmanuel Macron, qui n’est pas encore officiellement entré en campagne, a reçu suffisamment de parrainages pour se présenter une seconde fois à l’élection présidentielle.

529 parrainages pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a reçu 105 parrainages mardi, il en est à 529 à présent. Dans le détail, 20 conseillers régionaux, 179 députés, 270 maires dont l'édile du Havre et ancien Premier ministre Edouard Philippe, et 11 sénateurs ont donné leur parrainages au Président. Derrière, la candidate Les Républicains Valérie Pécresse a déjà validé 324 parrainages, la socialiste Anne Hidalgo 266 signatures. Le communiste Fabien Roussel recueille 159 parrainages, Nathalie Arthaud en récolte 138. Le chef de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle sont à 100 signatures, l’écologiste Yannick Jadot, 80. Christiane Taubira, candidate depuis moins d’un mois, et qui vient de remporter la Primaire Populaire, ne compte que huit parrainages. La candidate du Parti animaliste Hélène Thouy est à 22.

Jusqu'au 4 mars pour parrainer

Concernant les candidats d’extrême droite, 58 élus ont pour l’instant décidé de parrainer Eric Zemmour, Marine Le Pen, 35. Il reste encore un mois aux candidats pour obtenir leurs signatures nécessaire. Il y a deux semaines, l’ancien polémiste de CNews assurait à Nice-Matin qu’il s’approchait des 400 promesses de parrainages. Sur France Inter dimanche, Philippe Poutou, le candidat du NPA affirme que "la moitié du chemin" était fait, avec 250 promesses.

Tous les parrainages sont visibles sur le site Conseil constitutionnel et sur le portail de données en libre accès de l’Etat, entre le 27 janvier et le 4 mars. La base est actualisée deux fois par semaine. Les députés, les sénateurs et les députés européens français peuvent parrainer un candidat, mais aussi les maires, les conseillers départementaux et régionaux ou encore les présidents des communautés de communes.