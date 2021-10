Inquiétude et doute, dans le camp socialiste. Anne Hidalgo la maire de Paris, sera investie officiellement le 14 octobre candidate officielle du PS à l’élection présidentielle. Mais sa campagne ne décolle pas.

Candidate socialiste, Anne Hidalgo plafonne entre 5 et 6% dans les sondages pour la prochaine présidentielle. © AFP / Ludovic Marin

Un début de campagne catastrophique. Au sein du Parti Socialiste, les opposants à la candidature d'Anne Hidalgo donnent de la voix, alors que cette dernière est créditée d’environ 5 à 6 % des intentions de vote. "À force de parler d’écologie, elle disparait derrière la candidature de Yannick Jadot", lancent les détracteurs de la maire PS de Paris. "C’est son appartenance au parti socialiste et ses valeurs qu’Anne Hidalgo devrait mettre en avant !"

Stéphane Le Foll, qui maintient sa candidature alternative au sein du PS, refuse de se ranger derrière elle et pointe un manque de clarté. "La gauche dans les derniers sondages, reste à un niveau historiquement bas", lance le maire du Mans, interrogé par France Inter. Il poursuit : "On est parti sur une campagne avec un doublement du salaire des profs, puis les 110 km/h sur autoroute, pour revenir ensuite dessus et dire 'Mais non, ce n’est pas exactement ce que j'ai dit'. Il faut être sérieux. Et pour être sérieux il faut avoir un projet suffisamment bâti pour pouvoir s’adresser à tous les Français".

"Creuser le sillon social"

Mais ce n’est pas le projet qui manque, c’est l’espace pour en parler, rétorque Stéphane Troussel : "Les caméras sont braquées ailleurs". Le patron socialiste de la Seine-Saint-Denis, et proche d’Anne Hidalgo évoque le double effet médiatique de la primaire écologiste et de l’emballement autour d’Eric Zemmour.

"Il ne faut pas qu’on accepte collectivement les termes du débat politico-médiatique posé par l’extrême-droite et la droite extrême", juge-t-il. "Ce n’est pas vrai : ce n’est pas cela les préoccupations de nos concitoyens des catégories populaires et des catégories moyennes. Ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir d'achat, les salaires, la hausse du coût du prix de l’essence et de l’énergie, l'éducation de leurs enfants, la santé."

Anne Hidalgo, va donc, dans les semaines qui viennent, "creuser le sillon social" selon ses proches. Avec plusieurs déplacements, près de Lyon notamment pour parler d’éducation, puis à Lille à la fin du mois où elle pourra s’appuyer sur Martine Aubry pour tenter de donner un coup de fouet à sa campagne. "Il ne faudrait pas que le faux plat de ce début de campagne, se transforme en obstacle", relève l’un de ses collaborateurs.