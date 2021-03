En annonçant ce mercredi sa candidature, Xavier Bertrand est venu ajouter son nom sur la liste des prétendants officiels à l'Élysée. Si celle-ci est loin d'être bouclée, certains ont fait part de leurs ambitions présidentielles très en amont du scrutin, à l'image de Marine Le Pen ou François Asselineau.

Si la liste des prétendants à l'Élysée se dessine petit à petit, elle est loin d'être encore bouclée © Radio France / France Inter

Il est le dernier en date à s'être déclaré : dans un entretien accordé au Point, Xavier Bertrand, patron des Hauts-de-France, a annoncé ce mercredi sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2022. Valeur travail, autorité de l'État, sécurité : l'ex-LR y pose les jalons d'une candidature bien ancrée à droite.

Officiellement, ils donc sont désormais 9 dans les starting-blocks. Mais à plus d'un an du scrutin, la liste des prétendants à l'Élysée est loin d'être bouclée. Voici les candidats déclarés à ce jour :

Xavier Bertrand

Formation politique : Divers droite

Âge : 57 ans

Candidat déclaré depuis : mars 2021

Depuis plusieurs mois, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy évoquait régulièrement ses ambitions pour 2022 : il a donc officialisé sa candidature le 24 mars via une interview dans la presse, tout en balayant l'idée de participer une primaire de la droite. "Ma famille politique dispose de nombreux talents, et je les rassemblerai tous autour de mon projet", promet Xavier Bertrand, qui a quitté le parti Les Républicains fin 2017 après l'élection de Laurent Wauquiez.

Jean Lassalle

Formation politique : Résistons

Âge : 66 ans

Candidat déclaré depuis : mars 2021

Il dit vouloir incarner la "joie", malgré la crise. Le député béarnais, qui a recueilli 1,21% au premier tour à la dernière présidentielle, espère de nouveau parvenir à rassembler les 500 parrainages. En octobre 2017, il a fait l'objet d'accusations de sexisme et d'agressions sexuelles de la parts d'anciennes attachées parlementaires, d'élues et d'une journaliste. Des allégations démenties par Jean Lassalle.

Nathalie Arthaud

Formation politique : Lutte ouvrière

Âge : 52 ans

Candidate déclarée depuis : décembre 2020

La porte-parole de Lutte ouvrière se prépare à disputer sa troisième bataille pour l'Élysée afin d'y "assurer la présence du courant communiste révolutionnaire". Elle avait obtenu 0,64% des suffrages en 2017, et 0,56% en 2012. Sa candidature a été entérinée lors du 50e congrès du parti en décembre.

Jean-Luc Mélenchon

Formation politique : La France insoumise

Âge : 69 ans

Candidat déclaré depuis : novembre 2020

En novembre 2020, le leader de la France insoumise avait proposé sa candidature en la soumettant à une condition : une "investiture populaire", exprimée par l'obtention de 150 000 signatures. Un objectif atteint en quatre jours. C'est la troisième fois que Jean-Luc Mélenchon brigue la présidence de la République. L'ancien socialiste avait remporté 11,1% des voix en 2012, et 19,58% en 2017, arrivant ainsi en 4e position au premier tour, juste derrière François Fillon.

Fabien Roussel

Formation politique : Parti communiste français

Âge : 53 ans

Candidat déclaré depuis : novembre 2020

Le secrétaire national du PCF vise l'investiture de son parti pour présenter une candidature autonome en 2022. Ca n'était pas arrivé depuis 2007, puisque, lors des deux dernières élections présidentielles, les communistes avaient soutenu Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour. Les militants doivent désigner celui qui portera leurs couleurs lors d'un vote début mai. Emmanuel Dang Tran et Grégoire Munck sont également candidats.

Nicolas Dupont-Aignan

Formation politique : Debout la France

Âge : 61 ans

Candidat déclaré depuis : septembre 2020

C'est sur TF1 que le député souverainiste, président de Debout la France, a annoncé sa candidature en septembre dernier. Ce sera, pour lui aussi, la troisième fois qu'il se présente au premier tour de la présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan avait obtenu 1,79% des suffrages en 2012 et 4,70% en 2017. Il s'était alors allié à Marine Le Pen au second tour.

Jean-Frédéric Poisson

Formation politique : VIA, la voie du peuple

Âge : 59 ans

Candidat déclaré depuis : juillet 2020

Partisan d'une union entre la frange droitière de LR et le RN, Jean-Frédéric Poisson a annoncé l'été dernier qu'il était candidat à la présidentielle dans une interview à Valeurs actuelles. L'ancien député et maire de Rambouillet s'était présenté à la primaire de la droite et du centre en novembre 2016. Il avait recueilli 1,5% des voix.

Marine Le Pen

Formation politique : Rassemblement national

Âge : 53 ans

Candidate déclarée depuis : janvier 2020

La patronne du RN vivra elle aussi sa troisième élection présidentielle en tant que candidate. Arrivée à la troisième place en 2012 (17,9%), elle s'était qualifiée pour le second tour 5 ans plus tard avec 21,3%, pour s'incliner finalement face à Emmanuel Macron (66,1% contre 33,9%) après un débat calamiteux. Marine Le Pen a officialisé ses ambitions pour 2022 lors de ses vœux à la presse en janvier 2020, soit deux ans et demi avant l'échéance présidentielle.

François Asselineau

Formation politique : Union populaire républicaine

Âge : 64 ans

Candidat déclaré depuis : avril 2019

Ce souverainiste partisan d'une sortie de l'euro et de l'UE avait recueilli 0,92% des voix en 2017. Le 4 avril 2019, sur France 2, il déclarait : "Je compte bien être candidat à la prochaine présidentielle". François Asselineau a été mis en examen début février pour harcèlement et agressions sexuelles, après la plainte de deux salariés de l'Union populaire républicaine.